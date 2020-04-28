Загальна смертність під час пандемії зросла на 60% у Бельгії, на 51% - в Іспанії, на 42% - у Нідерландах і на 34%ok - у Франції, порівняно з тим же періодом у попередні роки. Найбільш різко цей показник збільшився в регіонах, у яких спостерігаються найсильніші спалахи COVID-19. Отже, більшість випадків смерті людей безпосередньо пов'язані з вірусом, хоча в офіційних зведеннях це не враховано, доходять висновку автори публікації.
это не более чем лишнее подтверждение низкопробности "журналистики" от Цензор.нет
freeze написав:В Черновицкой области еще ＋60. Лидеры, надо какие то блокпосты выставить как в Ухани, и пусть там себе крутятся внутри себя с коронавирусом раз порядок не могут навести в области. Статистику всей стране портят.
Так с этого и нужно было начинать карантин (изоляция центров заражения), вместо идиотских запрещений гулять в парках-лесопарках и закрытия пригородного сообщения.
Кстати, я ошибаюсь (или придумал), что какие-то умники из академии мед.наук, основываясь на "опыте Италии", предсказали 22 млн заболевших и 2млн умерших в Украине, откуда и начался панический карантин?
Так спочатку всі так і рахували - 60-70 % захворіють і з них 4 % помруть ... Всі і перелякалися ... Що чомусь виходить не так - ну - помилилися , не врахували щось ... Синоптики сильно вибачаються ?
Puente написав:Взагалі-то я цю статтю читав ще в понеділок . А Ви прочитали ? Це насправді єдина правильна статистика по смертям в принципі . Що вона поки дуже попередня - це інша справа . Он шведи теж так помаленьку рахують ( трошки вище приводив ) - перевищення загальної смертності в період . Причини - ? Але може і коронавірус ...
ещё раз: делаем проверку "на здравый смысл". По Швеции имеем прирост 6%, и это без карантина. В то время, как по ряду стран имеем +30...+60%, и это при карантине. Очевидно, что разброс показателей в 5...10 раз, да ещё не в пользу "карантинных" стран, говорит о том, что в методике сбора этой статистки есть какие-то грубые ошибки. Перепечатывать такой материал - себя на уважать.
ЛАД написав:Ведущий кандидат на вакцину от Covid-19 показал многообещающие результаты в испытаниях на животных. Массовое производство в Индии начнется в течение нескольких месяцев.
Ведущий кандидат среди кого? Добрый десяток американских и европейских компаний из Биг Фармы уже давно закончили испытания на животных и находятся в фазе 1 и 2 испытаний на людях. Уже вакцинированы тысячи людей, которые находятся сейчас под наблюдением. Некоторые вакцинированы уже второй раз там, где схема предполагает двойное вакцинирование. Может быть в июне-июле кто-то уже выйдет на фазу 3. Трамп и Билл Гейтс папуасов вперед не пропустят. Победит американская компания. Нам, инвесторам/спекулянтам, важно сейчас вычислить какая именно!
ЛАД написав: P.s. Смотрю, тут уже достаточно чётко определились группы верующих и неверующих в корону. Уже вторую неделю хочется написать сегодняшний взгляд на пандемию, но времени не хватает. Может, завтра вечером получится.
В наличие самого заболевания COVID-19 "веруют", думаю, все.
Мой личный взгляд: из факта смертности за 4 месяца от ковида 0.003% населения Земли (из которых подавляющее большинство старичков с тяжелыми хроническими болезнями) раздули мировую катастрофу. При этом нанесли тяжелейший удар экономике, который аукнется гораздо большими последствиями (в том числе и смертностью), особенно для стран, не входящих в золотой миллиард.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
ЛАД написав:P.s. Смотрю, тут уже достаточно чётко определились группы верующих и неверующих в корону.
Шанс умереть без денег с голоду стремиться к 100%, что значительно выше шанса смерти от вируса. Верю, не верю, а жрат хо. Пусть те, кто боится, или у кого есть мешки с деньгами, сидят дома, а остальных выгнать на работу, заробитчан отправить обратно на заработки. А то, проедим сейчас то, что было, цены на еду стнаут *10, а зарплата /2. Что дальше? Даже если сейчас запустить экономику, будет мир ещё долго приходить в себя, до полугода. Так что, это нужно делать, и как можно быстрее. Благо, уже "оказалось", что это вовсе не пандемия, подрисуют циферки в статистиках стран, что мир идёт на поправку, и начнут снимать ограничения. А сколько там людей будет умирать в больницах никто всё равно не видит.
Это у вас сарказм? А то раньше вы были в первых рядах "полных карантинщиков"
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Загальна смертність під час пандемії зросла на 60% у Бельгії, на 51% - в Іспанії, на 42% - у Нідерландах і на 34% - у Франції, порівняно з тим же періодом у попередні роки. Найбільш різко цей показник збільшився в регіонах, у яких спостерігаються найсильніші спалахи COVID-19. Отже, більшість випадків смерті людей безпосередньо пов'язані з вірусом, хоча в офіційних зведеннях це не враховано, доходять висновку автори публікації.
это не более чем лишнее подтверждение низкопробности "журналистики" от Цензор.нет
Выделенные слова лишние.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.