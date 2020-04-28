safonovstanislav написав:

ЛАД написав: P.s. Смотрю, тут уже достаточно чётко определились группы верующих и неверующих в корону. P.s. Смотрю, тут уже достаточно чётко определились группы верующих и неверующих в корону.

Шанс умереть без денег с голоду стремиться к 100%, что значительно выше шанса смерти от вируса. Верю, не верю, а жрат хо. Пусть те, кто боится, или у кого есть мешки с деньгами, сидят дома, а остальных выгнать на работу, заробитчан отправить обратно на заработки. А то, проедим сейчас то, что было, цены на еду стнаут *10, а зарплата /2. Что дальше?Даже если сейчас запустить экономику, будет мир ещё долго приходить в себя, до полугода. Так что, это нужно делать, и как можно быстрее. Благо, уже "оказалось", что это вовсе не пандемия, подрисуют циферки в статистиках стран, что мир идёт на поправку, и начнут снимать ограничения. А сколько там людей будет умирать в больницах никто всё равно не видит.