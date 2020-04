Додано: Сер 29 кві, 2020 12:17

juristkostya написав: Puente написав: Взагалі-то я цю статтю читав ще в понеділок . А Ви прочитали ? Це насправді єдина правильна статистика по смертям в принципі . Що вона поки дуже попередня - це інша справа . Он шведи теж так помаленьку рахують ( трошки вище приводив ) - перевищення загальної смертності в період . Причини - ? Але може і коронавірус ...

ещё раз: делаем проверку "на здравый смысл". По Швеции имеем прирост 6%, и это без карантина. В то время, как по ряду стран имеем +30...+60%, и это при карантине.

Очевидно, что разброс показателей в 5...10 раз, да ещё не в пользу "карантинных" стран, говорит о том, что в методике сбора этой статистки есть какие-то грубые ошибки. Перепечатывать такой материал - себя на уважать. ещё раз: делаем проверку "на здравый смысл". По Швеции имеем прирост 6%, и это без карантина. В то время, как по ряду стран имеем +30...+60%, и это при карантине.Очевидно, что разброс показателей в 5...10 раз, да ещё не в пользу "карантинных" стран, говорит о том, что в методике сбора этой статистки есть какие-то грубые ошибки. Перепечатывать такой материал - себя на уважать.

Тобто ваш "здравый смысл" пропонує спиратись на якісь дані (звідки і за який час, до речі) по одній північній країні, та ігнорувати дані по десятку країн (в т.ч. по окремих регіонах), тому що цифри йдуть в розріз з тим, в що "увіровали". Сильно. Тобто ваш "здравый смысл" пропонує спиратись на якісь дані (звідки і за який час, до речі) по одній північній країні, та ігнорувати дані по десятку країн (в т.ч. по окремих регіонах), тому що цифри йдуть в розріз з тим, в що "увіровали". Сильно.

