RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1120112111221123

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 203
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
32
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
10%
21
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
22%
44
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
7
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
4%
9
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
16%
32
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
12
Найманий працівник, втратив роботу
5%
10
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
18%
36
Всього голосів : 203
Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 20:51

  flyman написав:
  ЛАД написав:
  flyman написав:.......
тут можна вже диверсію шити запросто УПЦ МП, священник, конфесійної приналежності якої не вказана :mrgreen:

Запросто можно.
Но вместе с ним и мэру. Он куда смотрел? Не видел нарушений карантина?

може сповідався, хз., я свічку не тримав


И кстати там же:
В то же время ХАЭС официально по состоянию на 28 апреля подтверждает пока только один случай коронавирусной инфекции у своего сотрудника. А мэр в комментарии UBR.ua выразил надежду, что опасения о массовом заражении работников АЭС не подтвердятся.

А был ли мальчик? (с)
Или просто чей-то вброс?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 16337
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4467 раз.
Подякували: 4134 раз.
 
Профіль
2
2
5
  #<1 ... 1120112111221123
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google [Bot], OptiX, Vitaka, Zebra, zРадио і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 691, 692, 693
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
6925 1549745
Переглянути останнє повідомлення
Сер 29 кві, 2020 00:38
Ethereum

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ОКСІ БАНК (379)
29.04.2020 21:00
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.