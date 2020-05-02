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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 1138113911401141 Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 206 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін 17% 34 Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін 10% 21 Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін 21% 44 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили 3% 7 Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили 4% 9 Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав 16% 32 Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок 6% 13 Найманий працівник, втратив роботу 5% 10 Маю бізнес, що стоїть, несе збитки 17% 36 Всього голосів : 206 Додано: Суб 02 тра, 2020 23:27 Faceless написав: ......

Вы просто прекрасны. Теперь у вас уже я виноват, что вы сами оффтопите, сами ведетесь на провокации, сами их поддерживаете, "тратите время", включая и тот пост что я сейчас цитирую сейчас

Задумайтесь. Я верю, что вы сможете сделать правильные выводы. Почитайте литературу по манипулированию, хоть эксперименты станут интереснее ......Вы просто прекрасны. Теперь у вас уже я виноват, что вы сами оффтопите, сами ведетесь на провокации, сами их поддерживаете, "тратите время", включая и тот пост что я сейчас цитирую сейчасЗадумайтесь. Я верю, что вы сможете сделать правильные выводы. Почитайте литературу по манипулированию, хоть эксперименты станут интереснее

Спасибо за комплимент (это о "прекрасности").

А кто виноват, если не Вы?

Не Вы устроили провокацию?

Вы сейчас, так понимаю, честно признались, что занимаетесь манипулированием?



А я и так уже пропускаю мимо ушей многие оскорбительные посты лично в мой адрес. Перечитайте сегодняшнюю "дискуссию", убедитесь.

А выводы я уже сделал давно.



На этом обсуждение прекращаю и позвольте откланяться.

Уже несколько дней хотел выделить время и написать свои мысли по поводу текущей эпидемии и карантина (даже обещался пару дней назад), но после таких "обсуждений" как последние дни, желание пропадает. Вряд ли это здесь нужно. Спасибо за комплимент (это о "прекрасности").А кто виноват, если не Вы?Не Вы устроили провокацию?Вы сейчас, так понимаю, честно признались, что занимаетесь манипулированием?А я и так уже пропускаю мимо ушей многие оскорбительные посты лично в мой адрес. Перечитайте сегодняшнюю "дискуссию", убедитесь.А выводы я уже сделал давно.На этом обсуждение прекращаю и позвольте откланяться.Уже несколько дней хотел выделить время и написать свои мысли по поводу текущей эпидемии и карантина (даже обещался пару дней назад), но после таких "обсуждений" как последние дни, желание пропадает. Вряд ли это здесь нужно. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 16377 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4470 раз. Подякували: 4143 раз. Профіль 2 2 5 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 02 тра, 2020 23:59 varlo написав: FitCurves в Чернигове закрывается. FitCurves в Чернигове закрывается.

А что, до сих пор работали?

Это же, вроде, запрещено давно? А что, до сих пор работали?Это же, вроде, запрещено давно? Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 16377 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4470 раз. Подякували: 4143 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 03 тра, 2020 00:44 athena1 написав: freeze написав: Итак смотрим статистику за пятницу, 1 мая.



Первое, что бросается в глаза, количество вновь заболевших + 94552.

Третий результат за всё время пандемии, коронавирус не собирается сдаваться, скорее наоборот.

Количество активных больных с коронавирусом уже превысило 2 000 000 человек.

США и Великобритания топчатся на верхах, США дали + 36007 заболевших, Великобритания + 6201, у обоих вторые свои результаты за время пандемии.

Великобритания вышла на третье место по количеству умерших, и через пару дней явно выйдет и на второе место, обогнав Италию. Что и не удивительно, пока остальные страны Европы принимали хоть какие-то меры, в Лондоне было метро, забитое людьми, вырабатывающими коллективный иммунитет.



Основные драйверами продвижения вируса на сегодня, кроме США, являются Россия и Бразилия, обновившие свои очередные максимумы - + 7933 и + 6729 соответственно.

Собянин заявил, что по результатам слепого скринингового тестирования, в Москве вероятно заражено около 2 процентов населения, то есть примерно каждый пятидесятый, или где-то 250 000 человек.

Такое чувство, что Испания живет на втором плато, спустились с верхнего в 7-8 тысяч заражений, и сейчас уже долго идёт неснижаемо на 3-4 тысячах. И ничего сделать не могут.



Тенденция ухода коронавируса в так называемые страны незолотого миллиарда усиливается, богатые страны должны понимать, что как только в странах второго и третьего мира счёт пойдет также на сотни тысяч, коронавирус обязательно вернётся по второму кругу и к ним назад.

Вот посмотрите вчера просто "прекрасный" список стран, бегущих на верх, и обновивших свои максимумы:

Россия и Бразилия, уже упомянули

Перу + 3483 - второй их результат

Индия + 2394 - maximum то чего все боятся

Пакистан + 1619- maximum

Мексика + 1425- maximum

Эмираты + 557- maximum

Колумбия + 499- maximum

Гана + 403- maximum

Египет + 358- maximum

Кувейт + 353- maximum

Нигерия + 238- maximum

а также Сенегал, Майотта, Судан обновили свои максимумы.



По Украине.

+ 550 заболевших, второй результат за время пандемии, вообще уже с 10 апреля результат бегает в одном диапазоне 261-578.

Если посмотреть на соседей - Венгрия, Румыния, Грузия, они ходят по своему верхнему плато уже месяц, нет особых причин не предположить, что Украина не повторит их путь, то есть к знаменитой дате Икс - 11 мая, когда надо решать, что делать дальше с карантином, у нас тоже ничего особо не изменится, по крайней мере количество новых заражений вряд ли будет меньше. Возникает закономерный вопрос - А что делать дальше ? Я думаю в правительстве и офисе Зеленского, судя по их хаотичным метаниям, сами не знают, что делать дальше.

Походил вчера по Одессе, полно народа на улицах, в парках, на море, если троллейбусы и трамваи как-то пытаются контролировать наполняемость, чтобы не было стоячих пассажиров, то часть маршруток уже забиты под завязку, аж в двери не влазят, на дорогах пробки.

Такое чувство что весь жесткий карантин у нас деградировал до закрытых магазинчиков маленького бизнеса и почему-то закрытых строительных рынков, все продовольственные рынки в Одессе работают, все сетевые магазины тоже работают. Итак смотрим статистику за пятницу, 1 мая.Первое, что бросается в глаза, количество вновь заболевших + 94552.Третий результат за всё время пандемии, коронавирус не собирается сдаваться, скорее наоборот.Количество активных больных с коронавирусом уже превысило 2 000 000 человек.США и Великобритания топчатся на верхах, США дали + 36007 заболевших, Великобритания + 6201, у обоих вторые свои результаты за время пандемии.Великобритания вышла на третье место по количеству умерших, и через пару дней явно выйдет и на второе место, обогнав Италию. Что и не удивительно, пока остальные страны Европы принимали хоть какие-то меры, в Лондоне было метро, забитое людьми, вырабатывающими коллективный иммунитет.Основные драйверами продвижения вируса на сегодня, кроме США, являются Россия и Бразилия, обновившие свои очередные максимумы - + 7933 и + 6729 соответственно.Собянин заявил, что по результатам слепого скринингового тестирования, в Москве вероятно заражено около 2 процентов населения, то есть примерно каждый пятидесятый, или где-то 250 000 человек.Такое чувство, что Испания живет на втором плато, спустились с верхнего в 7-8 тысяч заражений, и сейчас уже долго идёт неснижаемо на 3-4 тысячах. И ничего сделать не могут.Тенденция ухода коронавируса в так называемые страны незолотого миллиарда усиливается, богатые страны должны понимать, что как только в странах второго и третьего мира счёт пойдет также на сотни тысяч, коронавирус обязательно вернётся по второму кругу и к ним назад.Вот посмотрите вчера просто "прекрасный" список стран, бегущих на верх, и обновивших свои максимумы:Россия и Бразилия, уже упомянулиПеру + 3483 - второй их результатИндия + 2394 - maximum то чего все боятсяПакистан + 1619- maximumМексика + 1425- maximumЭмираты + 557- maximumКолумбия + 499- maximumГана + 403- maximumЕгипет + 358- maximumКувейт + 353- maximumНигерия + 238- maximumа также Сенегал, Майотта, Судан обновили свои максимумы.По Украине.+ 550 заболевших, второй результат за время пандемии, вообще уже с 10 апреля результат бегает в одном диапазоне 261-578.Если посмотреть на соседей - Венгрия, Румыния, Грузия, они ходят по своему верхнему плато уже месяц, нет особых причин не предположить, что Украина не повторит их путь, то есть к знаменитой дате Икс - 11 мая, когда надо решать, что делать дальше с карантином, у нас тоже ничего особо не изменится, по крайней мере количество новых заражений вряд ли будет меньше. Возникает закономерный вопрос - А что делать дальше ? Я думаю в правительстве и офисе Зеленского, судя по их хаотичным метаниям, сами не знают, что делать дальше.Походил вчера по Одессе, полно народа на улицах, в парках, на море, если троллейбусы и трамваи как-то пытаются контролировать наполняемость, чтобы не было стоячих пассажиров, то часть маршруток уже забиты под завязку, аж в двери не влазят, на дорогах пробки.Такое чувство что весь жесткий карантин у нас деградировал до закрытых магазинчиков маленького бизнеса и почему-то закрытых строительных рынков, все продовольственные рынки в Одессе работают, все сетевые магазины тоже работают.

Найбільший прікол буде. коли працювати дозволять, а роботи не буде, продажі впадуть в багатьох, що й відкриватись не варта було...

Зараж ще усі злі і на очікуваннях. От тоді буде розчарування.

По плато - так десь і мало бути бо:

- мала кількість тестувань по суті не показує реальну картину

- реальну показувати б мала кількість тяжких і "нових тяжких" Найбільший прікол буде. коли працювати дозволять, а роботи не буде, продажі впадуть в багатьох, що й відкриватись не варта було...Зараж ще усі злі і на очікуваннях. От тоді буде розчарування.По плато - так десь і мало бути бо:- мала кількість тестувань по суті не показує реальну картину- реальну показувати б мала кількість тяжких і "нових тяжких"

тобто під домашнім макарона-арештом тобі подобається, ну то сиди собі, влада дозволяє...

але ж не всі такі жертви стокгольмського синдрома... тобто під домашнім макарона-арештом тобі подобається, ну то сиди собі, влада дозволяє...але ж не всі такі жертви стокгольмського синдрома... Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/ flyman

Повідомлень: 18922 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1062 раз. Подякували: 1271 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 03 тра, 2020 01:40 Лад, а вот давайте без соплей и жалости.

Ну вы же знаете свои сильные стороны (и мы их знаем), ну ок, держитесь этой стороны.

Если была предъява по поводу ресурсов, которые вы юзаете, ну вы ж разтолковали. Мы поняли. Давайте без истерик. Я не модер,но я бы был за вас. Вы ценный , и спасибо вам. Hotab

Повідомлень: 2622 З нами з: 15.02.09 Подякував: 80 раз. Подякували: 1007 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 03 тра, 2020 02:28 https://focus.ua/technologies/454668-kak-lechit-koronavirus Кому интересно, популярное изложение идей, используемых для поисков вакцины и лекарств от короны - Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 16377 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4470 раз. Подякували: 4143 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 03 тра, 2020 02:35 Hotab

Спасибо и Вам.

Это не истерика. Я вообще человек далеко не истеричный.

Просто надоело выслушивать обвинения и оскорбления, зачастую откровенно хамские выпады. И в тысячный раз объяснять свою позицию.

Оно мне надо?

Поверьте, я за свои посты денег точно не получаю.

Уже как-то писал, помню первые годы форума (зарегился-то я в 2010, но читать начал ещё в 2008). Спорили, порой горячо, но такой недоброжелательности и враждебности не было. Думаю, многие толковые люди ушли с форума именно из-за этого. Сегодняшний уровень заметно ниже. К сожалению. С умными людьми интереснее разговаривать даже если не согласен.

На форуме прописаны очень хорошие правила, но они далеко не всегда соблюдаются. Впрочем, как и законы у нас. Спасибо и Вам.Это не истерика. Я вообще человек далеко не истеричный.Просто надоело выслушивать обвинения и оскорбления, зачастую откровенно хамские выпады. И в тысячный раз объяснять свою позицию.Оно мне надо?Поверьте, я за свои посты денег точно не получаю.Уже как-то писал, помню первые годы форума (зарегился-то я в 2010, но читать начал ещё в 2008). Спорили, порой горячо, но такой недоброжелательности и враждебности не было. Думаю, многие толковые люди ушли с форума именно из-за этого. Сегодняшний уровень заметно ниже. К сожалению. С умными людьми интереснее разговаривать даже если не согласен.На форуме прописаны очень хорошие правила, но они далеко не всегда соблюдаются. Впрочем, как и законы у нас. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 16377 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4470 раз. Подякували: 4143 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 1138113911401141 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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ЛОБ П'ят 01 тра, 2020 13:03