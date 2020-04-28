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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1117111811191120

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 202
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
32
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
10%
21
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
22%
44
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
7
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
4%
9
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
16%
32
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
5%
11
Найманий працівник, втратив роботу
5%
10
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
18%
36
Всього голосів : 202
Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 16:43

  Faceless написав:
  juristkostya написав:Ряд бедненьких и даже откровенно нищих стран, с ОГРОМНОЙ скученностью населения (Бангладеш, Индия, Нигерия и т.п.) не показываю особой динамики эпидемии.

Может потому, что нет тестов - нет динамики

ну, в Индии точно свои тесты должны быть, там фармацевтика пашет в 3 смены...

но главное даже не в этом. Главное в том, что можно скрывать заболеваемость, но невозможно скрывать массовую смертность. А её не отмечается. Хотя по всем предпосылкам она обязана быть намного сильнее, чем в развитых странах.
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Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 16:54

  juristkostya написав:не важно, какая методология верна. Важно, что они разные и не могут быть в равной степени "самыми правильными".


От Ви ж говорите про одне , а я про інше . Конкретна методика обрахунків чогось - це одне . А сам по собі підхід - коли рахується загальна статистика (в даному випадку смертності ) до того - і після того . Про це говориться . На пальцях - порахували смертність за 2018 , 2019 та 2020 рік . Порівняли . Якщо крім коронавірусу форсмажорів не було - то перевищення за 2020 і буде реальний результат вірусу . FT так і рахували . Інша справа - звідки брали дані - і взагалі з якою затримкою вони надходять . Тому конкретні числа та % будуть на даному етапі які завгодно . А шведи - порівнювали з найгіршим тижнем в минулому ( ну якось так у них видно статистика збирається і показується ) - і там виходило 6 % . А у ФТ щодо шведів - + 23 % - що порівняно з минулим роком вже зовсім не так виглядає ...
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Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 16:57

Gilead заявляет об "обнадеживающих результатах фазы 3 КИ с ремдесивиром".

При этом качество КИ низкое - контрольная группа отсутствует, а 5-дневный курс дает лучшие результаты, чем 10-дневный :roll: Это говорит либо о том, что лекарство неэффективно и вызывает серьезные побочные эффекты, либо о том, что группы еще и не рандомизированы...

В общем, увы и ах, очередной этап ни о чем. Разве только чтобы на пампах и дампах трусить биржевых оленей вроде Libo :mrgreen:

https://www.gilead.com/news-and-press/p ... e-covid-19
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Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 17:19

  Starikan написав:Но речь идет о долях процентов (посчитайте сами).
Еще раз повторю: с вашим подходом в 1941 году надо было сдаться.

Карантин - це боротьба з хворобою. А війна губить економіку. Якраз ті, хто хотів зберегти економіку, підняли лапки перед загрозою, і втратили і людей, і економіку, як Трамп.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 17:38

  lapay написав:
  Starikan написав:Но речь идет о долях процентов (посчитайте сами).
Еще раз повторю: с вашим подходом в 1941 году надо было сдаться.

Карантин - це боротьба з хворобою. А війна губить економіку. Якраз ті, хто хотів зберегти економіку, підняли лапки перед загрозою, і втратили і людей, і економіку, як Трамп.

карантин це зброя тупаків, які нічого кращого не можуть придумати, як поставити всіх під домашній арешт
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 17:48

Итак смотрим статистику за вчера, 28 апреля, вторник.

Сравниваем предыдущие вторники апреля по показателю вновь заболевших:

14.04 + 73 729
21.04 + 75 979
28.04 + 76 562
Стабильность просто потрясающая на таких цифрах.

Заносим 28 апреля как 29-й день серых будней пандемии без особых изменений.
Похоже отголоски победной барабанной дроби пока были ложной надеждой.

В целом стабильная цифра многих не особо следящих за темой может удивить,
ибо СМИ заполнены позитивными новостями, там что-то снизилось, там снимают какие-то карантинные ограничения.
Но ларчик просто открывается, позитивные новости касаются в основном Европы и части Азии. Действительно там стабильное улучшение, но многие страны в других местах, часто не очень большие, или танцуют чуть ниже максимумов, или вчера например показали максимумы:

Россия + 6411 - maximum
Бразилия + 6398 - maximum
Беларусь + 917 - maximum
Чили + 552 - maximum
Бангладеш + 549 - maximum
Эмираты + 541 - maximum
Колумбия + 532 - maximum
Египет + 260 - maximum
Нигерия + 195 - maximum
Казахстан+ 192 - maximum
Сенегал + 87 - maximum
а также Майотта, Судан, Южный Судан и тд.

В целом если рассматривать значимые страны для пандемии:
Китай, Южная Корея - по факту победили вирус
Испания, Италия, Германия, Иран, Турция - находятся на этапе улучшения
Франция - подходит к улучшению
США, Великобритания, Швеция - ходят по плато уже несколько недель
Россия и Бразилия - еще штурмуют максимумы

Важные перемещения в ТОПах
- Великобритания обогнала Германию по общему количеству заболевших и вышла по этому показателю на 5-е место
- Бразилия обогнала Китай по общему количеству умерших, и вышла на 9 место
по этому показателю, кто бы мог подумать в начале эпидемии, что так будет

Знаковые даты:
- в штате Нью-Йорк число заболевших превысило 300 000 человек, плюс-минус
каждый десятый коронавирусник в мире житель этого штата
- в Италии число заболевших превысило 200 000

Кого будем хвалить сегодня ? На мой взгляд образцово-показательно рисуют
графики победы над вирусом Исландия, Хорватия, Малайзия, Австралия, Япония быстро взяла ситуацию под контроль.

Из интересного. Люксембург решил в течение месяца сделать поголовное
тестирование абсолютно всем гражданам страны, таковых 600 000.

По Украине.
Вчерашний день - это шестой день, когда не превышается максимум от
23 апреля в 578 случаев.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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