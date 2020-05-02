Faceless написав:...... Вы просто прекрасны. Теперь у вас уже я виноват, что вы сами оффтопите, сами ведетесь на провокации, сами их поддерживаете, "тратите время", включая и тот пост что я сейчас цитирую сейчас Задумайтесь. Я верю, что вы сможете сделать правильные выводы. Почитайте литературу по манипулированию, хоть эксперименты станут интереснее
Спасибо за комплимент (это о "прекрасности"). А кто виноват, если не Вы? Не Вы устроили провокацию? Вы сейчас, так понимаю, честно признались, что занимаетесь манипулированием?
А я и так уже пропускаю мимо ушей многие оскорбительные посты лично в мой адрес. Перечитайте сегодняшнюю "дискуссию", убедитесь. А выводы я уже сделал давно.
На этом обсуждение прекращаю и позвольте откланяться. Уже несколько дней хотел выделить время и написать свои мысли по поводу текущей эпидемии и карантина (даже обещался пару дней назад), но после таких "обсуждений" как последние дни, желание пропадает. Вряд ли это здесь нужно.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х. Yuri_T, Вася - бан.
freeze написав:Итак смотрим статистику за пятницу, 1 мая.
Первое, что бросается в глаза, количество вновь заболевших + 94552. Третий результат за всё время пандемии, коронавирус не собирается сдаваться, скорее наоборот. Количество активных больных с коронавирусом уже превысило 2 000 000 человек. США и Великобритания топчатся на верхах, США дали + 36007 заболевших, Великобритания + 6201, у обоих вторые свои результаты за время пандемии. Великобритания вышла на третье место по количеству умерших, и через пару дней явно выйдет и на второе место, обогнав Италию. Что и не удивительно, пока остальные страны Европы принимали хоть какие-то меры, в Лондоне было метро, забитое людьми, вырабатывающими коллективный иммунитет.
Основные драйверами продвижения вируса на сегодня, кроме США, являются Россия и Бразилия, обновившие свои очередные максимумы - + 7933 и + 6729 соответственно. Собянин заявил, что по результатам слепого скринингового тестирования, в Москве вероятно заражено около 2 процентов населения, то есть примерно каждый пятидесятый, или где-то 250 000 человек. Такое чувство, что Испания живет на втором плато, спустились с верхнего в 7-8 тысяч заражений, и сейчас уже долго идёт неснижаемо на 3-4 тысячах. И ничего сделать не могут.
Тенденция ухода коронавируса в так называемые страны незолотого миллиарда усиливается, богатые страны должны понимать, что как только в странах второго и третьего мира счёт пойдет также на сотни тысяч, коронавирус обязательно вернётся по второму кругу и к ним назад. Вот посмотрите вчера просто "прекрасный" список стран, бегущих на верх, и обновивших свои максимумы: Россия и Бразилия, уже упомянули Перу + 3483 - второй их результат Индия + 2394 - maximum то чего все боятся Пакистан + 1619- maximum Мексика + 1425- maximum Эмираты + 557- maximum Колумбия + 499- maximum Гана + 403- maximum Египет + 358- maximum Кувейт + 353- maximum Нигерия + 238- maximum а также Сенегал, Майотта, Судан обновили свои максимумы.
По Украине. + 550 заболевших, второй результат за время пандемии, вообще уже с 10 апреля результат бегает в одном диапазоне 261-578. Если посмотреть на соседей - Венгрия, Румыния, Грузия, они ходят по своему верхнему плато уже месяц, нет особых причин не предположить, что Украина не повторит их путь, то есть к знаменитой дате Икс - 11 мая, когда надо решать, что делать дальше с карантином, у нас тоже ничего особо не изменится, по крайней мере количество новых заражений вряд ли будет меньше. Возникает закономерный вопрос - А что делать дальше ? Я думаю в правительстве и офисе Зеленского, судя по их хаотичным метаниям, сами не знают, что делать дальше. Походил вчера по Одессе, полно народа на улицах, в парках, на море, если троллейбусы и трамваи как-то пытаются контролировать наполняемость, чтобы не было стоячих пассажиров, то часть маршруток уже забиты под завязку, аж в двери не влазят, на дорогах пробки. Такое чувство что весь жесткий карантин у нас деградировал до закрытых магазинчиков маленького бизнеса и почему-то закрытых строительных рынков, все продовольственные рынки в Одессе работают, все сетевые магазины тоже работают.
Найбільший прікол буде. коли працювати дозволять, а роботи не буде, продажі впадуть в багатьох, що й відкриватись не варта було... Зараж ще усі злі і на очікуваннях. От тоді буде розчарування. По плато - так десь і мало бути бо: - мала кількість тестувань по суті не показує реальну картину - реальну показувати б мала кількість тяжких і "нових тяжких"
тобто під домашнім макарона-арештом тобі подобається, ну то сиди собі, влада дозволяє... але ж не всі такі жертви стокгольмського синдрома...
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Лад, а вот давайте без соплей и жалости. Ну вы же знаете свои сильные стороны (и мы их знаем), ну ок, держитесь этой стороны. Если была предъява по поводу ресурсов, которые вы юзаете, ну вы ж разтолковали. Мы поняли. Давайте без истерик. Я не модер,но я бы был за вас. Вы ценный , и спасибо вам.
Hotab Спасибо и Вам. Это не истерика. Я вообще человек далеко не истеричный. Просто надоело выслушивать обвинения и оскорбления, зачастую откровенно хамские выпады. И в тысячный раз объяснять свою позицию. Оно мне надо? Поверьте, я за свои посты денег точно не получаю. Уже как-то писал, помню первые годы форума (зарегился-то я в 2010, но читать начал ещё в 2008). Спорили, порой горячо, но такой недоброжелательности и враждебности не было. Думаю, многие толковые люди ушли с форума именно из-за этого. Сегодняшний уровень заметно ниже. К сожалению. С умными людьми интереснее разговаривать даже если не согласен. На форуме прописаны очень хорошие правила, но они далеко не всегда соблюдаются. Впрочем, как и законы у нас.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х. Yuri_T, Вася - бан.