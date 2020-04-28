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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1110111111121113

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 201
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
15%
31
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
10%
21
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
22%
44
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
7
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
4%
9
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
16%
32
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
5%
11
Найманий працівник, втратив роботу
5%
10
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
18%
36
Всього голосів : 201
Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 09:59

  freeze написав:
  varlo написав:Т.е от вчерашнего прыгнули больше чем на 10%, т.е с нуля опять 10 дней считаем.


Мы этак с этим Шмигалём до ишачьей пасхи будем считать.
Они там видимо до сих пор не в курсе, что в воскресенье-понедельник результаты всегда ниже, а к четвергу-пятнице повышаются.

Ви, хлопці, як в мультику,"двое из ларца, однаковых с лица", Шмигалю ще й пальці загинаєте... :)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 10:00

  Вкладчик1234 написав:Кому понравился этот флеш-моб - то обещают ещё вторую волну.

Да и властям всех стран понравилась идея загонять всех простолюдинов по норам по щелчку пальцев, так что будут пытаться дрессировать и дальше


Європейці вже про це говорять :
Якщо застосовуються такі рішення, необхідні чіткі юридичні й технічні запобіжники, щоб знизити ризики захисту персональних даних і приватності.
Якщо такі додатки використовуються, це має відбуватися виключно протягом обмеженого у часі періоду, та виключно на добровільних засадах.
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Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 10:10

Ведущий кандидат на вакцину от Covid-19 показал многообещающие результаты в испытаниях на животных. Массовое производство в Индии начнется в течение нескольких месяцев.
.......
... с целью производства 400 миллионов доз в следующем году.

«Большая часть вакцины на начальном этапе должна пойти нашим соотечественникам, прежде чем она уедет за границу», - сказал Пуонаваллы, добавив, что Институт сыворотки Индии предоставит индийскому правительству возможность решить, какие страны получат вакцину, сколько вакцины и когда.

https://kurs.com.ua/novost/174964-glavnii-kandidat-na-vakcinu-ot-covid-19-podrobnosti
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
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Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 10:13

Щодо зростання загального рівня смертності

Кількість померлих від COVID-19 може виявитися на 60% більшою за офіційну сткатистику, - ЗМІ
Загальна смертність під час пандемії зросла на 60% у Бельгії, на 51% - в Іспанії, на 42% - у Нідерландах і на 34% - у Франції, порівняно з тим же періодом у попередні роки. Найбільш різко цей показник збільшився в регіонах, у яких спостерігаються найсильніші спалахи COVID-19. Отже, більшість випадків смерті людей безпосередньо пов'язані з вірусом, хоча в офіційних зведеннях це не враховано, доходять висновку автори публікації.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
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