Додано: Сер 29 кві, 2020 10:59

juristkostya написав: centurionus написав: Кількість померлих від COVID-19 може виявитися на 60% більшою за офіційну сткатистику, - ЗМІ

Загальна смертність під час пандемії зросла на 60% у Бельгії, на 51% - в Іспанії, на 42% - у Нідерландах і на 34%ok - у Франції, порівняно з тим же періодом у попередні роки. Найбільш різко цей показник збільшився в регіонах, у яких спостерігаються найсильніші спалахи COVID-19. Отже, більшість випадків смерті людей безпосередньо пов'язані з вірусом, хоча в офіційних зведеннях це не враховано, доходять висновку автори публікації.

это не более чем лишнее подтверждение низкопробности "журналистики" от Цензор.нет это не более чем лишнее подтверждение низкопробности "журналистики" от Цензор.нет

Ну-ну. Це показник нездатності прочитати оригінал (журналістика в короткому перекладі? - )

Болісно, що не збігаються цифри FT з недолугими "розрахунками" тутешніх недорозумників? Читайте оригінал на FT.

https://www.ft.com/content/6bd88b7d-3386-4543-b2e9-0d5c6fac846c Ну-ну. Це показник нездатності прочитати оригінал (журналістика в короткому перекладі? -Болісно, що не збігаються цифри FT з недолугими "розрахунками" тутешніх недорозумників? Читайте оригінал на FT.

“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”

― George Orwell