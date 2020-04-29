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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 29 кві, 2020 20:51
flyman написав: ЛАД написав:
flyman написав:
.......
тут можна вже диверсію шити запросто УПЦ МП, священник, конфесійної приналежності якої не вказана
Запросто можно.
Но вместе с ним и мэру. Он куда смотрел? Не видел нарушений карантина?
може сповідався, хз., я свічку не тримав
И кстати там же:
В то же время ХАЭС официально по состоянию на 28 апреля подтверждает пока только один случай коронавирусной инфекции у своего сотрудника. А мэр в комментарии UBR.ua выразил надежду, что опасения о массовом заражении работников АЭС не подтвердятся.
А был ли мальчик? (с)
Или просто чей-то вброс?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
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Додано: Сер 29 кві, 2020 21:58
Набирает силу скандал с самолетами с гуманитаркой, которые встречал Зеленский.
Часть груза утверждается был якобы коммерческого плана, непонятно что с его растаможкой, и сбывался через Эпицентры и Розетки, в том числе и госструктурам в обход тендеров.
Наверху истерика, кто подставил кролика Роджера ?
Коршуны какие-то.
Верните Свинарчуков
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Додано: Сер 29 кві, 2020 22:08
Мураев сказал, что 7 апреля они ужинали с друзьями в ресторане Велюр у депутата Слуги Тищенко, в это время туда заходил, видимо поужинать Мэр Кличко, но увидев, что много народу ушел.
Как бы карантин и все закрыто
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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