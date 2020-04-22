centurionus написав:Тобто ваш "здравый смысл" пропонує спиратись на якісь дані (звідки і за який час, до речі) по одній північній країні, та ігнорувати дані по десятку країн (в т.ч. по окремих регіонах), тому що цифри йдуть в розріз з тим, в що "увіровали". Сильно.
ещё раз, специально для вас: нельзя говорить, что "методика является единственно верной" одновременно и про шведскую статистику, и про цифры ФТ. Там явно очень разные методики. Надо выбрать что-то одно. Это и есть "проверка на здравый смысл".
Ексклюзивно для вас. Тиждень з 6 по 12 квітня в Швеції? У порівнянні з іншим тижнем 2000 року з підвищеною смертністю... Це методологія? Сильно. "СільнО", навіть.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices” ― George Orwell
Ну який же Ви цинік ? Ви навпаки - бідних безробітних жалієте ... Це я цинік - пропонував взагалі нічого не робити . Тільки інформацію розповсюдити - і все . Хто боявся б - ховався , хто ні - той ні . Навіть в найгіршому варіанті - менше мільйона трупів ... Додаткова робота в певній галузі ... Нова додаткова пенсійна реформа ... Покращення стану Пенсійного Фонду ... Самі плюси майже ...
Та вже були такі теоретики і практики. Ну подумаєш - помруть 10% селян чи євреї з психічно хворими, зате всім іншим буде тисячтисячорічний рай. Ну подумаєш, помре половина стариків, зате іншим буде щастя. Слава богу, що в політиці таких маргіналів залишились одиниці, як Лукашенко.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay написав:...... Останній раз територіальній карантин, на наших теренах, вводили в сімдесятих, від холери. Коронавірус не слабше від холери, в якої летальність 3%. Китай зміг зробити локальний тотальний карантин в очазі епідемії. В нас такої змоги не було через множинність зараження і до половини безсимптомного перебігу хвороби. Тому був лише частковий карантин по всій території. Особисто я теж не розумію, чому була закрита значна частина дрібного бізнесу, де можна було зберігати дистанцію в 1.5м, чи порушувати її на кілька хвилин.
"множинність зараження" была потом. Если бы в Китае не ввели локальный карантин, чуть позже они бы тоже получили "множинність". Кстати, у нас не видел ни одной статьи с анализом источников заражения кроме наездов на МП. Но, насколько помню, первые случаи были "куршавелевские".
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х. Yuri_T, Вася - бан.
juristkostya написав:..... По Швеции имеем прирост 6%, и это без карантина. .....
Откуда такая цифра?
Да вот же, человек, который ссылается на Файненшл Таймс, сам же приводит статистику по Швеции:
Ну і ще просто про смертність ( оце єдина правильна оцінка ) : За попередніми даними статистичної статистики Швеції , за тиждень з 6 по 12 квітня в цілому загинуло 2505 людей, що дорівнює 358 смертей щодня.
Щотижнева цифра - це майже на 150 більше смертей, ніж у другому смертельному тижні століття в Швеції, в якому за перший тиждень 2000 року померло 2364 людини.
+150 смертей от 2,5 тысяч - это и есть 6%.
При этом, он же делает копи-паст статьи, где приводятся цифры прироста смертности в 5...10 раз более высокие (от +30 до +60%). ......
В первом случае сравнение с подчёркнутым, во втором- с многолетним средним.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х. Yuri_T, Вася - бан.
lapay написав:...... Останній раз територіальній карантин, на наших теренах, вводили в сімдесятих, від холери. Коронавірус не слабше від холери, в якої летальність 3%. Китай зміг зробити локальний тотальний карантин в очазі епідемії. В нас такої змоги не було через множинність зараження і до половини безсимптомного перебігу хвороби. Тому був лише частковий карантин по всій території. Особисто я теж не розумію, чому була закрита значна частина дрібного бізнесу, де можна було зберігати дистанцію в 1.5м, чи порушувати її на кілька хвилин.
"множинність зараження" была потом. Если бы в Китае не ввели локальный карантин, чуть позже они бы тоже получили "множинність". Кстати, у нас не видел ни одной статьи с анализом источников заражения кроме наездов на МП. Но, насколько помню, первые случаи были "куршавелевские".
Первые случаи - заробитчане и куршавельцы. А МП - подхватили инициативу и взялись за это дело с особым рвением и упоротостью.
safonovstanislav написав:ИМХО, нас всех обманули, переоценив опасность этого вируса. А СМИ сделали своё дело, нагнетая ситуацию. Если каждый день показывать только последствия автокатастроф, то можно всем внушить, что нужно сидеть дома, чтоб не попасть под машину.
Карантин карантином, но когда зарплата в 3 раза снижается с трендом на продолжение снижение, лучше уж пусть помрёт несколько 80-летних на пол года раньше, чем они и так бы умерли. Так у меня хоть не нулевая зарплата. Что делать тем, кто потерял зарплату - вообще не понятно.
Я был за карантин, пока не посидел чуток на голодном пайке. Теперь категорически против карантина
Жареный петух в ж*** клюнул ? так поднимался такой вопрос - что делать беднякам и больным людям во время карантина знаете ответ - Это твои проблемы неудачник ! доходы у него уменьшились ! выживешь как нибудь . такие вопросы никого не интересовали .
Гроздья гнева - этот урок жизни они запомнят и станут преподавать социал дарвинизм . Выживу я или какой-то старик .
safonovstanislav написав:...... Я был за карантин, пока не посидел чуток на голодном пайке. Теперь категорически против карантина
А когда объявляли карантин, Вы этого не понимали?
Проедать сбережения, оказалось значительно более неприятно, чем ожидал Хорошо для меня, что это всё началось сейчас, а не ровно год назад, когда кроме полного отсутствия зарплаты, были ещё огроменные долги перед банками. Тем у кого сейчас такая ситуация, не завидую
Starikan написав:Кстати, я ошибаюсь (или придумал), что какие-то умники из академии мед.наук, основываясь на "опыте Италии", предсказали 22 млн заболевших и 2млн умерших в Украине, откуда и начался панический карантин?
Спробую розтлумачити. Є дані ЗМІ, а є офіційний сайт академії наук. Ось цитата з одного з ЗМІ-повідомлень: За орієнтовним прогнозом Національної академії наук України, при низькому рівні протиепідемічних і профілактичних заходів коронавірусом може бути інфіковано 22,2 мільйони людей в Україні...Слід зазначити, що у відкритому доступіподібних прогнозів НАНУ знайти не вдалося. Більше тут:https://www.pravda.com.ua/news/2020/03/21/7244577/
А тепер дані з офіційного сайту НАНУ. Протягом карантину дано 3 прогнози. Прогноз №1 В період 13-20 квітня 2020 р.: Число нових виявлених випадків інфікування 20 квітня – медіанне значення 450 випадків за день при діапазоні значень від 330 до 620 випадків. Кількість летальних випадків за день 20 квітня медіанне значення 13 при діапазоні від 12 до 17 смертей за день В період 20 квітня-30 травня 2020 р: Пік нових випадків COVID-19 в день буде припадати на 2-5 травня 2020 р., пік летальних випадків - на 3-8 травня 2020 р. Після досягнення піку захворюваності зниження нових випадків інфікованих буде спостерігатися до кінця травня 2020 р. до медіанного значення 400 випадків (діапазон прогнозованих значень 200-700). Після досягнення піку летальності зниження нових летальних випадків буде відбуватися до кінця травня 2020 р. до медіанного значення 20 випадків (діапазон прогнозованих значень 12-37). При обчисленнях вважалося, що карантинні заходи не будуть порушуватись на час святкування Великодня в Україні (17-22.04.2020р). http://www.nas.gov.ua/UA/Messages/Pages ... ageID=6346 Прогноз №2В період 20-27 квітня 2020 р.: Число нових виявлених випадків інфікування 27 квітня – медіанне значення 600 випадків за день при діапазоні значень від 380 до 980 випадків. Кількість летальних випадків за день 27 квітня - медіанне значення 20 при діапазоні від 14 до 28 смертей за день. В період 20 квітня – 31 травня 2020 р.: Пік нових випадків COVID-19 в день орієнтовно буде припадати на 2-5 травня 2020 р., пік летальних випадків - на 3-8 травня 2020 р. Після досягнення піку захворюваності (медіанне значення 600 випадків) зниження нових випадків інфікованих буде спостерігатися до кінця травня 2020 р. до медіанного значення 400 випадків (діапазон прогнозованих значень 200-700). Після досягнення піку летальності (медіанне значення 25 випадків) зниження нових летальних випадків буде відбуватися до кінця травня 2020 р. до медіанного значення 18 випадків (діапазон прогнозованих значень 10-30). При обчисленнях вважалося, що карантинні заходи не порушувались на час святкування Великодня в Україні (17-22.04.2020 р.), а свята вплинули лише на затримку та неоднорідність надходження статистики. http://www.nas.gov.ua/UA/Messages/Pages ... ageID=6362 Прогноз №3 В період 28 квітня – 5 травня 2020 р. : Число нових виявлених випадків в пікові дні 2-5 травня – медіанне значення 520 випадків за день при діапазоні значень від 450 до 580 випадків. Кількість летальних випадків за тиждень найбільше наприкінці тижня 5 травня - медіанне значення 11 при діапазоні від 9 до 15 смертей за день. В період 27 квітня – 5 червня при збереженні карантину : Пік нових випадків COVID-19 в день орієнтовно буде припадати на 2-5 травня 2020 р., пік летальних випадків - на 3-10 травня 2020 р. Після досягнення піку захворюваності (медіанне значення 500 випадків) зниження нових випадків інфікованих буде спостерігатися до 5 червня 2020 р. до медіанного значення 380 випадків (діапазон прогнозованих значень 220- 610). Після досягнення піку летальності медіанне значення 12 випадків зниження кількості нових летальних випадків буде відбуватися до 5 червня 2020 р. до медіанного значення 9 випадків (діапазон прогнозованих значень 6-17). У порівнянні з прогнозами на травень попередніх документів РГ-1 і РГ-2, цей проноз дає дещо меншу кількість інфікованих і летальних випадків при збереженні приблизно тих же дат пологих піків розподілу числа інфікованих і померлих. http://www.nas.gov.ua/UA/Messages/news/ ... ageID=6391