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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11121113111411151116>

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 202
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
32
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
10%
21
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
22%
44
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
7
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
4%
9
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
16%
32
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
5%
11
Найманий працівник, втратив роботу
5%
10
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
18%
36
Всього голосів : 202
Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 10:59

  juristkostya написав:
  centurionus написав:Кількість померлих від COVID-19 може виявитися на 60% більшою за офіційну сткатистику, - ЗМІ
Загальна смертність під час пандемії зросла на 60% у Бельгії, на 51% - в Іспанії, на 42% - у Нідерландах і на 34%ok - у Франції, порівняно з тим же періодом у попередні роки. Найбільш різко цей показник збільшився в регіонах, у яких спостерігаються найсильніші спалахи COVID-19. Отже, більшість випадків смерті людей безпосередньо пов'язані з вірусом, хоча в офіційних зведеннях це не враховано, доходять висновку автори публікації.

это не более чем лишнее подтверждение низкопробности "журналистики" от Цензор.нет

Ну-ну. Це показник нездатності прочитати оригінал (журналістика в короткому перекладі? - :?: )
Болісно, що не збігаються цифри FT з недолугими "розрахунками" тутешніх недорозумників? Читайте оригінал на FT.
https://www.ft.com/content/6bd88b7d-3386-4543-b2e9-0d5c6fac846c
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
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Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 11:00

  Starikan написав:
  freeze написав:В Черновицкой области еще ＋60.
Лидеры, надо какие то блокпосты выставить как в Ухани, и пусть там себе крутятся внутри себя с коронавирусом раз порядок не могут навести в области.
Статистику всей стране портят.

Так с этого и нужно было начинать карантин (изоляция центров заражения), вместо идиотских запрещений гулять в парках-лесопарках и закрытия пригородного сообщения.

Кстати, я ошибаюсь (или придумал), что какие-то умники из академии мед.наук, основываясь на "опыте Италии", предсказали 22 млн заболевших и 2млн умерших в Украине, откуда и начался панический карантин?


Так спочатку всі так і рахували - 60-70 % захворіють і з них 4 % помруть ... Всі і перелякалися ... Що чомусь виходить не так - ну - помилилися , не врахували щось ... Синоптики сильно вибачаються ?
Puente
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 11:05

  juristkostya написав:
  Puente написав:
  juristkostya написав:это не более чем лишнее подтверждение низкопробности "журналистики" от Цензор.нет


Тю - так це просто вибірка з Файненшнл Таймс ... Вони і посилаються на них ... Це вже не нова стаття - недільна , але ... (John Burn-Murdoch, Valentina Romei and Chris Giles in London APRIL 26 2020 )

ну так журналист, если он себя уважает, должен не копи-пастом заниматься, а делать минимальную проверку материала "на здравый смысл".

Здоровий глузд FT не збігається з вашим "здравым смыслом"? Це явно не проблема FT.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
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Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 11:07

  Puente написав:Взагалі-то я цю статтю читав ще в понеділок . А Ви прочитали ? Це насправді єдина правильна статистика по смертям в принципі . Що вона поки дуже попередня - це інша справа . Он шведи теж так помаленьку рахують ( трошки вище приводив ) - перевищення загальної смертності в період . Причини - ? Але може і коронавірус ...

ещё раз: делаем проверку "на здравый смысл". По Швеции имеем прирост 6%, и это без карантина. В то время, как по ряду стран имеем +30...+60%, и это при карантине.
Очевидно, что разброс показателей в 5...10 раз, да ещё не в пользу "карантинных" стран, говорит о том, что в методике сбора этой статистки есть какие-то грубые ошибки. Перепечатывать такой материал - себя на уважать.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 11:10

  ЛАД написав:Ведущий кандидат на вакцину от Covid-19 показал многообещающие результаты в испытаниях на животных. Массовое производство в Индии начнется в течение нескольких месяцев.


Ведущий кандидат среди кого? :roll:
Добрый десяток американских и европейских компаний из Биг Фармы уже давно закончили испытания на животных и находятся в фазе 1 и 2 испытаний на людях. Уже вакцинированы тысячи людей, которые находятся сейчас под наблюдением. Некоторые вакцинированы уже второй раз там, где схема предполагает двойное вакцинирование.
Может быть в июне-июле кто-то уже выйдет на фазу 3. :!:
Трамп и Билл Гейтс папуасов вперед не пропустят. Победит американская компания.
Нам, инвесторам/спекулянтам, важно сейчас вычислить какая именно!
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Libo
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Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 11:15

  ЛАД написав: P.s. Смотрю, тут уже достаточно чётко определились группы верующих и неверующих в корону. :)
Уже вторую неделю хочется написать сегодняшний взгляд на пандемию, но времени не хватает. Может, завтра вечером получится.

В наличие самого заболевания COVID-19 "веруют", думаю, все.

Мой личный взгляд: из факта смертности за 4 месяца от ковида 0.003% населения Земли (из которых подавляющее большинство старичков с тяжелыми хроническими болезнями) раздули мировую катастрофу. При этом нанесли тяжелейший удар экономике, который аукнется гораздо большими последствиями (в том числе и смертностью), особенно для стран, не входящих в золотой миллиард.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Starikan
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Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 11:17

  safonovstanislav написав:
  ЛАД написав:P.s. Смотрю, тут уже достаточно чётко определились группы верующих и неверующих в корону.
Шанс умереть без денег с голоду стремиться к 100%, что значительно выше шанса смерти от вируса. Верю, не верю, а жрат хо. Пусть те, кто боится, или у кого есть мешки с деньгами, сидят дома, а остальных выгнать на работу, заробитчан отправить обратно на заработки. А то, проедим сейчас то, что было, цены на еду стнаут *10, а зарплата /2. Что дальше?
Даже если сейчас запустить экономику, будет мир ещё долго приходить в себя, до полугода. Так что, это нужно делать, и как можно быстрее. Благо, уже "оказалось", что это вовсе не пандемия, подрисуют циферки в статистиках стран, что мир идёт на поправку, и начнут снимать ограничения. А сколько там людей будет умирать в больницах никто всё равно не видит.

Это у вас сарказм?
А то раньше вы были в первых рядах "полных карантинщиков" :wink:
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Starikan
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Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 11:18

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Да, расхождения не касаются самого существования нового вируса. Расхождения касаются оценки его опасности.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 11:18

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Starikan написав:Это у вас сарказм?
А то раньше вы были в первых рядах "полных карантинщиков"

это ж хорошо, когда человек меняет мнение с учётом новых фактов....
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 11:21

  juristkostya написав:
  centurionus написав: Кількість померлих від COVID-19 може виявитися на 60% більшою за офіційну сткатистику, - ЗМІ
Загальна смертність під час пандемії зросла на 60% у Бельгії, на 51% - в Іспанії, на 42% - у Нідерландах і на 34% - у Франції, порівняно з тим же періодом у попередні роки. Найбільш різко цей показник збільшився в регіонах, у яких спостерігаються найсильніші спалахи COVID-19. Отже, більшість випадків смерті людей безпосередньо пов'язані з вірусом, хоча в офіційних зведеннях це не враховано, доходять висновку автори публікації.
это не более чем лишнее подтверждение низкопробности "журналистики" от Цензор.нет

Выделенные слова лишние.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Starikan
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