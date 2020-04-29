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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1120112111221123>

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 203
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
32
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
10%
21
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
22%
44
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
7
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
4%
9
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
16%
32
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
12
Найманий працівник, втратив роботу
5%
10
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
18%
36
Всього голосів : 203
Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 20:06

  гуляйполе написав:«Коронавирус вызывает химический пожар в легких. Это несколько заболеваний в одном»

https://www.fontanka.ru/2020/04/29/69233944/

Три недели как исчезли последние мои симптомы и две недели после сдачи тестов на антитела (они таки есть). Сегодня в нормальном режиме проехал 35 км. на ровере по лесам-полям 80% грунтовка. Пожара не наблюдал. Легкий сушняк после вчерашнего гасил моршинской.
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Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 20:09

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Большинство прикарпатцев, подключенных к ИВЛ, умерли.
Об этом сообщил глава Ивано-Франковской ОГА.

За все время пандемии в области к аппарату искусственной вентиляции лёгких были подключены 39 человек, большинство из них умерли. Ещё 6 человек подключены к аппаратам ИВЛ до сих пор, 7 - сняты.

«Можно сказать, что семерым пациентам ИВЛ помог»,- заявил Виталий Федорив.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 20:12

  Faceless написав:
  juristkostya написав:Ряд бедненьких и даже откровенно нищих стран, с ОГРОМНОЙ скученностью населения (Бангладеш, Индия, Нигерия и т.п.) не показываю особой динамики эпидемии.

Может потому, что нет тестов - нет динамики

А может потому, что там на такие мелочи не обращают внимание.
Миллионом больше, миллионом меньше, какая разница. :)
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 20:12

  ЛАД написав:
  flyman написав:


Конфессиональная принадлежность священника не указана (в городе присутствуют три конфессии).

Также мэр призвал всех прихожан церквей УПЦ МП, которые были в церкви после 12 апреля, немедленно обратиться к семейному врачу, и заявил, что готовит обращение в полицию о преступлении в массовом инфицировании, а в случае его подтверждения направит официальное обращение в полицию.

----

тут можна вже диверсію шити запросто УПЦ МП, священник, конфесійної приналежності якої не вказана :mrgreen:

Запросто можно.
Но вместе с ним и мэру. Он куда смотрел? Не видел нарушений карантина?

може сповідався, хз., я свічку не тримав
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 20:13

  freeze написав:Большинство прикарпатцев, подключенных к ИВЛ, умерли.
Об этом сообщил глава Ивано-Франковской ОГА.

За все время пандемии в области к аппарату искусственной вентиляции лёгких были подключены 39 человек, большинство из них умерли. Ещё 6 человек подключены к аппаратам ИВЛ до сих пор, 7 - сняты.

«Можно сказать, что семерым пациентам ИВЛ помог»,- заявил Виталий Федорив.


Нифига это не "можно сказать" - непонятно, какие исходы были бы в выборке из 39 без ИВЛ, если бы их лечили от гипоксии
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 20:26

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Англичане порылись по углам и нашли дополнительно 4 000 трупов, умерших от коронавируса.

Теперь я видел все
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 20:29

  Libo написав:
  zРадио написав:Gilead заявляет об "обнадеживающих результатах фазы 3 КИ с ремдесивиром".

При этом качество КИ низкое - контрольная группа отсутствует, а 5-дневный курс дает лучшие результаты, чем 10-дневный :roll: Это говорит либо о том, что лекарство неэффективно и вызывает серьезные побочные эффекты, либо о том, что группы еще и не рандомизированы...

В общем, увы и ах, очередной этап ни о чем. Разве только чтобы на пампах и дампах трусить биржевых оленей вроде Libo :mrgreen:

https://www.gilead.com/news-and-press/p ... e-covid-19


Наоборот. С самого утра скромно закрыл по 10% на акции. Куй Гилед пока горячо. :idea: Отметим и вечером посмотрим как нам быть с ним дальше. С утра не торганул и не выпил - день пропал. Кому карантин, а кому мать родна. :lol:

шахтёров надо сливать, упадут сильно...

Кстати у Джонсона мальчик родился сегодня, здоровый, успел, пока яйца не отпали...его невеста тоже была под вирусом...
edvardd
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Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 20:32

  Faceless написав:
  juristkostya написав:Ряд бедненьких и даже откровенно нищих стран, с ОГРОМНОЙ скученностью населения (Бангладеш, Индия, Нигерия и т.п.) не показываю особой динамики эпидемии.
Может потому, что нет тестов - нет динамики

Доктор К сегодня объяснил феномен Индии тремя причинами:
1) молодость населения
2) сильный неспецифический иммунитет в связи с антисанитарией и неупотреблением бедняками антибиотиков
3) бедняки живут в продуваемых хижинах, что снижает концентрацию вируса.

Кроме того, он считает, что использование врачами защитных костюмов-скафандров абсолютно бессмысленно, поскольку заражение происходит только через дыхательные пути и глаза. В этих костюмах+резиновые перчатки очень тяжело работать. Для защиты врачей достаточно использовать респираторы и спец.очки + легкие х/б костюмы.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
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Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 20:32

  zРадио написав:
  freeze написав:Большинство прикарпатцев, подключенных к ИВЛ, умерли.
Об этом сообщил глава Ивано-Франковской ОГА.

За все время пандемии в области к аппарату искусственной вентиляции лёгких были подключены 39 человек, большинство из них умерли. Ещё 6 человек подключены к аппаратам ИВЛ до сих пор, 7 - сняты.

«Можно сказать, что семерым пациентам ИВЛ помог»,- заявил Виталий Федорив.


Нифига это не "можно сказать" - непонятно, какие исходы были бы в выборке из 39 без ИВЛ, если бы их лечили от гипоксии

кислород можно и без ИВЛ давать, я своим предкам 2 баллона купил с Бобровым...
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Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 20:43

  freeze написав:Большинство прикарпатцев, подключенных к ИВЛ, умерли.
Об этом сообщил глава Ивано-Франковской ОГА.
За все время пандемии в области к аппарату искусственной вентиляции лёгких были подключены 39 человек, большинство из них умерли. Ещё 6 человек подключены к аппаратам ИВЛ до сих пор, 7 - сняты.
«Можно сказать, что семерым пациентам ИВЛ помог»,- заявил Виталий Федорив.

Тот же доктор К сегодня доложил, что по многочисленным данным из разных стран на стадии ИВЛ выживает только 20%. Это уже практически общепризнано.
Так что истерическая гонка за количеством ИВЛ бессмысленна.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
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