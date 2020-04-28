Starikan написав:При этом нанесли тяжелейший удар экономике, который аукнется гораздо большими последствиями (в том числе и смертностью), особенно для стран, не входящих в золотой миллиард.
странная история, но пока благополучные страны как раз лидируют. И по заражённым, и по умершим.
Да, лидируют. Из-за многих объективных факторов - плотности населения, мобильности, среднего возраста, традиций тесного общения и питания в общепите.
Но я не об этом, а об экономических последствиях. Грубо говоря, Трамп может раздать всем по $1800, а Зе - не может (кстати, я был категорически против раздачи "вовиной тысячи" пенсионерам, эти деньги лучше было потратить на помощь безработным). Вот такой я циник
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Starikan написав:При этом нанесли тяжелейший удар экономике, который аукнется гораздо большими последствиями (в том числе и смертностью), особенно для стран, не входящих в золотой миллиард.
странная история, но пока благополучные страны как раз лидируют. И по заражённым, и по умершим.
Да, лидируют. Из-за многих объективных факторов - плотности населения, мобильности, среднего возраста, традиций тесного общения и питания в общепите.
Но я не об этом, а об экономических последствиях. Грубо говоря, Трамп может раздать всем по $1800, а Зе - не может (кстати, я был категорически против раздачи "вовиной тысячи" пенсионерам, эти деньги лучше было потратить на помощь безработным). Вот такой я циник
Ну який же Ви цинік ? Ви навпаки - бідних безробітних жалієте ... Це я цинік - пропонував взагалі нічого не робити . Тільки інформацію розповсюдити - і все . Хто боявся б - ховався , хто ні - той ні . Навіть в найгіршому варіанті - менше мільйона трупів ... Додаткова робота в певній галузі ... Нова додаткова пенсійна реформа ... Покращення стану Пенсійного Фонду ... Самі плюси майже ...
juristkostya написав:Да, расхождения не касаются самого существования нового вируса. Расхождения касаются оценки его опасности.
Сейчас расхождения касаются скорее адекватности карантина. Значительная часть населения сидит без работы и кушает заначки, собранные ранее вопреки всему непосильным трудом В это время приближенные жирно кушают в Эпицентрах, Фокстротах, Эльдорадо. У меня знакомые поставляют в Эпицентр стройматериалы, продажи за время карантина увеличились в Эпицентре в 2-3 раза, хотя в целом по их фирмам большое снижение так как остальные их клиенты просто закрыты. Убили конкурентов приближенные и пошла хорошая прибыль.
Никто ж не против - карантин так карантин, но все дружно, на неделю-другую-третью, все сидят по домам, комендантский час и жесткие штрафы. А тут сделали какую-то порнографию с золотой карточкой для избранных.
Останній раз територіальній карантин, на наших теренах, вводили в сімдесятих, від холери. Коронавірус не слабше від холери, в якої летальність 3%. Китай зміг зробити локальний тотальний карантин в очазі епідемії. В нас такої змоги не було через множинність зараження і до половини безсимптомного перебігу хвороби. Тому був лише частковий карантин по всій території. Особисто я теж не розумію, чому була закрита значна частина дрібного бізнесу, де можна було зберігати дистанцію в 1.5м, чи порушувати її на кілька хвилин.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.