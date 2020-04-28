RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1116111711181119

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 202
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
32
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
10%
21
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
22%
44
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
7
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
4%
9
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
16%
32
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
5%
11
Найманий працівник, втратив роботу
5%
10
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
18%
36
Всього голосів : 202
Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 14:53

  centurionus написав:
  juristkostya написав:
  centurionus написав:Тобто ваш "здравый смысл" пропонує спиратись на якісь дані (звідки і за який час, до речі) по одній північній країні, та ігнорувати дані по десятку країн (в т.ч. по окремих регіонах), тому що цифри йдуть в розріз з тим, в що "увіровали". Сильно.

ещё раз, специально для вас: нельзя говорить, что "методика является единственно верной" одновременно и про шведскую статистику, и про цифры ФТ. Там явно очень разные методики. Надо выбрать что-то одно.
Это и есть "проверка на здравый смысл".

Ексклюзивно для вас. Тиждень з 6 по 12 квітня в Швеції? У порівнянні з іншим тижнем 2000 року з підвищеною смертністю... Це методологія? Сильно. "СільнО", навіть.

не важно, какая методология верна. Важно, что они разные и не могут быть в равной степени "самыми правильными".
juristkostya
 
Повідомлень: 2814
З нами з: 08.12.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 839 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 15:17

  juristkostya написав:
  centurionus написав:
Ексклюзивно для вас. Тиждень з 6 по 12 квітня в Швеції? У порівнянні з іншим тижнем 2000 року з підвищеною смертністю... Це методологія? Сильно. "СільнО", навіть.

не важно, какая методология верна. Важно, что они разные и не могут быть в равной степени "самыми правильными".

Немає методики/методології там. За такою "методикою" можна взяти тиждень з найнижчою смертністю за останні 100 років і отримати +500%.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
centurionus
 
Повідомлень: 1177
З нами з: 07.10.09
Подякував: 272 раз.
Подякували: 315 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 15:21

  centurionus написав:Немає методики/методології там. За такою "методикою" можна взяти тиждень з найнижчою смертністю за останні 100 років і отримати +500%.
о чём я и пытаюсь втолковать
juristkostya
 
Повідомлень: 2814
З нами з: 08.12.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 839 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 15:25

  juristkostya написав:
  centurionus написав:Немає методики/методології там. За такою "методикою" можна взяти тиждень з найнижчою смертністю за останні 100 років і отримати +500%.
о чём я и пытаюсь втолковать

Якби ковід зменшував смертність, а не збільшував, то тоді логічно було б взяти мінімум.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
Повідомлень: 10376
З нами з: 01.08.15
Подякував: 1132 раз.
Подякували: 1253 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 15:27

Вспышка стратегического значения. У 75 работников Хмельницкой АЭС заподозрили коронавирус
И опять виновники - попы.
Schmit
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1152
З нами з: 08.09.09
Подякував: 14 раз.
Подякували: 172 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 15:58



Конфессиональная принадлежность священника не указана (в городе присутствуют три конфессии).

Также мэр призвал всех прихожан церквей УПЦ МП, которые были в церкви после 12 апреля, немедленно обратиться к семейному врачу, и заявил, что готовит обращение в полицию о преступлении в массовом инфицировании, а в случае его подтверждения направит официальное обращение в полицию.

----

тут можна вже диверсію шити запросто УПЦ МП, священник, конфесійної приналежності якої не вказана :mrgreen:
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 18862
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1057 раз.
Подякували: 1265 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 16:15

  lapay написав:Та вже були такі теоретики і практики. Ну подумаєш - помруть 10% селян чи євреї з психічно хворими, зате всім іншим буде тисячтисячорічний рай.
Ну подумаєш, помре половина стариків, зате іншим буде щастя. Слава богу, що в політиці таких маргіналів залишились одиниці, як Лукашенко. :evil:

Если бы речь шла о половине и даже 10% - я бы ничего не писал.
Но речь идет о долях процентов (посчитайте сами).
Еще раз повторю: с вашим подходом в 1941 году надо было сдаться.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Starikan
2
 
Повідомлень: 17163
З нами з: 12.10.11
Подякував: 1849 раз.
Подякували: 2710 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 16:25

  fler написав:
  Starikan написав:Кстати, я ошибаюсь (или придумал), что какие-то умники из академии мед.наук, основываясь на "опыте Италии", предсказали 22 млн заболевших и 2млн умерших в Украине, откуда и начался панический карантин?

Спробую розтлумачити. Є дані ЗМІ, а є офіційний сайт академії наук.
Ось цитата з одного з ЗМІ-повідомлень:
За орієнтовним прогнозом Національної академії наук України, при низькому рівні протиепідемічних і профілактичних заходів коронавірусом може бути інфіковано 22,2 мільйони людей в Україні...Слід зазначити, що у відкритому доступі подібних прогнозів НАНУ знайти не вдалося.
Більше тут:https://www.pravda.com.ua/news/2020/03/21/7244577/

Большая просьба не путать Национальную Академию Наук Украины, которая и дала упомянутый вами разумный прогноз на время карантина

и Национальную Академию Медицинских наук, представители которой дали панический прогноз при первом появлении заболевания в стране. Помнится, какая-то дама то ли из НАМН, то ли из МОЗ лепетала потом оправдания за "22 млн заболевших".
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Starikan
2
 
Повідомлень: 17163
З нами з: 12.10.11
Подякував: 1849 раз.
Подякували: 2710 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 16:32

  moldashavanin написав:
  safonovstanislav написав:ИМХО, нас всех обманули, переоценив опасность этого вируса. А СМИ сделали своё дело, нагнетая ситуацию. Если каждый день показывать только последствия автокатастроф, то можно всем внушить, что нужно сидеть дома, чтоб не попасть под машину.

Карантин карантином, но когда зарплата в 3 раза снижается с трендом на продолжение снижение, лучше уж пусть помрёт несколько 80-летних на пол года раньше, чем они и так бы умерли. Так у меня хоть не нулевая зарплата. Что делать тем, кто потерял зарплату - вообще не понятно.

Я был за карантин, пока не посидел чуток на голодном пайке. Теперь категорически против карантина


Жареный петух в ж*** клюнул ? так поднимался такой вопрос - что делать беднякам и больным людям во время карантина
знаете ответ - Это твои проблемы неудачник ! доходы у него уменьшились ! выживешь как нибудь .
такие вопросы никого не интересовали .

Гроздья гнева - этот урок жизни они запомнят и станут преподавать социал дарвинизм .
Выживу я или какой-то старик .

Теперь у многих встанут мозги на место, только встают они когда коснется лично. Поэтому циничному человечеству еще предстоит учиться заповедям заново.
Black Jack - White Business
[*] ПРОМО-КОД Бонус от Минфина: 7O66XX3 гарантированно получите +50 грн. [*] А-БАНК https://a-bank.com.ua/t?a=5M2WQ2MZ5OX0 +50 грн.
ruvex
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9514
З нами з: 03.11.08
Подякував: 708 раз.
Подякували: 2058 раз.
 
Профіль
1
6
2
  #<1 ... 1116111711181119
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: escobar, user412 і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 691, 692, 693
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
6925 1549657
Переглянути останнє повідомлення
Сер 29 кві, 2020 00:38
Ethereum

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Конкорд (8367)
29.04.2020 16:32
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.