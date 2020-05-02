80% підтримують євровектор( а це одна з причин по якій населення вийшло на Майдан)
Боюсь, что понимание этого евровектора у разных людей сильно разное и очень отличается от понимания пишущего об этом.
Каждый может представлять какие-то детали в этом движении в Европу по-своему. Но стратегическическая важность этого вектора заключается в том, что подавляющее большинство украинцев категорически против альтернативного вектора развития - интеграции с брехливой, подлой, отсталой и варварской Россией.
yanyura написав:У нас же, если опубликована в англоязычном, значит 200% правдива (это, кстати, идет со времен "совка", когда считалось правдивым все то, что вещалось различными "Голосами", которых слушали хорошо закрывшись дома.), а то же самое, но в "Вестях, ложь.
Врать могут на разных языках, но я не встречал больше и гнуснее лжи, чем ложь русская на русском языке. И конечно же, я доверяю западным новостям на английском языке в 200 раз больше, чем новостям от Путина в финансируемых и контролируемых им СМИ на русском языке.
Faceless написав:Вы принципиально читаете только vesti?
Простите, но Вы сегодня сыграли достаточно неблаговидную роль провокатора. Для чего, не пойму. Если Вам было очень интересно, могли задать вопрос в личку.
Скажу честно, я прочитал ваш пост с вестями до ответа Фейслесса, и едва удержался спросить то же самое.(не стал, так как офтоп) Давно в среде разумных людей (а на этом форуме таких подавляющее большинство, я бы даже сказал концентрация) стало дурным тоном тащить страну, вести и шария.
Новости, которые я процитировал были по делу? Не фейк? Не оффтоп? Так какая разница какой источник? В разумности большинства здесь есть определенные сомнения. Во всяком случае, то, что мнение здешнего большинства, судя по результатам голосований, не очень отражает общественное мнение в стране, давно понятно. А отвергать информацию только на основе того, что вам лично по каким-то причинам не нравится источник ... не очень умно. Шария, кстати, не смотрю практически никогда. Несколько раз смотрел по ссылкам на политветке. Он мне не очень нравится, но, главное, предпочитаю письменный текст, где можно быстро пробежать глазами, понять, нужно на это тратить время или нет, пропустить несущественное. Все наши блогеры и ЛОМы занимаются не информацией, а пропагандой, скорее всего, проплаченной. И я не такого высокого мнения об их умственных способностях, чтобы слушать/читать эту пропаганду. (Согласен с подписью Starikan'а).
А насчёт вестей и страны уже писал - это Ваше мнение и Ваше право. Но точно так же право других придерживаться другого мнения. Я, например, не уважаю цензорнет, сам его не читаю, хожу, бывает, по ссылкам, но достаточно редко. Комментарии там вообще убивают. К сожалению, это характерно сейчас для многих сайтов. Было бы всё же интересно услышать от Вас, каким сайтам доверяете Вы.
P.s. Против Януковича был всегда. Ещё с 2004.
Востаннє редагувалось ЛАД в Суб 02 тра, 2020 22:48, всього редагувалось 1 раз.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х. Yuri_T, Вася - бан.
Faceless написав:------------- ЛАД -------- Faceless Вы принципиально читаете только vesti? -------- Простите, но Вы сегодня сыграли достаточно неблаговидную роль провокатора. Для чего, не пойму. Если Вам было очень интересно, могли задать вопрос в личку. ------------------- Зато как дискуссия разгорелась. Хватило одной фразы
В результате подобного, эта ветка потихоньку превращается в "Політичні дискусії 2". Осталось совсем малое - "мова".
Потому, что вы неприемлете чьих-то принципов?
Вы меня удивляете. Неприятно. Была нормальная ветка, по достаточно специальному вопросу. Как правило, здесь не затрагивали политику, а обсуждали именно тему. Несколько дней назад сюда вдруг резко набежали представители с политветки. Уже писал с цитированием профессора Преображенского, что ветка портится. Вы вместо того, чтобы пресечь это, плеснули бензинчика в костер. Что, политветка умирает и Вы решили перебросить её сюда? Если у Вас была такая задача и Вы хотели превратить обсуждение коронавируса в обсуждение политики, то поздравляю, Вы успешно справились. Посмотрите, как много сегодня постов по делу. (К сожалению, нет смайлика "горькая усмешка").
Востаннє редагувалось ЛАД в Суб 02 тра, 2020 22:49, всього редагувалось 2 разів.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х. Yuri_T, Вася - бан.
yanyura написав:[quote="4953624:Faceless"] ------------- ЛАД -------- Faceless Вы принципиально читаете только vesti? -------- Простите, но Вы сегодня сыграли достаточно неблаговидную роль провокатора. Для чего, не пойму. Если Вам было очень интересно, могли задать вопрос в личку. ------------------- Зато как дискуссия разгорелась. Хватило одной фразы
В результате подобного, эта ветка потихоньку превращается в "Політичні дискусії 2". Осталось совсем малое - "мова".
Потому, что вы неприемлете чьих-то принципов?
Вы меня удивляете. Неприятно. Была нормальная ветка, по достаточно специальному вопросу. Как правило, здесь не затрагивали политику, а обсуждали именно тему. Несколько дней назад сюда вдруг резко набежали представители с политветки. Уже писал с цитированием профессора Преображенского, что ветка портится. Вы вместо того, чтобы пресечь это, плеснули бензинчика в костер. Что политветке умирает и Вы решили перебросить её сюда? Если у Вас была такая задача и Вы хотели превратить обсуждение коронавируса в обсуждение политики, то поздравляю, Вы успешно справились. Посмотрите, как много сегодня постов по делу. (К сожалению, нет смайлика "горькая усмешка").[/quote]
Прежде всего, предлагаю вам самому пересмотреть десяток собственных последних постов и оценить, какие из них вообще по теме. Есть претензии к тому, куда ушла дискуссия? Оцените собственный вклад. Это я к тому, вы де сам чаще всех остальных что-то требуете. Сделайте выводы, я вам дал для этого отличную возможность
ЛАД написав:........... Вы меня удивляете. Неприятно. Была нормальная ветка, по достаточно специальному вопросу. Как правило, здесь не затрагивали политику, а обсуждали именно тему. Несколько дней назад сюда вдруг резко набежали представители с политветки. Уже писал с цитированием профессора Преображенского, что ветка портится. Вы вместо того, чтобы пресечь это, плеснули бензинчика в костер. Что политветке умирает и Вы решили перебросить её сюда? Если у Вас была такая задача и Вы хотели превратить обсуждение коронавируса в обсуждение политики, то поздравляю, Вы успешно справились. Посмотрите, как много сегодня постов по делу. (К сожалению, нет смайлика "горькая усмешка").
Прежде всего, предлагаю вам самому пересмотреть десяток собственных последних постов и оценить, какие из них вообще по теме. Есть претензии к тому, куда ушла дискуссия? Оцените собственный вклад. Это я к тому, вы де сам чаще всех остальных что-то требуете. Сделайте выводы, я вам дал для этого отличную возможность
Я хоть раз начинал здесь поднимать политвопросы? Да, сегодняшние посты, кроме первых пяти, в трех из которых Вам не понравился источник, у меня не по теме. Так благодаря кому? Не Вам ли? Не стоит переваливать с больной головы на здоровую. Если у Вас инструкция бороться с определёнными сайтами, то это не моя проблема. Вы подняли ил со дна и Вы заставили меня тратить время на всякую муть. Большое спасибо за предоставленную Вами возможность.
Востаннє редагувалось ЛАД в Суб 02 тра, 2020 23:49, всього редагувалось 1 раз.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х. Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД написав:........... Вы меня удивляете. Неприятно. Была нормальная ветка, по достаточно специальному вопросу. Как правило, здесь не затрагивали политику, а обсуждали именно тему. Несколько дней назад сюда вдруг резко набежали представители с политветки. Уже писал с цитированием профессора Преображенского, что ветка портится. Вы вместо того, чтобы пресечь это, плеснули бензинчика в костер. Что политветке умирает и Вы решили перебросить её сюда? Если у Вас была такая задача и Вы хотели превратить обсуждение коронавируса в обсуждение политики, то поздравляю, Вы успешно справились. Посмотрите, как много сегодня постов по делу. (К сожалению, нет смайлика "горькая усмешка").
Прежде всего, предлагаю вам самому пересмотреть десяток собственных последних постов и оценить, какие из них вообще по теме. Есть претензии к тому, куда ушла дискуссия? Оцените собственный вклад. Это я к тому, вы де сам чаще всех остальных что-то требуете. Сделайте выводы, я вам дал для этого отличную возможность
Я хоть раз начинал здесь поднимать политвопросы? Да, сегодняшние посты, кроме первых трёх, в которых Вам не понравился источник, у меня не по теме. Так благодаря кому? Не Вам ли? Не стоит переваливать с больной головы на здоровую. Если у Вас инструкция бороться с определёнными сайтами, то это не моя проблема. Вы подняли ил со дна и Вы заставили меня тратить время на всякую муть. Большое спасибо за предоставленную Вами возможность.
Вы просто прекрасны. Теперь у вас уже я виноват, что вы сами оффтопите, сами ведетесь на провокации, сами их поддерживаете, "тратите время", включая и тот пост что я сейчас цитирую сейчас Задумайтесь. Я верю, что вы сможете сделать правильные выводы. Почитайте литературу по манипулированию, хоть эксперименты станут интереснее
Faceless Добавлю немного. Да, я реагировал на попытки на основе эпидемии поднимать волну против УПЦ. При этом мне глубоко плевать на неё, как и на любую другую. Я не хожу ни в одну. Но мне не плевать на попытки разжигать вражду в обществе. Ведь во враги тут записывали не просто церковь, но скопом и всех её прихожан. Мне не плевать на нацистскую терминологию "руссишшвайне", которую тут достаточно регулярно употребляют. Мне не плевать на сравнение Степанова с доктором Менгеле. Критиковать его, возможно, есть за что, не знаю, но уж "доктор смерть" это ... Мне не плевать, когда здесь принято президента моей страны регулярно называть клоуном. Как тогда называть страну? А здесь всё это стало нормой. Если Вы хотите, чтобы всё это было на всех ветках, то флаг вам в руки. Но без меня. Можете меня забанить пожизненно.
P.s. Кстати, мэр Черкасс тоже из УПЦ? Что-то я не вижу возмущений эфира и иже с ним.
Востаннє редагувалось ЛАД в Суб 02 тра, 2020 23:53, всього редагувалось 1 раз.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х. Yuri_T, Вася - бан.