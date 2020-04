Додано: Сер 29 кві, 2020 19:28

juristkostya написав: Faceless написав: juristkostya написав: Ряд бедненьких и даже откровенно нищих стран, с ОГРОМНОЙ скученностью населения (Бангладеш, Индия, Нигерия и т.п.) не показываю особой динамики эпидемии. Ряд бедненьких и даже откровенно нищих стран, с ОГРОМНОЙ скученностью населения (Бангладеш, Индия, Нигерия и т.п.) не показываю особой динамики эпидемии.

ну, в Индии точно свои тесты должны быть, там фармацевтика пашет в 3 смены...

В Індії проблеми з ПЛР.

India will be self-reliant in producing RT-PCR testing kits by May-end: Vardhan

https://m.economictimes.com/news/politics-and-nation/india-will-be-self-reliant-in-producing-rt-pcr-testing-kits-by-may-end-vardhan/articleshow/75434468.cms В Індії проблеми з ПЛР.

