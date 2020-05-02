Додано: Суб 02 тра, 2020 22:26

Hotab написав: ЛАД написав: Faceless написав: Вы принципиально читаете только vesti? Вы принципиально читаете только vesti?

Простите, но Вы сегодня сыграли достаточно неблаговидную роль провокатора.

Для чего, не пойму.

Если Вам было очень интересно, могли задать вопрос в личку. Простите, но Вы сегодня сыграли достаточно неблаговидную роль провокатора.Для чего, не пойму.Если Вам было очень интересно, могли задать вопрос в личку.

Скажу честно, я прочитал ваш пост с вестями до ответа Фейслесса, и едва удержался спросить то же самое.(не стал, так как офтоп) Давно в среде разумных людей (а на этом форуме таких подавляющее большинство, я бы даже сказал концентрация) стало дурным тоном тащить страну, вести и шария. Скажу честно, я прочитал ваш пост с вестями до ответа Фейслесса, и едва удержался спросить то же самое.(не стал, так как офтоп) Давно в среде разумных людей (а на этом форуме таких подавляющее большинство, я бы даже сказал концентрация) стало дурным тоном тащить страну, вести и шария.

большинства

Новости, которые я процитировал были по делу?Не фейк?Не оффтоп?Так какая разница какой источник?В разумностиздесь есть определенные сомнения. Во всяком случае, то, что мнение здешнего большинства, судя по результатам голосований, не очень отражает общественное мнение в стране, давно понятно.А отвергать информацию только на основе того, что вам лично по каким-то причинам не нравится источник ... не очень умно.Шария, кстати, не смотрю практически никогда. Несколько раз смотрел по ссылкам на политветке. Он мне не очень нравится, но, главное, предпочитаю письменный текст, где можно быстро пробежать глазами, понять, нужно на это тратить время или нет, пропустить несущественное.Все наши блогеры и ЛОМы занимаются не информацией, а пропагандой, скорее всего, проплаченной. И я не такого высокого мнения об их умственных способностях, чтобы слушать/читать эту пропаганду. (Согласен с подписью Starikan'а).А насчёт вестей и страны уже писал - это Ваше мнение и Ваше право.Но точно так же право других придерживаться другого мнения. Я, например, не уважаю цензорнет, сам его не читаю, хожу, бывает, по ссылкам, но достаточно редко. Комментарии там вообще убивают. К сожалению, это характерно сейчас для многих сайтов.Было бы всё же интересно услышать от Вас, каким сайтам доверяете Вы.P.s. Против Януковича был всегда. Ещё с 2004.