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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1113111411151116

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 202
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
32
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
10%
21
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
22%
44
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
7
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
4%
9
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
16%
32
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
5%
11
Найманий працівник, втратив роботу
5%
10
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
18%
36
Всього голосів : 202
Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 11:43

Коронавірус у Почаєві: епідемія не вщухає, карантин максимально посилять
У Почаївській психоневрологічній лікарні спалах COVID-19

Эпицентры московского патриархата таки становятся эпицентрами инфекции.
Московские попы сделали свое черное дело. Еще плюс несколько месяцев карантина.
Schmit
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Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 11:45

  Schmit написав:Эпицентры московского патриархата

Я буду долго смеяться, если вспышка ковида будет в "Эпицентре" Гереговского патриархата :)

Ещё и штраф им миллионов на 100 можно выписать
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 11:48

  juristkostya написав:
  Starikan написав:При этом нанесли тяжелейший удар экономике, который аукнется гораздо большими последствиями (в том числе и смертностью), особенно для стран, не входящих в золотой миллиард.
странная история, но пока благополучные страны как раз лидируют. И по заражённым, и по умершим.

Да, лидируют. Из-за многих объективных факторов - плотности населения, мобильности, среднего возраста, традиций тесного общения и питания в общепите.

Но я не об этом, а об экономических последствиях.
Грубо говоря, Трамп может раздать всем по $1800, а Зе - не может (кстати, я был категорически против раздачи "вовиной тысячи" пенсионерам, эти деньги лучше было потратить на помощь безработным).
Вот такой я циник :oops:
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Starikan
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Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 11:54

  Вкладчик1234 написав:
  Schmit написав:Эпицентры московского патриархата

Я буду долго смеяться, если вспышка ковида будет в "Эпицентре" Гереговского патриархата :)

Ещё и штраф им миллионов на 100 можно выписать

Пока что об этом ничего не слышно, а вот от московских церквей беда распространяется очень серьезно.
Schmit
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Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 11:56

  Starikan написав:
  juristkostya написав:
  Starikan написав:При этом нанесли тяжелейший удар экономике, который аукнется гораздо большими последствиями (в том числе и смертностью), особенно для стран, не входящих в золотой миллиард.
странная история, но пока благополучные страны как раз лидируют. И по заражённым, и по умершим.

Да, лидируют. Из-за многих объективных факторов - плотности населения, мобильности, среднего возраста, традиций тесного общения и питания в общепите.

Но я не об этом, а об экономических последствиях.
Грубо говоря, Трамп может раздать всем по $1800, а Зе - не может (кстати, я был категорически против раздачи "вовиной тысячи" пенсионерам, эти деньги лучше было потратить на помощь безработным).
Вот такой я циник :oops:


Ну який же Ви цинік ? Ви навпаки - бідних безробітних жалієте ... Це я цинік - пропонував взагалі нічого не робити . Тільки інформацію розповсюдити - і все . Хто боявся б - ховався , хто ні - той ні . Навіть в найгіршому варіанті - менше мільйона трупів ... Додаткова робота в певній галузі ... Нова додаткова пенсійна реформа ...
Покращення стану Пенсійного Фонду ... Самі плюси майже ...
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Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 11:56

  freeze написав:
  juristkostya написав:Да, расхождения не касаются самого существования нового вируса. Расхождения касаются оценки его опасности.


Сейчас расхождения касаются скорее адекватности карантина.
Значительная часть населения сидит без работы и кушает заначки, собранные ранее вопреки всему непосильным трудом :roll:
В это время приближенные жирно кушают в Эпицентрах, Фокстротах, Эльдорадо.
У меня знакомые поставляют в Эпицентр стройматериалы, продажи за время карантина увеличились в Эпицентре в 2-3 раза, хотя в целом по их фирмам большое снижение так как остальные их клиенты просто закрыты.
Убили конкурентов приближенные и пошла хорошая прибыль. :mrgreen:

Никто ж не против - карантин так карантин, но все дружно, на неделю-другую-третью, все сидят по домам, комендантский час и жесткие штрафы.
А тут сделали какую-то порнографию с золотой карточкой для избранных. :mrgreen:

Останній раз територіальній карантин, на наших теренах, вводили в сімдесятих, від холери. Коронавірус не слабше від холери, в якої летальність 3%. Китай зміг зробити локальний тотальний карантин в очазі епідемії. В нас такої змоги не було через множинність зараження і до половини безсимптомного перебігу хвороби. Тому був лише частковий карантин по всій території.
Особисто я теж не розумію, чому була закрита значна частина дрібного бізнесу, де можна було зберігати дистанцію в 1.5м, чи порушувати її на кілька хвилин.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 11:57

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Starikan написав:Да, лидируют. Из-за многих объективных факторов - плотности населения, мобильности, среднего возраста, традиций тесного общения и питания в общепите.
это логично, но вписывается в факты. Ряд бедненьких и даже откровенно нищих стран, с ОГРОМНОЙ скученностью населения (Бангладеш, Индия, Нигерия и т.п.) не показываю особой динамики эпидемии.
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