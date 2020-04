Додано: Сер 29 кві, 2020 20:12

ЛАД написав: flyman написав: Schmit написав: Вспышка стратегического значения. У 75 работников Хмельницкой АЭС заподозрили коронавирус

И опять виновники - попы. И опять виновники - попы.



Конфессиональная принадлежность священника не указана (в городе присутствуют три конфессии).



Также мэр призвал всех прихожан церквей УПЦ МП, которые были в церкви после 12 апреля, немедленно обратиться к семейному врачу, и заявил, что готовит обращение в полицию о преступлении в массовом инфицировании, а в случае его подтверждения направит официальное обращение в полицию.



----



Запросто можно.

може сповідався, хз., я свічку не тримав може сповідався, хз., я свічку не тримав

