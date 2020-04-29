Три недели как исчезли последние мои симптомы и две недели после сдачи тестов на антитела (они таки есть). Сегодня в нормальном режиме проехал 35 км. на ровере по лесам-полям 80% грунтовка. Пожара не наблюдал. Легкий сушняк после вчерашнего гасил моршинской.
Конфессиональная принадлежность священника не указана (в городе присутствуют три конфессии).
Также мэр призвал всех прихожан церквей УПЦ МП, которые были в церкви после 12 апреля, немедленно обратиться к семейному врачу, и заявил, что готовит обращение в полицию о преступлении в массовом инфицировании, а в случае его подтверждения направит официальное обращение в полицию.
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тут можна вже диверсію шити запросто УПЦ МП, священник, конфесійної приналежності якої не вказана
Запросто можно. Но вместе с ним и мэру. Он куда смотрел? Не видел нарушений карантина?
може сповідався, хз., я свічку не тримав
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
zРадио написав:Gilead заявляет об "обнадеживающих результатах фазы 3 КИ с ремдесивиром".
При этом качество КИ низкое - контрольная группа отсутствует, а 5-дневный курс дает лучшие результаты, чем 10-дневный Это говорит либо о том, что лекарство неэффективно и вызывает серьезные побочные эффекты, либо о том, что группы еще и не рандомизированы...
В общем, увы и ах, очередной этап ни о чем. Разве только чтобы на пампах и дампах трусить биржевых оленей вроде Libo
Наоборот. С самого утра скромно закрыл по 10% на акции. Куй Гилед пока горячо. Отметим и вечером посмотрим как нам быть с ним дальше. С утра не торганул и не выпил - день пропал. Кому карантин, а кому мать родна.
шахтёров надо сливать, упадут сильно...
Кстати у Джонсона мальчик родился сегодня, здоровый, успел, пока яйца не отпали...его невеста тоже была под вирусом...
juristkostya написав:Ряд бедненьких и даже откровенно нищих стран, с ОГРОМНОЙ скученностью населения (Бангладеш, Индия, Нигерия и т.п.) не показываю особой динамики эпидемии.
Может потому, что нет тестов - нет динамики
Доктор К сегодня объяснил феномен Индии тремя причинами: 1) молодость населения 2) сильный неспецифический иммунитет в связи с антисанитарией и неупотреблением бедняками антибиотиков 3) бедняки живут в продуваемых хижинах, что снижает концентрацию вируса.
Кроме того, он считает, что использование врачами защитных костюмов-скафандров абсолютно бессмысленно, поскольку заражение происходит только через дыхательные пути и глаза. В этих костюмах+резиновые перчатки очень тяжело работать. Для защиты врачей достаточно использовать респираторы и спец.очки + легкие х/б костюмы.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
freeze написав:Большинство прикарпатцев, подключенных к ИВЛ, умерли. Об этом сообщил глава Ивано-Франковской ОГА. За все время пандемии в области к аппарату искусственной вентиляции лёгких были подключены 39 человек, большинство из них умерли. Ещё 6 человек подключены к аппаратам ИВЛ до сих пор, 7 - сняты. «Можно сказать, что семерым пациентам ИВЛ помог»,- заявил Виталий Федорив.
Тот же доктор К сегодня доложил, что по многочисленным данным из разных стран на стадии ИВЛ выживает только 20%. Это уже практически общепризнано. Так что истерическая гонка за количеством ИВЛ бессмысленна.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.