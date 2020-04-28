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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 1117111811191120 Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 202 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін 16% 32 Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін 10% 21 Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін 22% 44 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили 3% 7 Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили 4% 9 Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав 16% 32 Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок 5% 11 Найманий працівник, втратив роботу 5% 10 Маю бізнес, що стоїть, несе збитки 18% 36 Всього голосів : 202 Додано: Сер 29 кві, 2020 16:43 Faceless написав: juristkostya написав: Ряд бедненьких и даже откровенно нищих стран, с ОГРОМНОЙ скученностью населения (Бангладеш, Индия, Нигерия и т.п.) не показываю особой динамики эпидемии. Ряд бедненьких и даже откровенно нищих стран, с ОГРОМНОЙ скученностью населения (Бангладеш, Индия, Нигерия и т.п.) не показываю особой динамики эпидемии.

Может потому, что нет тестов - нет динамики Может потому, что нет тестов - нет динамики

ну, в Индии точно свои тесты должны быть, там фармацевтика пашет в 3 смены...



но главное даже не в этом. Главное в том, что можно скрывать заболеваемость, но невозможно скрывать массовую смертность. А её не отмечается. Хотя по всем предпосылкам она обязана быть намного сильнее, чем в развитых странах. ну, в Индии точно свои тесты должны быть, там фармацевтика пашет в 3 смены...но главное даже не в этом. Главное в том, что можно скрывать заболеваемость, но невозможно скрывать массовую смертность. А её не отмечается. Хотя по всем предпосылкам она обязана быть намного сильнее, чем в развитых странах. juristkostya Повідомлень: 2815 З нами з: 08.12.13 Подякував: 0 раз. Подякували: 839 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 29 кві, 2020 16:54 juristkostya написав: не важно, какая методология верна. Важно, что они разные и не могут быть в равной степени "самыми правильными". не важно, какая методология верна. Важно, что они разные и не могут быть в равной степени "самыми правильными".



От Ви ж говорите про одне , а я про інше . Конкретна методика обрахунків чогось - це одне . А сам по собі підхід - коли рахується загальна статистика (в даному випадку смертності ) до того - і після того . Про це говориться . На пальцях - порахували смертність за 2018 , 2019 та 2020 рік . Порівняли . Якщо крім коронавірусу форсмажорів не було - то перевищення за 2020 і буде реальний результат вірусу . FT так і рахували . Інша справа - звідки брали дані - і взагалі з якою затримкою вони надходять . Тому конкретні числа та % будуть на даному етапі які завгодно . А шведи - порівнювали з найгіршим тижнем в минулому ( ну якось так у них видно статистика збирається і показується ) - і там виходило 6 % . А у ФТ щодо шведів - + 23 % - що порівняно з минулим роком вже зовсім не так виглядає ... От Ви ж говорите про одне , а я про інше . Конкретна методика обрахунків чогось - це одне . А сам по собі підхід - коли рахується загальна статистика (в даному випадку смертності ) до того - і після того . Про це говориться . На пальцях - порахували смертність за 2018 , 2019 та 2020 рік . Порівняли . Якщо крім коронавірусу форсмажорів не було - то перевищення за 2020 і буде реальний результат вірусу . FT так і рахували . Інша справа - звідки брали дані - і взагалі з якою затримкою вони надходять . Тому конкретні числа та % будуть на даному етапі які завгодно . А шведи - порівнювали з найгіршим тижнем в минулому ( ну якось так у них видно статистика збирається і показується ) - і там виходило 6 % . А у ФТ щодо шведів - + 23 % - що порівняно з минулим роком вже зовсім не так виглядає ... Puente Повідомлень: 3009 З нами з: 12.08.09 Подякував: 0 раз. Подякували: 360 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 29 кві, 2020 16:57



При этом качество КИ низкое - контрольная группа отсутствует, а 5-дневный курс дает лучшие результаты, чем 10-дневный Это говорит либо о том, что лекарство неэффективно и вызывает серьезные побочные эффекты, либо о том, что группы еще и не рандомизированы...



В общем, увы и ах, очередной этап ни о чем. Разве только чтобы на пампах и дампах трусить биржевых оленей вроде Libo



https://www.gilead.com/news-and-press/p ... e-covid-19 Gilead заявляет об "обнадеживающих результатах фазы 3 КИ с ремдесивиром".При этом качество КИ низкое - контрольная группа отсутствует, а 5-дневный курс дает лучшие результаты, чем 10-дневныйЭто говорит либо о том, что лекарство неэффективно и вызывает серьезные побочные эффекты, либо о том, что группы еще и не рандомизированы...В общем, увы и ах, очередной этап ни о чем. Разве только чтобы на пампах и дампах трусить биржевых оленей вроде zРадио

Повідомлень: 5431 З нами з: 02.05.18 Подякував: 973 раз. Подякували: 2124 раз. Профіль 2 4 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 29 кві, 2020 17:19 Starikan написав: Но речь идет о долях процентов (посчитайте сами).

Еще раз повторю: с вашим подходом в 1941 году надо было сдаться. Но речь идет о долях процентов (посчитайте сами).Еще раз повторю: с вашим подходом в 1941 году надо было сдаться.

Карантин - це боротьба з хворобою. А війна губить економіку. Якраз ті, хто хотів зберегти економіку, підняли лапки перед загрозою, і втратили і людей, і економіку, як Трамп. Карантин - це боротьба з хворобою. А війна губить економіку. Якраз ті, хто хотів зберегти економіку, підняли лапки перед загрозою, і втратили і людей, і економіку, як Трамп. Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах. lapay Повідомлень: 10377 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1132 раз. Подякували: 1253 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 29 кві, 2020 17:38 lapay написав: Starikan написав: Но речь идет о долях процентов (посчитайте сами).

Еще раз повторю: с вашим подходом в 1941 году надо было сдаться. Но речь идет о долях процентов (посчитайте сами).Еще раз повторю: с вашим подходом в 1941 году надо было сдаться.

Карантин - це боротьба з хворобою. А війна губить економіку. Якраз ті, хто хотів зберегти економіку, підняли лапки перед загрозою, і втратили і людей, і економіку, як Трамп. Карантин - це боротьба з хворобою. А війна губить економіку. Якраз ті, хто хотів зберегти економіку, підняли лапки перед загрозою, і втратили і людей, і економіку, як Трамп.

карантин це зброя тупаків, які нічого кращого не можуть придумати, як поставити всіх під домашній арешт

карантин це зброя тупаків, які нічого кращого не можуть придумати, як поставити всіх під домашній арешт Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/ flyman

Повідомлень: 18866 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1057 раз. Подякували: 1266 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 29 кві, 2020 17:48 Итак смотрим статистику за вчера, 28 апреля, вторник.



Сравниваем предыдущие вторники апреля по показателю вновь заболевших:



14.04 + 73 729

21.04 + 75 979

28.04 + 76 562

Стабильность просто потрясающая на таких цифрах.



Заносим 28 апреля как 29-й день серых будней пандемии без особых изменений.

Похоже отголоски победной барабанной дроби пока были ложной надеждой.



В целом стабильная цифра многих не особо следящих за темой может удивить,

ибо СМИ заполнены позитивными новостями, там что-то снизилось, там снимают какие-то карантинные ограничения.

Но ларчик просто открывается, позитивные новости касаются в основном Европы и части Азии. Действительно там стабильное улучшение, но многие страны в других местах, часто не очень большие, или танцуют чуть ниже максимумов, или вчера например показали максимумы:



Россия + 6411 - maximum

Бразилия + 6398 - maximum

Беларусь + 917 - maximum

Чили + 552 - maximum

Бангладеш + 549 - maximum

Эмираты + 541 - maximum

Колумбия + 532 - maximum

Египет + 260 - maximum

Нигерия + 195 - maximum

Казахстан+ 192 - maximum

Сенегал + 87 - maximum

а также Майотта, Судан, Южный Судан и тд.



В целом если рассматривать значимые страны для пандемии:

Китай, Южная Корея - по факту победили вирус

Испания, Италия, Германия, Иран, Турция - находятся на этапе улучшения

Франция - подходит к улучшению

США, Великобритания, Швеция - ходят по плато уже несколько недель

Россия и Бразилия - еще штурмуют максимумы



Важные перемещения в ТОПах

- Великобритания обогнала Германию по общему количеству заболевших и вышла по этому показателю на 5-е место

- Бразилия обогнала Китай по общему количеству умерших, и вышла на 9 место

по этому показателю, кто бы мог подумать в начале эпидемии, что так будет



Знаковые даты:

- в штате Нью-Йорк число заболевших превысило 300 000 человек, плюс-минус

каждый десятый коронавирусник в мире житель этого штата

- в Италии число заболевших превысило 200 000



Кого будем хвалить сегодня ? На мой взгляд образцово-показательно рисуют

графики победы над вирусом Исландия, Хорватия, Малайзия, Австралия, Япония быстро взяла ситуацию под контроль.



Из интересного. Люксембург решил в течение месяца сделать поголовное

тестирование абсолютно всем гражданам страны, таковых 600 000.



По Украине.

Вчерашний день - это шестой день, когда не превышается максимум от

23 апреля в 578 случаев. Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4 Повідомлень: 16511 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4162 раз. Подякували: 6598 раз. Профіль 21 3 5 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 1117111811191120 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Ethereum Сер 29 кві, 2020 00:38