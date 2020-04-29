Додано: Сер 29 кві, 2020 20:09

Большинство прикарпатцев, подключенных к ИВЛ, умерли.

Об этом сообщил глава Ивано-Франковской ОГА.



За все время пандемии в области к аппарату искусственной вентиляции лёгких были подключены 39 человек, большинство из них умерли. Ещё 6 человек подключены к аппаратам ИВЛ до сих пор, 7 - сняты.



«Можно сказать, что семерым пациентам ИВЛ помог»,- заявил Виталий Федорив.

Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.