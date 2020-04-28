juristkostya написав:Ряд бедненьких и даже откровенно нищих стран, с ОГРОМНОЙ скученностью населения (Бангладеш, Индия, Нигерия и т.п.) не показываю особой динамики эпидемии.
Может потому, что нет тестов - нет динамики
ну, в Индии точно свои тесты должны быть, там фармацевтика пашет в 3 смены...
но главное даже не в этом. Главное в том, что можно скрывать заболеваемость, но невозможно скрывать массовую смертность. А её не отмечается. Хотя по всем предпосылкам она обязана быть намного сильнее, чем в развитых странах.
juristkostya написав:не важно, какая методология верна. Важно, что они разные и не могут быть в равной степени "самыми правильными".
От Ви ж говорите про одне , а я про інше . Конкретна методика обрахунків чогось - це одне . А сам по собі підхід - коли рахується загальна статистика (в даному випадку смертності ) до того - і після того . Про це говориться . На пальцях - порахували смертність за 2018 , 2019 та 2020 рік . Порівняли . Якщо крім коронавірусу форсмажорів не було - то перевищення за 2020 і буде реальний результат вірусу . FT так і рахували . Інша справа - звідки брали дані - і взагалі з якою затримкою вони надходять . Тому конкретні числа та % будуть на даному етапі які завгодно . А шведи - порівнювали з найгіршим тижнем в минулому ( ну якось так у них видно статистика збирається і показується ) - і там виходило 6 % . А у ФТ щодо шведів - + 23 % - що порівняно з минулим роком вже зовсім не так виглядає ...
Gilead заявляет об "обнадеживающих результатах фазы 3 КИ с ремдесивиром".
При этом качество КИ низкое - контрольная группа отсутствует, а 5-дневный курс дает лучшие результаты, чем 10-дневный Это говорит либо о том, что лекарство неэффективно и вызывает серьезные побочные эффекты, либо о том, что группы еще и не рандомизированы...
В общем, увы и ах, очередной этап ни о чем. Разве только чтобы на пампах и дампах трусить биржевых оленей вроде Libo
Итак смотрим статистику за вчера, 28 апреля, вторник.
Сравниваем предыдущие вторники апреля по показателю вновь заболевших:
14.04 + 73 729 21.04 + 75 979 28.04 + 76 562 Стабильность просто потрясающая на таких цифрах.
Заносим 28 апреля как 29-й день серых будней пандемии без особых изменений. Похоже отголоски победной барабанной дроби пока были ложной надеждой.
В целом стабильная цифра многих не особо следящих за темой может удивить, ибо СМИ заполнены позитивными новостями, там что-то снизилось, там снимают какие-то карантинные ограничения. Но ларчик просто открывается, позитивные новости касаются в основном Европы и части Азии. Действительно там стабильное улучшение, но многие страны в других местах, часто не очень большие, или танцуют чуть ниже максимумов, или вчера например показали максимумы:
Россия + 6411 - maximum Бразилия + 6398 - maximum Беларусь + 917 - maximum Чили + 552 - maximum Бангладеш + 549 - maximum Эмираты + 541 - maximum Колумбия + 532 - maximum Египет + 260 - maximum Нигерия + 195 - maximum Казахстан+ 192 - maximum Сенегал + 87 - maximum а также Майотта, Судан, Южный Судан и тд.
В целом если рассматривать значимые страны для пандемии: Китай, Южная Корея - по факту победили вирус Испания, Италия, Германия, Иран, Турция - находятся на этапе улучшения Франция - подходит к улучшению США, Великобритания, Швеция - ходят по плато уже несколько недель Россия и Бразилия - еще штурмуют максимумы
Важные перемещения в ТОПах - Великобритания обогнала Германию по общему количеству заболевших и вышла по этому показателю на 5-е место - Бразилия обогнала Китай по общему количеству умерших, и вышла на 9 место по этому показателю, кто бы мог подумать в начале эпидемии, что так будет
Знаковые даты: - в штате Нью-Йорк число заболевших превысило 300 000 человек, плюс-минус каждый десятый коронавирусник в мире житель этого штата - в Италии число заболевших превысило 200 000
Кого будем хвалить сегодня ? На мой взгляд образцово-показательно рисуют графики победы над вирусом Исландия, Хорватия, Малайзия, Австралия, Япония быстро взяла ситуацию под контроль.
Из интересного. Люксембург решил в течение месяца сделать поголовное тестирование абсолютно всем гражданам страны, таковых 600 000.
По Украине. Вчерашний день - это шестой день, когда не превышается максимум от 23 апреля в 578 случаев.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.