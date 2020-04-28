centurionus написав:Тобто ваш "здравый смысл" пропонує спиратись на якісь дані (звідки і за який час, до речі) по одній північній країні, та ігнорувати дані по десятку країн (в т.ч. по окремих регіонах), тому що цифри йдуть в розріз з тим, в що "увіровали". Сильно.
ещё раз, специально для вас: нельзя говорить, что "методика является единственно верной" одновременно и про шведскую статистику, и про цифры ФТ. Там явно очень разные методики. Надо выбрать что-то одно. Это и есть "проверка на здравый смысл".
Ексклюзивно для вас. Тиждень з 6 по 12 квітня в Швеції? У порівнянні з іншим тижнем 2000 року з підвищеною смертністю... Це методологія? Сильно. "СільнО", навіть.
не важно, какая методология верна. Важно, что они разные и не могут быть в равной степени "самыми правильными".
Конфессиональная принадлежность священника не указана (в городе присутствуют три конфессии).
Также мэр призвал всех прихожан церквей УПЦ МП, которые были в церкви после 12 апреля, немедленно обратиться к семейному врачу, и заявил, что готовит обращение в полицию о преступлении в массовом инфицировании, а в случае его подтверждения направит официальное обращение в полицию.
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тут можна вже диверсію шити запросто УПЦ МП, священник, конфесійної приналежності якої не вказана
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
lapay написав:Та вже були такі теоретики і практики. Ну подумаєш - помруть 10% селян чи євреї з психічно хворими, зате всім іншим буде тисячтисячорічний рай. Ну подумаєш, помре половина стариків, зате іншим буде щастя. Слава богу, що в політиці таких маргіналів залишились одиниці, як Лукашенко.
Если бы речь шла о половине и даже 10% - я бы ничего не писал. Но речь идет о долях процентов (посчитайте сами). Еще раз повторю: с вашим подходом в 1941 году надо было сдаться.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Starikan написав:Кстати, я ошибаюсь (или придумал), что какие-то умники из академии мед.наук, основываясь на "опыте Италии", предсказали 22 млн заболевших и 2млн умерших в Украине, откуда и начался панический карантин?
Спробую розтлумачити. Є дані ЗМІ, а є офіційний сайт академії наук. Ось цитата з одного з ЗМІ-повідомлень: За орієнтовним прогнозом Національної академії наук України, при низькому рівні протиепідемічних і профілактичних заходів коронавірусом може бути інфіковано 22,2 мільйони людей в Україні...Слід зазначити, що у відкритому доступіподібних прогнозів НАНУ знайти не вдалося. Більше тут:https://www.pravda.com.ua/news/2020/03/21/7244577/
Большая просьба не путать Национальную Академию Наук Украины, которая и дала упомянутый вами разумный прогноз на время карантина
и Национальную Академию Медицинских наук, представители которой дали панический прогноз при первом появлении заболевания в стране. Помнится, какая-то дама то ли из НАМН, то ли из МОЗ лепетала потом оправдания за "22 млн заболевших".
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
safonovstanislav написав:ИМХО, нас всех обманули, переоценив опасность этого вируса. А СМИ сделали своё дело, нагнетая ситуацию. Если каждый день показывать только последствия автокатастроф, то можно всем внушить, что нужно сидеть дома, чтоб не попасть под машину.
Карантин карантином, но когда зарплата в 3 раза снижается с трендом на продолжение снижение, лучше уж пусть помрёт несколько 80-летних на пол года раньше, чем они и так бы умерли. Так у меня хоть не нулевая зарплата. Что делать тем, кто потерял зарплату - вообще не понятно.
Я был за карантин, пока не посидел чуток на голодном пайке. Теперь категорически против карантина
Жареный петух в ж*** клюнул ? так поднимался такой вопрос - что делать беднякам и больным людям во время карантина знаете ответ - Это твои проблемы неудачник ! доходы у него уменьшились ! выживешь как нибудь . такие вопросы никого не интересовали .
Гроздья гнева - этот урок жизни они запомнят и станут преподавать социал дарвинизм . Выживу я или какой-то старик .
Теперь у многих встанут мозги на место, только встают они когда коснется лично. Поэтому циничному человечеству еще предстоит учиться заповедям заново.
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