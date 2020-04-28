ЛАД написав: P.s. Смотрю, тут уже достаточно чётко определились группы верующих и неверующих в корону. Уже вторую неделю хочется написать сегодняшний взгляд на пандемию, но времени не хватает. Может, завтра вечером получится.
В наличие самого заболевания COVID-19 "веруют", думаю, все.
Мой личный взгляд: из факта смертности за 4 месяца от ковида 0.003% населения Земли (из которых подавляющее большинство старичков с тяжелыми хроническими болезнями) раздули мировую катастрофу. При этом нанесли тяжелейший удар экономике, который аукнется гораздо большими последствиями (в том числе и смертностью), особенно для стран, не входящих в золотой миллиард.
Так поки якраз переважно "золотий мільярд" і попереду планети всієї ... І ще не кінець . Що реакція з замого початку була неадекватна - це точно . І так і далі незрозуміло - чому . Чи таки немає якоїсь важливої інформації ( а у когось була ) , чи хтось ( це вже конспірологія далі ) використав шанс на роздмухування істерії ...
Starikan написав:Кстати, я ошибаюсь (или придумал), что какие-то умники из академии мед.наук, основываясь на "опыте Италии", предсказали 22 млн заболевших и 2млн умерших в Украине, откуда и начался панический карантин?
Увы, паника охватила весь мир. Указание из ЦУПа нагнетать, подтасовывать статистику, запускать дезу, малевать страшные графики получили все страны мира. И как этому могла противостоять наша несчастная академия мед.наук?! Но ЦУП проболтался. Всё быстро устаканится и осенью мы уже забудем об этом дурдоме. Будем с теплотой и грустью вспоминать это беззаботное, хмельное карантинное время...
juristkostya написав:Да, расхождения не касаются самого существования нового вируса. Расхождения касаются оценки его опасности.
Сейчас расхождения касаются скорее адекватности карантина. Значительная часть населения сидит без работы и кушает заначки, собранные ранее вопреки всему непосильным трудом В это время приближенные жирно кушают в Эпицентрах, Фокстротах, Эльдорадо. У меня знакомые поставляют в Эпицентр стройматериалы, продажи за время карантина увеличились в Эпицентре в 2-3 раза, хотя в целом по их фирмам большое снижение так как остальные их клиенты просто закрыты. Убили конкурентов приближенные и пошла хорошая прибыль.
Никто ж не против - карантин так карантин, но все дружно, на неделю-другую-третью, все сидят по домам, комендантский час и жесткие штрафы. А тут сделали какую-то порнографию с золотой карточкой для избранных.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
ЛАД написав:P.s. Смотрю, тут уже достаточно чётко определились группы верующих и неверующих в корону.
Шанс умереть без денег с голоду стремиться к 100%, что значительно выше шанса смерти от вируса. Верю, не верю, а жрат хо. Пусть те, кто боится, или у кого есть мешки с деньгами, сидят дома, а остальных выгнать на работу, заробитчан отправить обратно на заработки. А то, проедим сейчас то, что было, цены на еду стнаут *10, а зарплата /2. Что дальше? Даже если сейчас запустить экономику, будет мир ещё долго приходить в себя, до полугода. Так что, это нужно делать, и как можно быстрее. Благо, уже "оказалось", что это вовсе не пандемия, подрисуют циферки в статистиках стран, что мир идёт на поправку, и начнут снимать ограничения. А сколько там людей будет умирать в больницах никто всё равно не видит.
Это у вас сарказм? А то раньше вы были в первых рядах "полных карантинщиков"
ИМХО, нас всех обманули, переоценив опасность этого вируса. А СМИ сделали своё дело, нагнетая ситуацию. Если каждый день показывать только последствия автокатастроф, то можно всем внушить, что нужно сидеть дома, чтоб не попасть под машину.
Карантин карантином, но когда зарплата в 3 раза снижается с трендом на продолжение снижение, лучше уж пусть помрёт несколько 80-летних на пол года раньше, чем они и так бы умерли. Так у меня хоть не нулевая зарплата. Что делать тем, кто потерял зарплату - вообще не понятно.
Я был за карантин, пока не посидел чуток на голодном пайке. Теперь категорически против карантина
Starikan написав:Мой личный взгляд: из факта смертности за 4 месяца от ковида 0.003% населения Земли (из которых подавляющее большинство старичков с тяжелыми хроническими болезнями) раздули мировую катастрофу. При этом нанесли тяжелейший удар экономике, который аукнется гораздо большими последствиями (в том числе и смертностью), особенно для стран, не входящих в золотой миллиард.
Масоны просчитали, что если экономический кризис неизбежен, то лучше его искусственно вызвать в удобное для себя время и при более благоприятной обстановке, как вызывают преждевременные искусственные роды у мамы. Во имя жизни и здоровья мамочки и малютки. Если все правильно расчитать. Надеюсь, все было расчитано правильно и DJIA будет до выборов на отметке 40 тыщ, как нам обещал Трамп.