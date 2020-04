Додано: Сер 29 кві, 2020 17:38

lapay написав: Starikan написав: Но речь идет о долях процентов (посчитайте сами).

Еще раз повторю: с вашим подходом в 1941 году надо было сдаться. Но речь идет о долях процентов (посчитайте сами).Еще раз повторю: с вашим подходом в 1941 году надо было сдаться.

карантин це зброя тупаків, які нічого кращого не можуть придумати, як поставити всіх під домашній арешт

