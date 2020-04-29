Додано: Сер 29 кві, 2020 17:48

Итак смотрим статистику за вчера, 28 апреля, вторник.



Сравниваем предыдущие вторники апреля по показателю вновь заболевших:



14.04 + 73 729

21.04 + 75 979

28.04 + 76 562

Стабильность просто потрясающая на таких цифрах.



Заносим 28 апреля как 29-й день серых будней пандемии без особых изменений.

Похоже отголоски победной барабанной дроби пока были ложной надеждой.



В целом стабильная цифра многих не особо следящих за темой может удивить,

ибо СМИ заполнены позитивными новостями, там что-то снизилось, там снимают какие-то карантинные ограничения.

Но ларчик просто открывается, позитивные новости касаются в основном Европы и части Азии. Действительно там стабильное улучшение, но многие страны в других местах, часто не очень большие, или танцуют чуть ниже максимумов, или вчера например показали максимумы:



Россия + 6411 - maximum

Бразилия + 6398 - maximum

Беларусь + 917 - maximum

Чили + 552 - maximum

Бангладеш + 549 - maximum

Эмираты + 541 - maximum

Колумбия + 532 - maximum

Египет + 260 - maximum

Нигерия + 195 - maximum

Казахстан+ 192 - maximum

Сенегал + 87 - maximum

а также Майотта, Судан, Южный Судан и тд.



В целом если рассматривать значимые страны для пандемии:

Китай, Южная Корея - по факту победили вирус

Испания, Италия, Германия, Иран, Турция - находятся на этапе улучшения

Франция - подходит к улучшению

США, Великобритания, Швеция - ходят по плато уже несколько недель

Россия и Бразилия - еще штурмуют максимумы



Важные перемещения в ТОПах

- Великобритания обогнала Германию по общему количеству заболевших и вышла по этому показателю на 5-е место

- Бразилия обогнала Китай по общему количеству умерших, и вышла на 9 место

по этому показателю, кто бы мог подумать в начале эпидемии, что так будет



Знаковые даты:

- в штате Нью-Йорк число заболевших превысило 300 000 человек, плюс-минус

каждый десятый коронавирусник в мире житель этого штата

- в Италии число заболевших превысило 200 000



Кого будем хвалить сегодня ? На мой взгляд образцово-показательно рисуют

графики победы над вирусом Исландия, Хорватия, Малайзия, Австралия, Япония быстро взяла ситуацию под контроль.



Из интересного. Люксембург решил в течение месяца сделать поголовное

тестирование абсолютно всем гражданам страны, таковых 600 000.



По Украине.

Вчерашний день - это шестой день, когда не превышается максимум от

23 апреля в 578 случаев.

Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.