Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 202 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін 16% 32 Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін 10% 21 Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін 22% 44 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили 3% 7 Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили 4% 9 Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав 16% 32 Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок 5% 11 Найманий працівник, втратив роботу 5% 10 Маю бізнес, що стоїть, несе збитки 18% 36 Всього голосів : 202 Додано: Сер 29 кві, 2020 18:59 ruvex написав: moldashavanin написав:

Жареный петух в ж*** клюнул ? так поднимался такой вопрос - что делать беднякам и больным людям во время карантина

знаете ответ - Это твои проблемы неудачник ! доходы у него уменьшились ! выживешь как нибудь .

такие вопросы никого не интересовали .



Гроздья гнева - этот урок жизни они запомнят и станут преподавать социал дарвинизм .

Эти взрослые трусливые крысы , мужского пола ,что-то поймут ?

надело маски и перчатки - переживает за вою никчемную жизнь

Вот пример:

Самолетом "Майами-Киев" из США в аэропорт "Борисполь" вечером понедельника прибыли 259 пассажиров, из которых почти половина - украинские ученики, которые попали за океан по американской образовательной программе FLEX . Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГПСУ.

Я был за карантин, пока не посидел чуток на голодном пайке. Теперь категорически против карантина ......Я был за карантин, пока не посидел чуток на голодном пайке. Теперь категорически против карантина

А когда объявляли карантин, Вы этого не понимали? А когда объявляли карантин, Вы этого не понимали?

Проедать сбережения, оказалось значительно более неприятно, чем ожидал

Хорошо для меня, что это всё началось сейчас, а не ровно год назад, когда кроме полного отсутствия зарплаты, были ещё огроменные долги перед банками. Тем у кого сейчас такая ситуация, не завидую Проедать сбережения, оказалось значительно более неприятно, чем ожидалХорошо для меня, что это всё началось сейчас, а не ровно год назад, когда кроме полного отсутствия зарплаты, были ещё огроменные долги перед банками. Тем у кого сейчас такая ситуация, не завидую

Вы, видимо, очень молодой человек. Не хватает жизненного опыта. Это, к сожалению, пройдет.



Если вас ударят в глаз,

Вы невольно вскрикнете.

Раз ударят, два ударят,

Может потому, что нет тестов - нет динамики Может потому, что нет тестов - нет динамики

В Індії проблеми з ПЛР.

India will be self-reliant in producing RT-PCR testing kits by May-end: Vardhan

