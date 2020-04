Додано: Сер 29 кві, 2020 13:11

juristkostya написав: centurionus написав: Тобто ваш "здравый смысл" пропонує спиратись на якісь дані (звідки і за який час, до речі) по одній північній країні, та ігнорувати дані по десятку країн (в т.ч. по окремих регіонах), тому що цифри йдуть в розріз з тим, в що "увіровали". Сильно. Тобто ваш "здравый смысл" пропонує спиратись на якісь дані (звідки і за який час, до речі) по одній північній країні, та ігнорувати дані по десятку країн (в т.ч. по окремих регіонах), тому що цифри йдуть в розріз з тим, в що "увіровали". Сильно.

ещё раз, специально для вас: нельзя говорить, что "методика является единственно верной" одновременно и про шведскую статистику, и про цифры ФТ. Там явно очень разные методики. Надо выбрать что-то одно.

Это и есть "проверка на здравый смысл". ещё раз, специально для вас: нельзя говорить, что "методика является единственно верной" одновременно и про шведскую статистику, и про цифры ФТ. Там явно очень разные методики. Надо выбрать что-то одно.Это и есть "проверка на здравый смысл".

Ексклюзивно для вас. Тиждень з 6 по 12 квітня в Швеції? У порівнянні з іншим тижнем 2000 року з підвищеною смертністю... Це методологія? Сильно. "СільнО", навіть. Ексклюзивно для вас. Тиждень з 6 по 12 квітня в Швеції? У порівнянні з іншим тижнем 2000 року з підвищеною смертністю... Це методологія? Сильно. "СільнО", навіть.

“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”

― George Orwell