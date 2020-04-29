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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1118111911201121

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 202
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
32
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
10%
21
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
22%
44
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
7
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
4%
9
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
16%
32
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
5%
11
Найманий працівник, втратив роботу
5%
10
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
18%
36
Всього голосів : 202
Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 18:59

  ruvex написав:
  moldashavanin написав:
Жареный петух в ж*** клюнул ? так поднимался такой вопрос - что делать беднякам и больным людям во время карантина
знаете ответ - Это твои проблемы неудачник ! доходы у него уменьшились ! выживешь как нибудь .
такие вопросы никого не интересовали .

Гроздья гнева - этот урок жизни они запомнят и станут преподавать социал дарвинизм .
Выживу я или какой-то старик .

Теперь у многих встанут мозги на место, только встают они когда коснется лично. Поэтому циничному человечеству еще предстоит учиться заповедям заново.


Эти взрослые трусливые крысы , мужского пола ,что-то поймут ?
надело маски и перчатки - переживает за вою никчемную жизнь
Нету там Бога .
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Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 19:17

К вопросу об эвакуации украинских граждан из других стран и об их причинах (тут на днях обсуждали).
Вот пример:
Самолетом "Майами-Киев" из США в аэропорт "Борисполь" вечером понедельника прибыли 259 пассажиров, из которых почти половина - украинские ученики, которые попали за океан по американской образовательной программе FLEX. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГПСУ.

https://www.unn.com.ua/ru/news/1866204-z-mayami-do-borispolya-pribuv-evakuatsiyniy-reys-z-ukrayintsyami
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
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Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 19:27

  safonovstanislav написав:
  ЛАД написав:
  safonovstanislav написав:......
Я был за карантин, пока не посидел чуток на голодном пайке. Теперь категорически против карантина

А когда объявляли карантин, Вы этого не понимали? :roll:

Проедать сбережения, оказалось значительно более неприятно, чем ожидал
Хорошо для меня, что это всё началось сейчас, а не ровно год назад, когда кроме полного отсутствия зарплаты, были ещё огроменные долги перед банками. Тем у кого сейчас такая ситуация, не завидую

Вы, видимо, очень молодой человек. Не хватает жизненного опыта. Это, к сожалению, пройдет. :)

Если вас ударят в глаз,
Вы невольно вскрикнете.
Раз ударят, два ударят,
А потом привыкнете.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
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Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 19:28

  juristkostya написав:
  Faceless написав:
  juristkostya написав:Ряд бедненьких и даже откровенно нищих стран, с ОГРОМНОЙ скученностью населения (Бангладеш, Индия, Нигерия и т.п.) не показываю особой динамики эпидемии.

Может потому, что нет тестов - нет динамики

ну, в Индии точно свои тесты должны быть, там фармацевтика пашет в 3 смены...

В Індії проблеми з ПЛР.
India will be self-reliant in producing RT-PCR testing kits by May-end: Vardhan

https://m.economictimes.com/news/politics-and-nation/india-will-be-self-reliant-in-producing-rt-pcr-testing-kits-by-may-end-vardhan/articleshow/75434468.cms
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
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