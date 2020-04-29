moldashavanin написав: Жареный петух в ж*** клюнул ? так поднимался такой вопрос - что делать беднякам и больным людям во время карантина знаете ответ - Это твои проблемы неудачник ! доходы у него уменьшились ! выживешь как нибудь . такие вопросы никого не интересовали .
Гроздья гнева - этот урок жизни они запомнят и станут преподавать социал дарвинизм . Выживу я или какой-то старик .
Теперь у многих встанут мозги на место, только встают они когда коснется лично. Поэтому циничному человечеству еще предстоит учиться заповедям заново.
Эти взрослые трусливые крысы , мужского пола ,что-то поймут ? надело маски и перчатки - переживает за вою никчемную жизнь Нету там Бога .
К вопросу об эвакуации украинских граждан из других стран и об их причинах (тут на днях обсуждали). Вот пример:
Самолетом "Майами-Киев" из США в аэропорт "Борисполь" вечером понедельника прибыли 259 пассажиров, из которых почти половина - украинские ученики, которые попали за океан по американской образовательной программе FLEX. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГПСУ.
safonovstanislav написав:...... Я был за карантин, пока не посидел чуток на голодном пайке. Теперь категорически против карантина
А когда объявляли карантин, Вы этого не понимали?
Проедать сбережения, оказалось значительно более неприятно, чем ожидал Хорошо для меня, что это всё началось сейчас, а не ровно год назад, когда кроме полного отсутствия зарплаты, были ещё огроменные долги перед банками. Тем у кого сейчас такая ситуация, не завидую
Вы, видимо, очень молодой человек. Не хватает жизненного опыта. Это, к сожалению, пройдет.
Если вас ударят в глаз, Вы невольно вскрикнете. Раз ударят, два ударят, А потом привыкнете.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х. Yuri_T, Вася - бан.