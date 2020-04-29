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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1120112111221123

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 203
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
32
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
10%
21
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
22%
44
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
7
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
4%
9
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
16%
32
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
12
Найманий працівник, втратив роботу
5%
10
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
18%
36
Всього голосів : 203
Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 20:51

  flyman написав:
  ЛАД написав:
  flyman написав:.......
тут можна вже диверсію шити запросто УПЦ МП, священник, конфесійної приналежності якої не вказана :mrgreen:

Запросто можно.
Но вместе с ним и мэру. Он куда смотрел? Не видел нарушений карантина?

може сповідався, хз., я свічку не тримав


И кстати там же:
В то же время ХАЭС официально по состоянию на 28 апреля подтверждает пока только один случай коронавирусной инфекции у своего сотрудника. А мэр в комментарии UBR.ua выразил надежду, что опасения о массовом заражении работников АЭС не подтвердятся.

А был ли мальчик? (с)
Или просто чей-то вброс?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
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Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 21:58

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Набирает силу скандал с самолетами с гуманитаркой, которые встречал Зеленский.
Часть груза утверждается был якобы коммерческого плана, непонятно что с его растаможкой, и сбывался через Эпицентры и Розетки, в том числе и госструктурам в обход тендеров.
Наверху истерика, кто подставил кролика Роджера ?

Коршуны какие-то.
Верните Свинарчуков
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Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 22:08

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Мураев сказал, что 7 апреля они ужинали с друзьями в ресторане Велюр у депутата Слуги Тищенко, в это время туда заходил, видимо поужинать Мэр Кличко, но увидев, что много народу ушел.
Как бы карантин и все закрыто
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 22:42

Бег по утрам

Читал. что не запрещено.Иметь повязку. документ. не более двух. вдоль дорог и трасс.Кто что может добавить по этому вопросу.Ведь меняется всё постоянно.Ну и повязка при беге разве что в кармане :)Были ли у кого контакты с правоохранителями по этому поводу.
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 23:19

  Кучинелли написав:Читал. что не запрещено.Иметь повязку. документ. не более двух. вдоль дорог и трасс.Кто что может добавить по этому вопросу.Ведь меняется всё постоянно.Ну и повязка при беге разве что в кармане :)Были ли у кого контакты с правоохранителями по этому поводу.


Это где такие сложности. Киев, наталка, ппс - гуляй, бегай сколько хошь. По набережной народ гуляет вовсю, без всяких повязок. В ППС менты в количестве пяти штук просто шли и делали вид, что ничего не происходит.
vano80
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 23:30

  vano80 написав:
  Кучинелли написав:Читал. что не запрещено.Иметь повязку. документ. не более двух. вдоль дорог и трасс.Кто что может добавить по этому вопросу.Ведь меняется всё постоянно.Ну и повязка при беге разве что в кармане :)Были ли у кого контакты с правоохранителями по этому поводу.


Это где такие сложности. Киев, наталка, ппс - гуляй, бегай сколько хошь. По набережной народ гуляет вовсю, без всяких повязок. В ППС менты в количестве пяти штук просто шли и делали вид, что ничего не происходит.


То, что ты написал. меня вообще не интересует.Извини.По сути вопроса есть что то.а то, что народ распи.дяйничает я и сам знаю.
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Чет 30 кві, 2020 00:09

  freeze написав:Англичане порылись по углам и нашли дополнительно 4 000 трупов, умерших от коронавируса.

Теперь я видел все


Це доми престарілих додалися. подібно було у французів.цікаво як регулярно англійці додаватимуть.
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Повідомлення Додано: Чет 30 кві, 2020 00:29

спалах в Давидові. 15 км від Львова
https://zbruc.eu/node/97299
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Повідомлення Додано: Чет 30 кві, 2020 00:30

  Вкладчик1234 написав:
  hxbbgaf написав:Что там в Британии? New deaths +4,419 :shock: Больше чем заболевших за день!
Вообще, мало инфы из Америки. Уже берут сомнения, существуют ли реально эти горы трупов - по 2-3 тысячи каждый день или нас всех на@бывают.

Пипл расслабился, вот керманычи решили "поддать газку" к панике

Так было во многих странах Италия Китай тоже дописывали стариков после
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 30 кві, 2020 01:20

  Кучинелли написав:
  vano80 написав:
  Кучинелли написав:Читал. что не запрещено.Иметь повязку. документ. не более двух. вдоль дорог и трасс.Кто что может добавить по этому вопросу.Ведь меняется всё постоянно.Ну и повязка при беге разве что в кармане :)Были ли у кого контакты с правоохранителями по этому поводу.


Это где такие сложности. Киев, наталка, ппс - гуляй, бегай сколько хошь. По набережной народ гуляет вовсю, без всяких повязок. В ППС менты в количестве пяти штук просто шли и делали вид, что ничего не происходит.


То, что ты написал. меня вообще не интересует.Извини.По сути вопроса есть что то.а то, что народ распи.дяйничает я и сам знаю.


Тогда зачем спрашиваешь про реальность. Смотри нормативку и блюди. Бегай в маске, с документами.
Выучи где парки и сквери и избегай. Все же просто.
vano80
 
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