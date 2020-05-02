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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1138113911401141

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 206
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
17%
34
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
10%
21
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
44
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
7
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
4%
9
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
16%
32
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
13
Найманий працівник, втратив роботу
5%
10
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
17%
36
Всього голосів : 206
Повідомлення Додано: Суб 02 тра, 2020 23:27

  Faceless написав:......
Вы просто прекрасны. Теперь у вас уже я виноват, что вы сами оффтопите, сами ведетесь на провокации, сами их поддерживаете, "тратите время", включая и тот пост что я сейчас цитирую сейчас :mrgreen:
Задумайтесь. Я верю, что вы сможете сделать правильные выводы. Почитайте литературу по манипулированию, хоть эксперименты станут интереснее :)

Спасибо за комплимент (это о "прекрасности").
А кто виноват, если не Вы?
Не Вы устроили провокацию?
Вы сейчас, так понимаю, честно признались, что занимаетесь манипулированием?

А я и так уже пропускаю мимо ушей многие оскорбительные посты лично в мой адрес. Перечитайте сегодняшнюю "дискуссию", убедитесь.
А выводы я уже сделал давно.

На этом обсуждение прекращаю и позвольте откланяться.
Уже несколько дней хотел выделить время и написать свои мысли по поводу текущей эпидемии и карантина (даже обещался пару дней назад), но после таких "обсуждений" как последние дни, желание пропадает. Вряд ли это здесь нужно.
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Повідомлення Додано: Суб 02 тра, 2020 23:59

  varlo написав:FitCurves в Чернигове закрывается.

А что, до сих пор работали?
Это же, вроде, запрещено давно?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
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Повідомлення Додано: Нед 03 тра, 2020 00:44

  athena1 написав:
  freeze написав:Итак смотрим статистику за пятницу, 1 мая.

Первое, что бросается в глаза, количество вновь заболевших + 94552.
Третий результат за всё время пандемии, коронавирус не собирается сдаваться, скорее наоборот.
Количество активных больных с коронавирусом уже превысило 2 000 000 человек.
США и Великобритания топчатся на верхах, США дали + 36007 заболевших, Великобритания + 6201, у обоих вторые свои результаты за время пандемии.
Великобритания вышла на третье место по количеству умерших, и через пару дней явно выйдет и на второе место, обогнав Италию. Что и не удивительно, пока остальные страны Европы принимали хоть какие-то меры, в Лондоне было метро, забитое людьми, вырабатывающими коллективный иммунитет.

Основные драйверами продвижения вируса на сегодня, кроме США, являются Россия и Бразилия, обновившие свои очередные максимумы - + 7933 и + 6729 соответственно.
Собянин заявил, что по результатам слепого скринингового тестирования, в Москве вероятно заражено около 2 процентов населения, то есть примерно каждый пятидесятый, или где-то 250 000 человек.
Такое чувство, что Испания живет на втором плато, спустились с верхнего в 7-8 тысяч заражений, и сейчас уже долго идёт неснижаемо на 3-4 тысячах. И ничего сделать не могут.

Тенденция ухода коронавируса в так называемые страны незолотого миллиарда усиливается, богатые страны должны понимать, что как только в странах второго и третьего мира счёт пойдет также на сотни тысяч, коронавирус обязательно вернётся по второму кругу и к ним назад.
Вот посмотрите вчера просто "прекрасный" список стран, бегущих на верх, и обновивших свои максимумы:
Россия и Бразилия, уже упомянули
Перу + 3483 - второй их результат
Индия + 2394 - maximum то чего все боятся
Пакистан + 1619- maximum
Мексика + 1425- maximum
Эмираты + 557- maximum
Колумбия + 499- maximum
Гана + 403- maximum
Египет + 358- maximum
Кувейт + 353- maximum
Нигерия + 238- maximum
а также Сенегал, Майотта, Судан обновили свои максимумы.

По Украине.
+ 550 заболевших, второй результат за время пандемии, вообще уже с 10 апреля результат бегает в одном диапазоне 261-578.
Если посмотреть на соседей - Венгрия, Румыния, Грузия, они ходят по своему верхнему плато уже месяц, нет особых причин не предположить, что Украина не повторит их путь, то есть к знаменитой дате Икс - 11 мая, когда надо решать, что делать дальше с карантином, у нас тоже ничего особо не изменится, по крайней мере количество новых заражений вряд ли будет меньше. Возникает закономерный вопрос - А что делать дальше ? Я думаю в правительстве и офисе Зеленского, судя по их хаотичным метаниям, сами не знают, что делать дальше.
Походил вчера по Одессе, полно народа на улицах, в парках, на море, если троллейбусы и трамваи как-то пытаются контролировать наполняемость, чтобы не было стоячих пассажиров, то часть маршруток уже забиты под завязку, аж в двери не влазят, на дорогах пробки.
Такое чувство что весь жесткий карантин у нас деградировал до закрытых магазинчиков маленького бизнеса и почему-то закрытых строительных рынков, все продовольственные рынки в Одессе работают, все сетевые магазины тоже работают.

Найбільший прікол буде. коли працювати дозволять, а роботи не буде, продажі впадуть в багатьох, що й відкриватись не варта було...
Зараж ще усі злі і на очікуваннях. От тоді буде розчарування.
По плато - так десь і мало бути бо:
- мала кількість тестувань по суті не показує реальну картину
- реальну показувати б мала кількість тяжких і "нових тяжких"

тобто під домашнім макарона-арештом тобі подобається, ну то сиди собі, влада дозволяє...
але ж не всі такі жертви стокгольмського синдрома...
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 03 тра, 2020 01:40

Лад, а вот давайте без соплей и жалости.
Ну вы же знаете свои сильные стороны (и мы их знаем), ну ок, держитесь этой стороны.
Если была предъява по поводу ресурсов, которые вы юзаете, ну вы ж разтолковали. Мы поняли. Давайте без истерик. Я не модер,но я бы был за вас. Вы ценный , и спасибо вам.
Hotab
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Повідомлення Додано: Нед 03 тра, 2020 02:28

Кому интересно, популярное изложение идей, используемых для поисков вакцины и лекарств от короны - https://focus.ua/technologies/454668-kak-lechit-koronavirus
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
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ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 03 тра, 2020 02:35

Hotab
Спасибо и Вам.
Это не истерика. Я вообще человек далеко не истеричный.
Просто надоело выслушивать обвинения и оскорбления, зачастую откровенно хамские выпады. И в тысячный раз объяснять свою позицию.
Оно мне надо?
Поверьте, я за свои посты денег точно не получаю. :)
Уже как-то писал, помню первые годы форума (зарегился-то я в 2010, но читать начал ещё в 2008). Спорили, порой горячо, но такой недоброжелательности и враждебности не было. Думаю, многие толковые люди ушли с форума именно из-за этого. Сегодняшний уровень заметно ниже. К сожалению. С умными людьми интереснее разговаривать даже если не согласен.
На форуме прописаны очень хорошие правила, но они далеко не всегда соблюдаются. Впрочем, как и законы у нас. :)
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
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