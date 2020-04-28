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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1115111611171118>

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 202
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
32
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
10%
21
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
22%
44
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
7
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
4%
9
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
16%
32
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
5%
11
Найманий працівник, втратив роботу
5%
10
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
18%
36
Всього голосів : 202
Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 12:08

  ЛАД написав:
  juristkostya написав:.....
По Швеции имеем прирост 6%, и это без карантина. .....

Откуда такая цифра?


Да вот же, человек, который ссылается на Файненшл Таймс, сам же приводит статистику по Швеции:
Ну і ще просто про смертність ( оце єдина правильна оцінка ) :
За попередніми даними статистичної статистики Швеції , за тиждень з 6 по 12 квітня в цілому загинуло 2505 людей, що дорівнює 358 смертей щодня.

Щотижнева цифра - це майже на 150 більше смертей, ніж у другому смертельному тижні століття в Швеції, в якому за перший тиждень 2000 року померло 2364 людини.

+150 смертей от 2,5 тысяч - это и есть 6%.

При этом, он же делает копи-паст статьи, где приводятся цифры прироста смертности в 5...10 раз более высокие (от +30 до +60%).

И, что самое смешное, в обоих случаях он говорит, что "это единственно правильный подход к оценке опасности вируса".
Хотя понятно, что при столь огромном разбросе показателей надо начинать с выяснения методологии сбора такой статистики. Две очень разные методологии не могу одновременно быть "единственно правильными".
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 12:13

  freeze написав:В городе Иршаве Закарпатской области коронавирусом заразились несколько работников супермаркета. Магазин закрыли, на данный момент устанавливаются все контактные лица инфицированных

В городе Иршаве на заре эпидемии умерла мама местного главврача от короны...
edvardd
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Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 12:17

  juristkostya написав:
  Puente написав:Взагалі-то я цю статтю читав ще в понеділок . А Ви прочитали ? Це насправді єдина правильна статистика по смертям в принципі . Що вона поки дуже попередня - це інша справа . Он шведи теж так помаленьку рахують ( трошки вище приводив ) - перевищення загальної смертності в період . Причини - ? Але може і коронавірус ...

ещё раз: делаем проверку "на здравый смысл". По Швеции имеем прирост 6%, и это без карантина. В то время, как по ряду стран имеем +30...+60%, и это при карантине.
Очевидно, что разброс показателей в 5...10 раз, да ещё не в пользу "карантинных" стран, говорит о том, что в методике сбора этой статистки есть какие-то грубые ошибки. Перепечатывать такой материал - себя на уважать.

Тобто ваш "здравый смысл" пропонує спиратись на якісь дані (звідки і за який час, до речі) по одній північній країні, та ігнорувати дані по десятку країн (в т.ч. по окремих регіонах), тому що цифри йдуть в розріз з тим, в що "увіровали". Сильно.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
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centurionus
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 12:19

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Результати брифінгу Міністра охорони здоров’я Максима Степанова за 29 квітня:

В Україні за минулу добу зафіксовано 456 нових випадків захворювання на коронавірусну інфекцію, з них 33 у дітей та 133 у медичних працівників. Госпіталізовано у заклади охорони здоров’я 113 осіб. Одужали за добу 111 осіб, померли 11 осіб.

За останню добу проведено 5825 тестувань методом ПЛР.

За добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано у Чернівецькій області (60), Тернопільській області (44) та в місті Києві (43).

МОЗ спільно з Мінфіном виділило у Державну казначейську службу України 241,8 млн грн на фінансування всіх медичних закладів країни, які мають недофінансування. Ці кошти будуть переказані у регіони сьогодні-завтра.

Протитуберкульозні служби України через реформу мають нині дефіцит фінансування до 80%. МОЗ України найближчими днями запропонує механізм того, як буде здійснюватися фінансування цих та інших медичних закладів.

Згідно зі стандартами, затвердженими МОЗ, єдиним джерелом встановлення діагнозу «коронавірусна хвороба» є ПЛР-тестування.

Медичні працівники в лікарнях повинні бути в медичних масках завжди, включно з перебуванням в ординаторських.

МОЗ дозволить поліклінікам надавати планову медичну допомогу пацієнтам тільки тоді, коли епідеміологічна ситуація в Україні буде сприятливою.

У більшості пацієнтів з коронавірусною хворобою під час її перебігу є тромбоемболічні ускладнення. Тому для лікування COVID-19 в Україні будуть використовувати препарати-гепарини.

Контроль продовольчих ринків після їх відкриття буде здійснювати Держпродспоживслужба. У разі порушення карантинних заходів ринок буде закрито.
Delta oporteat nos salvos fieri!
http://www.savedelta.org.ua/
varlo
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 12:25

  centurionus написав:Кількість померлих від COVID-19 може виявитися на 60% більшою за офіційну сткатистику, - ЗМІ
Загальна смертність під час пандемії зросла на 60% у Бельгії, на 51% - в Іспанії, на 42% - у Нідерландах і на 34% - у Франції, порівняно з тим же періодом у попередні роки. Найбільш різко цей показник збільшився в регіонах, у яких спостерігаються найсильніші спалахи COVID-19. Отже, більшість випадків смерті людей безпосередньо пов'язані з вірусом, хоча в офіційних зведеннях це не враховано, доходять висновку автори публікації.

С учётом того, что умерли в основном 80+, в ближайшие следующие пару лет будет такое же сильное падение смертности, как сейчас рост.
Один и тот же человек не может умереть и сейчас, и через год. По-этому, если его преждевременная смерть добавила +1 к обычной статистике, то через год он уже не умрёт своей смертью, и через год будет -1 к статистике. Т. е., если взять среднюю смертность за 2020-2025, она будет такой же, как и до 2020 года, несмотря на "пандемию"

Т. е., динамика смертей может быть вроде такой:
2017 - 100
2018 - 100
2019 - 100
2020 - 400
2021 - 20
2022 - 30
2023 - 40
Т. е., от вируса умрут те, кто и так прожил бы ещё максимум несколько лет, из-за возраста и хронических заболеваний
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 12:35

Адептам "змови" слід взяти на "озброєння" статистику, наприклад, Гренландії. Десять інфікованих - всі вже в нормі. Перемога.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
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centurionus
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 12:37

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  centurionus написав:Тобто ваш "здравый смысл" пропонує спиратись на якісь дані (звідки і за який час, до речі) по одній північній країні, та ігнорувати дані по десятку країн (в т.ч. по окремих регіонах), тому що цифри йдуть в розріз з тим, в що "увіровали". Сильно.

ещё раз, специально для вас: нельзя говорить, что "методика является единственно верной" одновременно и про шведскую статистику, и про цифры ФТ. Там явно очень разные методики. Надо выбрать что-то одно.
Это и есть "проверка на здравый смысл".
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 13:05

  Starikan написав:.....
Вы никак не поймете, что цель всех СМИ - заработать на "сенсациях", а отнюдь не донести до читателя объективную информацию.

Насчёт цели согласен с Вами. Но сенсацию можно "раскопать", приложив усилия (возможно, значительные), или благодаря удаче, а можно сфабриковать подтасовкой фактов или даже их фабрикацией.
Приличные СМИ и журналисты занимаются первым, жёлтые вторым.
К сожалению, жёлтые плодятся быстрее.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
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Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 13:07

  freeze написав:......
Никто ж не против - карантин так карантин, но все дружно, на неделю-другую-третью, все сидят по домам, комендантский час и жесткие штрафы.
А тут сделали какую-то порнографию с золотой карточкой для избранных. :mrgreen:

Так происходит всегда.
На любом кризисе (войне, эпидемии,...) кто-то наживается.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
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Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 13:09

  safonovstanislav написав:......
Я был за карантин, пока не посидел чуток на голодном пайке. Теперь категорически против карантина

А когда объявляли карантин, Вы этого не понимали? :roll:
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
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