Додано: Сер 29 кві, 2020 01:55

Возвращаясь к теме.Краткое содержание сегодняшней серии.таки был "режим выходного дня". По смертям вернулись к "нормальным" цифрам - 27-го 80, 28-го 81. По новым случаям тоже - 27-го, правда, совсем мало - 286, а 28-го - 695. Но всё же и новых случаев и смертей заметно меньше, чем на прошлой неделе.- таки снижение на выходные было не случайным. 28-го 301 смерть и 2706 новых случаев (27-го - 331 и 2793). Для Испании - успех.- 382 смерти и 2091 новых случаев (27-го - 333 и 1739). Лучше, чем было, сравнялись по новым и выздоровевшим, смотрим дальше.- всё та же чепуха со статистикой. Явно хуже, чем в выходные. По новым случаям 28-го самый высокмй пезультат с 22.04 - 2638, при том что 27-го - 1173. По смертям без особых изменений - 28-го 367, 27-го - 437.- 27-го вроде подтвердили результат воскресенья - 360 смертей, но 28-го - 586. Правда, это всё же лучше прошлой недели. И мало новых - 28-го 4309.- я бы сказал, очень неплохо. Смертей 28-го 89, 27-го 150. При этом стабильно и достаточно быстро с 6.04 уменьшается число активных случаев с максимума 06.04 - 72865 до 35816 на сегодня. 28-го - 2900 выздоровевших и всего 673 новых. Количество новых случаев тоже быстро падает.- показатели выходных не удержали. 27-го ещё так-сяк - 1384 смерти, 28-го - 1873. Правда, количество новых случаев снижается.- результат воскресенья не повторили - 28-го 7 смертей, 27-го 5, но всё равно ниже прошлой недели. Активные случаи снижаются с 13.04.Судя по смертям, пандемия в Европе и США спадает, но довольно медленно.Россия - продолжается рост. 28-го 73 смерти ("рекорд"), 27-го 47 (прошлая неделя от 42 до 66), новые случаи примерно на одном уровне.Беларусь - смерти 3-4 в день, новые случаи довольно быстро растут - 28-го 919.Украина - 28-го много смертей - 19 ("рекорд"), 27-го 11. Новых случаев поменьше, чем на прошлой неделе 28-го 401, 27-го 392.Успешно снижается Болгария - наверно, будет единственное место в этом году, куда можно будет ехать отдыхать (если нас пустят). Недаром они собираются открывать курортный сезон, как в цитатеP.s. Смотрю, тут уже достаточно чётко определились группы верующих и неверующих в корону.Уже вторую неделю хочется написать сегодняшний взгляд на пандемию, но времени не хватает. Может, завтра вечером получится.