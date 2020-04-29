flyman написав:....... тут можна вже диверсію шити запросто УПЦ МП, священник, конфесійної приналежності якої не вказана
Запросто можно. Но вместе с ним и мэру. Он куда смотрел? Не видел нарушений карантина?
може сповідався, хз., я свічку не тримав
И кстати там же:
В то же время ХАЭС официально по состоянию на 28 апреля подтверждает пока только один случай коронавирусной инфекции у своего сотрудника. А мэр в комментарии UBR.ua выразил надежду, что опасения о массовом заражении работников АЭС не подтвердятся.
А был ли мальчик? (с) Или просто чей-то вброс?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х. Yuri_T, Вася - бан.
Набирает силу скандал с самолетами с гуманитаркой, которые встречал Зеленский. Часть груза утверждается был якобы коммерческого плана, непонятно что с его растаможкой, и сбывался через Эпицентры и Розетки, в том числе и госструктурам в обход тендеров. Наверху истерика, кто подставил кролика Роджера ?
Коршуны какие-то. Верните Свинарчуков
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Мураев сказал, что 7 апреля они ужинали с друзьями в ресторане Велюр у депутата Слуги Тищенко, в это время туда заходил, видимо поужинать Мэр Кличко, но увидев, что много народу ушел. Как бы карантин и все закрыто
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Читал. что не запрещено.Иметь повязку. документ. не более двух. вдоль дорог и трасс.Кто что может добавить по этому вопросу.Ведь меняется всё постоянно.Ну и повязка при беге разве что в кармане Были ли у кого контакты с правоохранителями по этому поводу.
Кучинелли написав:Читал. что не запрещено.Иметь повязку. документ. не более двух. вдоль дорог и трасс.Кто что может добавить по этому вопросу.Ведь меняется всё постоянно.Ну и повязка при беге разве что в кармане Были ли у кого контакты с правоохранителями по этому поводу.
Это где такие сложности. Киев, наталка, ппс - гуляй, бегай сколько хошь. По набережной народ гуляет вовсю, без всяких повязок. В ППС менты в количестве пяти штук просто шли и делали вид, что ничего не происходит.
Кучинелли написав:Читал. что не запрещено.Иметь повязку. документ. не более двух. вдоль дорог и трасс.Кто что может добавить по этому вопросу.Ведь меняется всё постоянно.Ну и повязка при беге разве что в кармане Были ли у кого контакты с правоохранителями по этому поводу.
Это где такие сложности. Киев, наталка, ппс - гуляй, бегай сколько хошь. По набережной народ гуляет вовсю, без всяких повязок. В ППС менты в количестве пяти штук просто шли и делали вид, что ничего не происходит.
То, что ты написал. меня вообще не интересует.Извини.По сути вопроса есть что то.а то, что народ распи.дяйничает я и сам знаю.
hxbbgaf написав:Что там в Британии? New deaths +4,419 Больше чем заболевших за день! Вообще, мало инфы из Америки. Уже берут сомнения, существуют ли реально эти горы трупов - по 2-3 тысячи каждый день или нас всех на@бывают.
Пипл расслабился, вот керманычи решили "поддать газку" к панике
Так было во многих странах Италия Китай тоже дописывали стариков после
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар". Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
Кучинелли написав:Читал. что не запрещено.Иметь повязку. документ. не более двух. вдоль дорог и трасс.Кто что может добавить по этому вопросу.Ведь меняется всё постоянно.Ну и повязка при беге разве что в кармане Были ли у кого контакты с правоохранителями по этому поводу.
Это где такие сложности. Киев, наталка, ппс - гуляй, бегай сколько хошь. По набережной народ гуляет вовсю, без всяких повязок. В ППС менты в количестве пяти штук просто шли и делали вид, что ничего не происходит.
То, что ты написал. меня вообще не интересует.Извини.По сути вопроса есть что то.а то, что народ распи.дяйничает я и сам знаю.
Тогда зачем спрашиваешь про реальность. Смотри нормативку и блюди. Бегай в маске, с документами. Выучи где парки и сквери и избегай. Все же просто.