moldashavanin написав: Жареный петух в ж*** клюнул ? так поднимался такой вопрос - что делать беднякам и больным людям во время карантина знаете ответ - Это твои проблемы неудачник ! доходы у него уменьшились ! выживешь как нибудь . такие вопросы никого не интересовали .
Гроздья гнева - этот урок жизни они запомнят и станут преподавать социал дарвинизм . Выживу я или какой-то старик .
Теперь у многих встанут мозги на место, только встают они когда коснется лично. Поэтому циничному человечеству еще предстоит учиться заповедям заново.
Эти взрослые трусливые крысы , мужского пола ,что-то поймут ? надело маски и перчатки - переживает за вою никчемную жизнь Нету там Бога .
К вопросу об эвакуации украинских граждан из других стран и об их причинах (тут на днях обсуждали). Вот пример:
Самолетом "Майами-Киев" из США в аэропорт "Борисполь" вечером понедельника прибыли 259 пассажиров, из которых почти половина - украинские ученики, которые попали за океан по американской образовательной программе FLEX. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГПСУ.
safonovstanislav написав:...... Я был за карантин, пока не посидел чуток на голодном пайке. Теперь категорически против карантина
А когда объявляли карантин, Вы этого не понимали?
Проедать сбережения, оказалось значительно более неприятно, чем ожидал Хорошо для меня, что это всё началось сейчас, а не ровно год назад, когда кроме полного отсутствия зарплаты, были ещё огроменные долги перед банками. Тем у кого сейчас такая ситуация, не завидую
Вы, видимо, очень молодой человек. Не хватает жизненного опыта. Это, к сожалению, пройдет.
Если вас ударят в глаз, Вы невольно вскрикнете. Раз ударят, два ударят, А потом привыкнете.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х. Yuri_T, Вася - бан.
lapay написав:Та вже були такі теоретики і практики. Ну подумаєш - помруть 10% селян чи євреї з психічно хворими, зате всім іншим буде тисячтисячорічний рай. Ну подумаєш, помре половина стариків, зате іншим буде щастя. Слава богу, що в політиці таких маргіналів залишились одиниці, як Лукашенко.
Если бы речь шла о половине и даже 10% - я бы ничего не писал. Но речь идет о долях процентов (посчитайте сами). Еще раз повторю: с вашим подходом в 1941 году надо было сдаться.
Не преувеличивайте. Надо было закрыться на самоизоляцию.
fler написав:...... Спробую розтлумачити. Є дані ЗМІ, а є офіційний сайт академії наук. Ось цитата з одного з ЗМІ-повідомлень: За орієнтовним прогнозом Національної академії наук України, при низькому рівні протиепідемічних і профілактичних заходів коронавірусом може бути інфіковано 22,2 мільйони людей в Україні...Слід зазначити, що у відкритому доступіподібних прогнозів НАНУ знайти не вдалося. Більше тут:https://www.pravda.com.ua/news/2020/03/21/7244577/
А тепер дані з офіційного сайту НАНУ. Протягом карантину дано 3 прогнози. Прогноз №1 .....
Всё хорошо и красиво. Но... Маленькая проблема в том, что даже "прогноз №1" был дан 17.04. Как-то поздновато.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х. Yuri_T, Вася - бан.
Конфессиональная принадлежность священника не указана (в городе присутствуют три конфессии).
Также мэр призвал всех прихожан церквей УПЦ МП, которые были в церкви после 12 апреля, немедленно обратиться к семейному врачу, и заявил, что готовит обращение в полицию о преступлении в массовом инфицировании, а в случае его подтверждения направит официальное обращение в полицию.
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тут можна вже диверсію шити запросто УПЦ МП, священник, конфесійної приналежності якої не вказана
Запросто можно. Но вместе с ним и мэру. Он куда смотрел? Не видел нарушений карантина?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х. Yuri_T, Вася - бан.