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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 1116111711181119> Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 202 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін 16% 32 Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін 10% 21 Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін 22% 44 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили 3% 7 Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили 4% 9 Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав 16% 32 Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок 5% 11 Найманий працівник, втратив роботу 5% 10 Маю бізнес, що стоїть, несе збитки 18% 36 Всього голосів : 202 Додано: Сер 29 кві, 2020 13:11 juristkostya написав: centurionus написав: Тобто ваш "здравый смысл" пропонує спиратись на якісь дані (звідки і за який час, до речі) по одній північній країні, та ігнорувати дані по десятку країн (в т.ч. по окремих регіонах), тому що цифри йдуть в розріз з тим, в що "увіровали". Сильно. Тобто ваш "здравый смысл" пропонує спиратись на якісь дані (звідки і за який час, до речі) по одній північній країні, та ігнорувати дані по десятку країн (в т.ч. по окремих регіонах), тому що цифри йдуть в розріз з тим, в що "увіровали". Сильно.

ещё раз, специально для вас: нельзя говорить, что "методика является единственно верной" одновременно и про шведскую статистику, и про цифры ФТ. Там явно очень разные методики. Надо выбрать что-то одно.

Это и есть "проверка на здравый смысл". ещё раз, специально для вас: нельзя говорить, что "методика является единственно верной" одновременно и про шведскую статистику, и про цифры ФТ. Там явно очень разные методики. Надо выбрать что-то одно.Это и есть "проверка на здравый смысл".

Ексклюзивно для вас. Тиждень з 6 по 12 квітня в Швеції? У порівнянні з іншим тижнем 2000 року з підвищеною смертністю... Це методологія? Сильно. "СільнО", навіть. Ексклюзивно для вас. Тиждень з 6 по 12 квітня в Швеції? У порівнянні з іншим тижнем 2000 року з підвищеною смертністю... Це методологія? Сильно. "СільнО", навіть. “A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”

― George Orwell centurionus Повідомлень: 1176 З нами з: 07.10.09 Подякував: 272 раз. Подякували: 315 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 29 кві, 2020 13:13 Ну який же Ви цинік ? Ви навпаки - бідних безробітних жалієте ... Це я цинік - пропонував взагалі нічого не робити . Тільки інформацію розповсюдити - і все . Хто боявся б - ховався , хто ні - той ні . Навіть в найгіршому варіанті - менше мільйона трупів ... Додаткова робота в певній галузі ... Нова додаткова пенсійна реформа ...

Покращення стану Пенсійного Фонду ... Самі плюси майже ...

Та вже були такі теоретики і практики. Ну подумаєш - помруть 10% селян чи євреї з психічно хворими, зате всім іншим буде тисячтисячорічний рай.

Ну подумаєш, помре половина стариків, зате іншим буде щастя. Слава богу, що в політиці таких маргіналів залишились одиниці, як Лукашенко. Та вже були такі теоретики і практики. Ну подумаєш - помруть 10% селян чи євреї з психічно хворими, зате всім іншим буде тисячтисячорічний рай.Ну подумаєш, помре половина стариків, зате іншим буде щастя. Слава богу, що в політиці таких маргіналів залишились одиниці, як Лукашенко. Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах. lapay Повідомлень: 10376 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1132 раз. Подякували: 1253 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 29 кві, 2020 13:24 Schmit написав: Вкладчик1234 написав: Schmit написав: Эпицентры московского патриархата Эпицентры московского патриархата

Я буду долго смеяться, если вспышка ковида будет в "Эпицентре" Гереговского патриархата



Ещё и штраф им миллионов на 100 можно выписать Я буду долго смеяться, если вспышка ковида будет в "Эпицентре" Гереговского патриархатаЕщё и штраф им миллионов на 100 можно выписать

Пока что об этом ничего не слышно, а вот от московских церквей беда распространяется очень серьезно. Пока что об этом ничего не слышно, а вот от московских церквей беда распространяется очень серьезно.

"Слышно" о том, о чём пишут. "Слышно" о том, о чём пишут. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 16331 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4467 раз. Подякували: 4134 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 29 кві, 2020 13:30



Об этом сообщает местное издание Coconut.



Согласно сообщениям, тела после нахождения опрыскали дезинфицирующими средствами, прежде чем погрузить их в "скорую" и доставить в больницу Санглах.



В полиции заявили, что в качестве меры предосторожности покойные были эвакуированы по протоколам COVID-19. Признаков насилия на телах нет.



Двое иностранцев, по сообщениям правоохранителей, состоящие в браке, проживали в этом районе. Соседи позвонили в полицию, когда заметили, что пара не выходит из квартиры.



"После того, как удалось открыть комнату, были обнаружены два тела, которые лежали на полу без признаков жизни", - заявили в полиции.



В чате украинских туристов, которые отдыхали на Бали, назвали вероятные имена украинцев - 54-летний Андрей Сусленко и 52-летняя Татьяна Мьенчинская.



https://strana.ua/news/264242-na-bali-u ... virus.html Полиция острова Бали, где остается много украинских туристов, выясняет причину смерти двух украинских граждан, чьи тела были найдены в районе Кедонганан Бадунг вечером 28 апреля.Об этом сообщает местное издание Coconut.Согласно сообщениям, тела после нахождения опрыскали дезинфицирующими средствами, прежде чем погрузить их в "скорую" и доставить в больницу Санглах.В полиции заявили, что в качестве меры предосторожности покойные были эвакуированы по протоколам COVID-19. Признаков насилия на телах нет.Двое иностранцев, по сообщениям правоохранителей, состоящие в браке, проживали в этом районе. Соседи позвонили в полицию, когда заметили, что пара не выходит из квартиры."После того, как удалось открыть комнату, были обнаружены два тела, которые лежали на полу без признаков жизни", - заявили в полиции.В чате украинских туристов, которые отдыхали на Бали, назвали вероятные имена украинцев - 54-летний Андрей Сусленко и 52-летняя Татьяна Мьенчинская. Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 11225 З нами з: 18.04.15 Подякував: 6777 раз. Подякували: 3013 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 29 кві, 2020 13:31 lapay написав: ......

Останній раз територіальній карантин, на наших теренах, вводили в сімдесятих, від холери. Коронавірус не слабше від холери, в якої летальність 3%. Китай зміг зробити локальний тотальний карантин в очазі епідемії. В нас такої змоги не було через множинність зараження і до половини безсимптомного перебігу хвороби. Тому був лише частковий карантин по всій території.

Особисто я теж не розумію, чому була закрита значна частина дрібного бізнесу, де можна було зберігати дистанцію в 1.5м, чи порушувати її на кілька хвилин. ......Останній раз територіальній карантин, на наших теренах, вводили в сімдесятих, від холери. Коронавірус не слабше від холери, в якої летальність 3%. Китай зміг зробити локальний тотальний карантин в очазі епідемії. В нас такої змоги не було через множинність зараження і до половини безсимптомного перебігу хвороби. Тому був лише частковий карантин по всій території.Особисто я теж не розумію, чому була закрита значна частина дрібного бізнесу, де можна було зберігати дистанцію в 1.5м, чи порушувати її на кілька хвилин.

"множинність зараження" была потом. Если бы в Китае не ввели локальный карантин, чуть позже они бы тоже получили "множинність". Кстати, у нас не видел ни одной статьи с анализом источников заражения кроме наездов на МП. Но, насколько помню, первые случаи были "куршавелевские". "множинність зараження" была потом. Если бы в Китае не ввели локальный карантин, чуть позже они бы тоже получили "множинність". Кстати, у нас не видел ни одной статьи с анализом источников заражения кроме наездов на МП. Но, насколько помню, первые случаи были "куршавелевские". Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 16331 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4467 раз. Подякували: 4134 раз. Профіль 2 2 5 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 29 кві, 2020 13:43 juristkostya написав: ЛАД написав: juristkostya написав: .....

По Швеции имеем прирост 6%, и это без карантина. ..... .....По Швеции имеем прирост 6%, и это без карантина. .....

Откуда такая цифра? Откуда такая цифра?



Да вот же, человек, который ссылается на Файненшл Таймс, сам же приводит статистику по Швеции:

Ну і ще просто про смертність ( оце єдина правильна оцінка ) :

За попередніми даними статистичної статистики Швеції , за тиждень з 6 по 12 квітня в цілому загинуло 2505 людей, що дорівнює 358 смертей щодня.



Щотижнева цифра - це майже на 150 більше смертей, ніж у другому смертельному тижні століття в Швеції, в якому за перший тиждень 2000 року померло 2364 людини.

+150 смертей от 2,5 тысяч - это и есть 6%.



При этом, он же делает копи-паст статьи, где приводятся цифры прироста смертности в 5...10 раз более высокие (от +30 до +60%).

...... Да вот же, человек, который ссылается на Файненшл Таймс, сам же приводит статистику по Швеции:+150 смертей от 2,5 тысяч - это и есть 6%.При этом, он же делает копи-паст статьи, где приводятся цифры прироста смертности в 5...10 раз более высокие (от +30 до +60%).......

В первом случае сравнение с подчёркнутым, во втором- с многолетним средним. В первом случае сравнение с подчёркнутым, во втором- с многолетним средним. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 16331 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4467 раз. Подякували: 4134 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 29 кві, 2020 14:01 ЛАД написав: lapay написав: ......

Останній раз територіальній карантин, на наших теренах, вводили в сімдесятих, від холери. Коронавірус не слабше від холери, в якої летальність 3%. Китай зміг зробити локальний тотальний карантин в очазі епідемії. В нас такої змоги не було через множинність зараження і до половини безсимптомного перебігу хвороби. Тому був лише частковий карантин по всій території.

Особисто я теж не розумію, чому була закрита значна частина дрібного бізнесу, де можна було зберігати дистанцію в 1.5м, чи порушувати її на кілька хвилин. ......Останній раз територіальній карантин, на наших теренах, вводили в сімдесятих, від холери. Коронавірус не слабше від холери, в якої летальність 3%. Китай зміг зробити локальний тотальний карантин в очазі епідемії. В нас такої змоги не було через множинність зараження і до половини безсимптомного перебігу хвороби. Тому був лише частковий карантин по всій території.Особисто я теж не розумію, чому була закрита значна частина дрібного бізнесу, де можна було зберігати дистанцію в 1.5м, чи порушувати її на кілька хвилин.

"множинність зараження" была потом. Если бы в Китае не ввели локальный карантин, чуть позже они бы тоже получили "множинність". Кстати, у нас не видел ни одной статьи с анализом источников заражения кроме наездов на МП. Но, насколько помню, первые случаи были "куршавелевские". "множинність зараження" была потом. Если бы в Китае не ввели локальный карантин, чуть позже они бы тоже получили "множинність". Кстати, у нас не видел ни одной статьи с анализом источников заражения кроме наездов на МП. Но, насколько помню, первые случаи были "куршавелевские".

Первые случаи - заробитчане и куршавельцы. А МП - подхватили инициативу и взялись за это дело с особым рвением и упоротостью. Первые случаи - заробитчане и куршавельцы. А МП - подхватили инициативу и взялись за это дело с особым рвением и упоротостью. Schmit

Повідомлень: 1151 З нами з: 08.09.09 Подякував: 14 раз. Подякували: 172 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 29 кві, 2020 14:18 safonovstanislav написав: ИМХО, нас всех обманули, переоценив опасность этого вируса. А СМИ сделали своё дело, нагнетая ситуацию. Если каждый день показывать только последствия автокатастроф, то можно всем внушить, что нужно сидеть дома, чтоб не попасть под машину.



Карантин карантином, но когда зарплата в 3 раза снижается с трендом на продолжение снижение, лучше уж пусть помрёт несколько 80-летних на пол года раньше, чем они и так бы умерли. Так у меня хоть не нулевая зарплата. Что делать тем, кто потерял зарплату - вообще не понятно.



Я был за карантин, пока не посидел чуток на голодном пайке. Теперь категорически против карантина ИМХО, нас всех обманули, переоценив опасность этого вируса. А СМИ сделали своё дело, нагнетая ситуацию. Если каждый день показывать только последствия автокатастроф, то можно всем внушить, что нужно сидеть дома, чтоб не попасть под машину.Карантин карантином, но когда зарплата в 3 раза снижается с трендом на продолжение снижение, лучше уж пусть помрёт несколько 80-летних на пол года раньше, чем они и так бы умерли. Так у меня хоть не нулевая зарплата. Что делать тем, кто потерял зарплату - вообще не понятно.Я был за карантин, пока не посидел чуток на голодном пайке. Теперь категорически против карантина



Жареный петух в ж*** клюнул ? так поднимался такой вопрос - что делать беднякам и больным людям во время карантина

знаете ответ - Это твои проблемы неудачник ! доходы у него уменьшились ! выживешь как нибудь .

такие вопросы никого не интересовали .



Гроздья гнева - этот урок жизни они запомнят и станут преподавать социал дарвинизм .

Выживу я или какой-то старик . Жареный петух в ж*** клюнул ? так поднимался такой вопрос - что делать беднякам и больным людям во время карантиназнаете ответ - Это твои проблемы неудачник ! доходы у него уменьшились ! выживешь как нибудь .такие вопросы никого не интересовали .Гроздья гнева - этот урок жизни они запомнят и станут преподавать социал дарвинизм .Выживу я или какой-то старик . moldashavanin

Повідомлень: 572 З нами з: 22.07.11 Подякував: 211 раз. Подякували: 53 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 29 кві, 2020 14:29 ЛАД написав: safonovstanislav написав: ......

Я был за карантин, пока не посидел чуток на голодном пайке. Теперь категорически против карантина ......Я был за карантин, пока не посидел чуток на голодном пайке. Теперь категорически против карантина

А когда объявляли карантин, Вы этого не понимали? А когда объявляли карантин, Вы этого не понимали?

Проедать сбережения, оказалось значительно более неприятно, чем ожидал

Хорошо для меня, что это всё началось сейчас, а не ровно год назад, когда кроме полного отсутствия зарплаты, были ещё огроменные долги перед банками. Тем у кого сейчас такая ситуация, не завидую Проедать сбережения, оказалось значительно более неприятно, чем ожидалХорошо для меня, что это всё началось сейчас, а не ровно год назад, когда кроме полного отсутствия зарплаты, были ещё огроменные долги перед банками. Тем у кого сейчас такая ситуация, не завидую safonovstanislav Повідомлень: 2687 З нами з: 10.05.14 Подякував: 184 раз. Подякували: 406 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 29 кві, 2020 14:32 Starikan написав: Кстати, я ошибаюсь (или придумал), что какие-то умники из академии мед.наук, основываясь на "опыте Италии", предсказали 22 млн заболевших и 2млн умерших в Украине, откуда и начался панический карантин? Кстати, я ошибаюсь (или придумал), что какие-то, основываясь на "опыте Италии",, откуда и начался панический карантин?



Спробую розтлумачити. Є дані ЗМІ, а є офіційний сайт академії наук.

Ось цитата з одного з ЗМІ-повідомлень:

За орієнтовним прогнозом Національної академії наук України, при низькому рівні протиепідемічних і профілактичних заходів коронавірусом може бути інфіковано 22,2 мільйони людей в Україні ...Слід зазначити, що у відкритому доступі подібних прогнозів НАНУ знайти не вдалося .

Більше тут:https://www.pravda.com.ua/news/2020/03/21/7244577/



А тепер дані з офіційного сайту НАНУ. Протягом карантину дано 3 прогнози.

Прогноз №1 В період 13-20 квітня 2020 р.:

Число нових виявлених випадків інфікування 20 квітня – медіанне значення 450

випадків за день при діапазоні значень від 330 до 620 випадків.

Кількість летальних випадків за день 20 квітня медіанне значення 13 при

діапазоні від 12 до 17 смертей за день

В період 20 квітня-30 травня 2020 р:

Пік нових випадків COVID-19 в день буде припадати на 2-5 травня 2020 р.,

пік летальних випадків - на 3-8 травня 2020 р.

Після досягнення піку захворюваності зниження нових випадків

інфікованих буде спостерігатися до кінця травня 2020 р. до медіанного

значення 400 випадків (діапазон прогнозованих значень 200-700).

Після досягнення піку летальності зниження нових летальних випадків

буде відбуватися до кінця травня 2020 р. до медіанного значення 20 випадків

(діапазон прогнозованих значень 12-37).

При обчисленнях вважалося, що карантинні заходи не будуть порушуватись на час

святкування Великодня в Україні (17-22.04.2020р).

http://www.nas.gov.ua/UA/Messages/Pages ... ageID=6346

Прогноз №2В період 20-27 квітня 2020 р.:

Число нових виявлених випадків інфікування 27 квітня – медіанне значення 600

випадків за день при діапазоні значень від 380 до 980 випадків.

Кількість летальних випадків за день 27 квітня - медіанне значення 20 при

діапазоні від 14 до 28 смертей за день.

В період 20 квітня – 31 травня 2020 р.:

Пік нових випадків COVID-19 в день орієнтовно буде припадати на 2-5

травня 2020 р., пік летальних випадків - на 3-8 травня 2020 р.

Після досягнення піку захворюваності (медіанне значення 600 випадків)

зниження нових випадків інфікованих буде спостерігатися до кінця травня

2020 р. до медіанного значення 400 випадків (діапазон прогнозованих значень

200-700).

Після досягнення піку летальності (медіанне значення 25 випадків) зниження

нових летальних випадків буде відбуватися до кінця травня 2020 р. до

медіанного значення 18 випадків (діапазон прогнозованих значень 10-30).

При обчисленнях вважалося, що карантинні заходи не порушувались на час

святкування Великодня в Україні (17-22.04.2020 р.), а свята вплинули лише на

затримку та неоднорідність надходження статистики.

http://www.nas.gov.ua/UA/Messages/Pages ... ageID=6362

Прогноз №3 В період 28 квітня – 5 травня 2020 р. :

Число нових виявлених випадків в пікові дні 2-5 травня – медіанне значення 520

випадків за день при діапазоні значень від 450 до 580 випадків.

Кількість летальних випадків за тиждень найбільше наприкінці тижня 5 травня -

медіанне значення 11 при діапазоні від 9 до 15 смертей за день.

В період 27 квітня – 5 червня при збереженні карантину :

Пік нових випадків COVID-19 в день орієнтовно буде припадати на 2-5

травня 2020 р., пік летальних випадків - на 3-10 травня 2020 р.

Після досягнення піку захворюваності (медіанне значення 500 випадків)

зниження нових випадків інфікованих буде спостерігатися до 5 червня 2020

р. до медіанного значення 380 випадків (діапазон прогнозованих значень 220-

610).

Після досягнення піку летальності медіанне значення 12 випадків зниження

кількості нових летальних випадків буде відбуватися до 5 червня 2020 р. до

медіанного значення 9 випадків (діапазон прогнозованих значень 6-17).

У порівнянні з прогнозами на травень попередніх документів РГ-1 і РГ-2, цей

проноз дає дещо меншу кількість інфікованих і летальних випадків при

збереженні приблизно тих же дат пологих піків розподілу числа інфікованих і

померлих.

http://www.nas.gov.ua/UA/Messages/news/ ... ageID=6391 Спробую розтлумачити. Є дані ЗМІ, а є офіційний сайт академії наук.Ось цитата з одного з ЗМІ-повідомлень:За орієнтовним прогнозом Національної академії наук України, при низькому рівні протиепідемічних і профілактичних заходів коронавірусом може бути інфіковано...Слід зазначити, щоБільше тут:https://www.pravda.com.ua/news/2020/03/21/7244577/А тепер. Протягом карантину дано 3 прогнози.В періодЧисло нових виявлених випадків інфікування 20 квітня – медіанне значення 450випадків за день при діапазоні значень від 330 до 620 випадків.Кількість летальних випадків за день 20 квітня медіанне значення 13 придіапазоні від 12 до 17 смертей за деньВ періодПік нових випадків COVID-19 в день буде припадати на 2-5 травня 2020 р.,пік летальних випадків - на 3-8 травня 2020 р.Після досягнення піку захворюваності зниження нових випадківінфікованих буде спостерігатися до кінця травня 2020 р. до медіанногозначення 400 випадків (діапазон прогнозованих значень 200-700).Після досягнення піку летальності зниження нових летальних випадківбуде відбуватися до кінця травня 2020 р. до медіанного значення 20 випадків(діапазон прогнозованих значень 12-37).При обчисленнях вважалося, що карантинні заходи не будуть порушуватись на чассвяткування Великодня в Україні (17-22.04.2020р).В період 20-27 квітня 2020 р.:Число нових виявлених випадків інфікування 27 квітня – медіанне значення 600випадків за день при діапазоні значень від 380 до 980 випадків.Кількість летальних випадків за день 27 квітня - медіанне значення 20 придіапазоні від 14 до 28 смертей за день.В періодПік нових випадків COVID-19 в день орієнтовно буде припадати на 2-5травня 2020 р., пік летальних випадків - на 3-8 травня 2020 р.Після досягнення піку захворюваності (медіанне значення 600 випадків)зниження нових випадків інфікованих буде спостерігатися до кінця травня2020 р. до медіанного значення 400 випадків (діапазон прогнозованих значень200-700).Після досягнення піку летальності (медіанне значення 25 випадків) зниженнянових летальних випадків буде відбуватися до кінця травня 2020 р. домедіанного значення 18 випадків (діапазон прогнозованих значень 10-30).При обчисленнях вважалося, що карантинні заходи не порушувались на чассвяткування Великодня в Україні (17-22.04.2020 р.), а свята вплинули лише назатримку та неоднорідність надходження статистики.Число нових виявлених випадків в пікові дні 2-5 травня – медіанне значення 520випадків за день при діапазоні значень від 450 до 580 випадків.Кількість летальних випадків за тиждень найбільше наприкінці тижня 5 травня -медіанне значення 11 при діапазоні від 9 до 15 смертей за день.Пік нових випадків COVID-19 в день орієнтовно буде припадати на 2-5травня 2020 р., пік летальних випадків - на 3-10 травня 2020 р.Після досягнення піку захворюваності (медіанне значення 500 випадків)зниження нових випадків інфікованих буде спостерігатися до 5 червня 2020р. до медіанного значення 380 випадків (діапазон прогнозованих значень 220-610).Після досягнення піку летальності медіанне значення 12 випадків зниженнякількості нових летальних випадків буде відбуватися до 5 червня 2020 р. домедіанного значення 9 випадків (діапазон прогнозованих значень 6-17).У порівнянні з прогнозами на травень попередніх документів РГ-1 і РГ-2, цейпроноз дає дещо меншу кількість інфікованих і летальних випадків призбереженні приблизно тих же дат пологих піків розподілу числа інфікованих іпомерлих. fler

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