Вкладчик1234 написав:Кому понравился этот флеш-моб - то обещают ещё вторую волну.
Да и властям всех стран понравилась идея загонять всех простолюдинов по норам по щелчку пальцев, так что будут пытаться дрессировать и дальше
Європейці вже про це говорять : Якщо застосовуються такі рішення, необхідні чіткі юридичні й технічні запобіжники, щоб знизити ризики захисту персональних даних і приватності. Якщо такі додатки використовуються, це має відбуватися виключно протягом обмеженого у часі періоду, та виключно на добровільних засадах.
Ведущий кандидат на вакцину от Covid-19 показал многообещающие результаты в испытаниях на животных. Массовое производство в Индии начнется в течение нескольких месяцев. ....... ... с целью производства 400 миллионов доз в следующем году.
«Большая часть вакцины на начальном этапе должна пойти нашим соотечественникам, прежде чем она уедет за границу», - сказал Пуонаваллы, добавив, что Институт сыворотки Индии предоставит индийскому правительству возможность решить, какие страны получат вакцину, сколько вакцины и когда.
Загальна смертність під час пандемії зросла на 60% у Бельгії, на 51% - в Іспанії, на 42% - у Нідерландах і на 34% - у Франції, порівняно з тим же періодом у попередні роки. Найбільш різко цей показник збільшився в регіонах, у яких спостерігаються найсильніші спалахи COVID-19. Отже, більшість випадків смерті людей безпосередньо пов'язані з вірусом, хоча в офіційних зведеннях це не враховано, доходять висновку автори публікації.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices” ― George Orwell