safonovstanislav написав:

ИМХО, нас всех обманули, переоценив опасность этого вируса. А СМИ сделали своё дело, нагнетая ситуацию. Если каждый день показывать только последствия автокатастроф, то можно всем внушить, что нужно сидеть дома, чтоб не попасть под машину.Карантин карантином, но когда зарплата в 3 раза снижается с трендом на продолжение снижение, лучше уж пусть помрёт несколько 80-летних на пол года раньше, чем они и так бы умерли. Так у меня хоть не нулевая зарплата. Что делать тем, кто потерял зарплату - вообще не понятно.Я был за карантин, пока не посидел чуток на голодном пайке. Теперь категорически против карантина