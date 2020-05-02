RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1134113511361137>

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 206
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
17%
34
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
10%
21
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
44
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
7
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
4%
9
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
16%
32
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
13
Найманий працівник, втратив роботу
5%
10
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
17%
36
Всього голосів : 206
Повідомлення Додано: Суб 02 тра, 2020 22:33

Re: Эпидемия коронавируса в мире

FitCurves в Чернигове закрывается.
Delta oporteat nos salvos fieri!
http://www.savedelta.org.ua/
varlo
 
Повідомлень: 6073
З нами з: 11.04.12
Подякував: 352 раз.
Подякували: 690 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 02 тра, 2020 23:59

  varlo написав:FitCurves в Чернигове закрывается.

А что, до сих пор работали?
Это же, вроде, запрещено давно?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 16377
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4470 раз.
Подякували: 4145 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Нед 03 тра, 2020 00:44

  athena1 написав:
  freeze написав:Итак смотрим статистику за пятницу, 1 мая.

Первое, что бросается в глаза, количество вновь заболевших + 94552.
Третий результат за всё время пандемии, коронавирус не собирается сдаваться, скорее наоборот.
Количество активных больных с коронавирусом уже превысило 2 000 000 человек.
США и Великобритания топчатся на верхах, США дали + 36007 заболевших, Великобритания + 6201, у обоих вторые свои результаты за время пандемии.
Великобритания вышла на третье место по количеству умерших, и через пару дней явно выйдет и на второе место, обогнав Италию. Что и не удивительно, пока остальные страны Европы принимали хоть какие-то меры, в Лондоне было метро, забитое людьми, вырабатывающими коллективный иммунитет.

Основные драйверами продвижения вируса на сегодня, кроме США, являются Россия и Бразилия, обновившие свои очередные максимумы - + 7933 и + 6729 соответственно.
Собянин заявил, что по результатам слепого скринингового тестирования, в Москве вероятно заражено около 2 процентов населения, то есть примерно каждый пятидесятый, или где-то 250 000 человек.
Такое чувство, что Испания живет на втором плато, спустились с верхнего в 7-8 тысяч заражений, и сейчас уже долго идёт неснижаемо на 3-4 тысячах. И ничего сделать не могут.

Тенденция ухода коронавируса в так называемые страны незолотого миллиарда усиливается, богатые страны должны понимать, что как только в странах второго и третьего мира счёт пойдет также на сотни тысяч, коронавирус обязательно вернётся по второму кругу и к ним назад.
Вот посмотрите вчера просто "прекрасный" список стран, бегущих на верх, и обновивших свои максимумы:
Россия и Бразилия, уже упомянули
Перу + 3483 - второй их результат
Индия + 2394 - maximum то чего все боятся
Пакистан + 1619- maximum
Мексика + 1425- maximum
Эмираты + 557- maximum
Колумбия + 499- maximum
Гана + 403- maximum
Египет + 358- maximum
Кувейт + 353- maximum
Нигерия + 238- maximum
а также Сенегал, Майотта, Судан обновили свои максимумы.

По Украине.
+ 550 заболевших, второй результат за время пандемии, вообще уже с 10 апреля результат бегает в одном диапазоне 261-578.
Если посмотреть на соседей - Венгрия, Румыния, Грузия, они ходят по своему верхнему плато уже месяц, нет особых причин не предположить, что Украина не повторит их путь, то есть к знаменитой дате Икс - 11 мая, когда надо решать, что делать дальше с карантином, у нас тоже ничего особо не изменится, по крайней мере количество новых заражений вряд ли будет меньше. Возникает закономерный вопрос - А что делать дальше ? Я думаю в правительстве и офисе Зеленского, судя по их хаотичным метаниям, сами не знают, что делать дальше.
Походил вчера по Одессе, полно народа на улицах, в парках, на море, если троллейбусы и трамваи как-то пытаются контролировать наполняемость, чтобы не было стоячих пассажиров, то часть маршруток уже забиты под завязку, аж в двери не влазят, на дорогах пробки.
Такое чувство что весь жесткий карантин у нас деградировал до закрытых магазинчиков маленького бизнеса и почему-то закрытых строительных рынков, все продовольственные рынки в Одессе работают, все сетевые магазины тоже работают.

Найбільший прікол буде. коли працювати дозволять, а роботи не буде, продажі впадуть в багатьох, що й відкриватись не варта було...
Зараж ще усі злі і на очікуваннях. От тоді буде розчарування.
По плато - так десь і мало бути бо:
- мала кількість тестувань по суті не показує реальну картину
- реальну показувати б мала кількість тяжких і "нових тяжких"

тобто під домашнім макарона-арештом тобі подобається, ну то сиди собі, влада дозволяє...
але ж не всі такі жертви стокгольмського синдрома...
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 18931
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1062 раз.
Подякували: 1271 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 03 тра, 2020 02:28

Кому интересно, популярное изложение идей, используемых для поисков вакцины и лекарств от короны - https://focus.ua/technologies/454668-kak-lechit-koronavirus
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 16377
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4470 раз.
Подякували: 4145 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Нед 03 тра, 2020 05:04

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Дані смертності по США для Covid-19, пневмонії, грипу.

З 1 лютого 5% всіх померлих пішли на той світ з короновірусом ("від" було б значно менше). За останній повний тиждень таких 19%.
https://www.cdc.gov/nchs/nvss/vsrr/covi ... p3tLapMTyI
$38 купон Airbnb на аренду жилья https://goo.gl/bjc3rr
andriykulyk76
Аватар користувача
 
Повідомлень: 262
З нами з: 14.12.16
Подякував: 19 раз.
Подякували: 31 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 03 тра, 2020 05:40

Re: Эпидемия коронавируса в мире

После Пасхи ежесуточно, по информации Госпогранслужбы, пограничники пропускают в обе стороны по 12-14 тысяч человек, из них на выезд - 4-5 тысяч.
https://strana.ua/news/264633-kakova-sk ... ntina.html
Хомяк
 
Повідомлень: 53
З нами з: 15.03.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 5 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 03 тра, 2020 09:47

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Коронавірус_інфо, [03.05.20 09:42]
⚡️МОЗ повідомляє:

В Україні зафіксовано 11913 випадків коронавірусної хвороби COVID-19

За даними ЦГЗ, станом на 9:00 3 травня в Україні 11913 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 288 летальних, 1547 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 502 нові випадки.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 435 випадків;
Волинська область — 324 випадки;
Дніпропетровська область — 448 випадків;
Донецька область — 70 випадків;
Житомирська область — 423 випадки;
Закарпатська область — 508 випадків;
Запорізька область — 275 випадків;
Івано-Франківська область — 965 випадків;
Кіровоградська область — 397 випадків;
м. Київ — 1511 випадків;
Київська область — 784 випадки;
Львівська область — 473 випадки;
Луганська область — 37 випадків;
Миколаївська область — 149 випадків;
Одеська область — 409 випадків;
Полтавська область — 222 випадки;
Рівненська область — 726 випадків;
Сумська область — 110 випадків;
Тернопільська область — 868 випадків;
Харківська область — 348 випадків;
Херсонська область — 136 випадків;
Хмельницька область — 115 випадків;
Чернівецька область — 1818 випадків;
Черкаська область — 308 випадків;
Чернігівська область — 54 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 3 травня 2020 року до Центру надійшло 681 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 31724 повідомлення про підозру на COVID-19.
Delta oporteat nos salvos fieri!
http://www.savedelta.org.ua/
varlo
 
Повідомлень: 6073
З нами з: 11.04.12
Подякував: 352 раз.
Подякували: 690 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 03 тра, 2020 10:56

Замглавы Офиса президента заявил, что строительные магазины, кроме "Эпицентра", сами приняли решение не работать

https://strana.ua/news/264953-karantin-v-ukraine-timoshenko-schitaet-chto-mahaziny-sami-ne-khotjat-rabotat.html

Видите, "карантина нет, они просто киздят наши деньги" :)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 11254
З нами з: 18.04.15
Подякував: 6786 раз.
Подякували: 3021 раз.
 
Профіль
3
2
3
Повідомлення Додано: Нед 03 тра, 2020 11:37

Россия выставила США счет на $660 тыс. за поставку партии гуманитарной помощи. Об этом сообщает телеканал ABC News со ссылкой на документы, имеющиеся в его распоряжении.

Отмечается, что РФ поставила США тысячи предметов, обычно не используемых американскими врачами, – например, противогазы химического типа и резиновые перчатки, используемые при домашней уборке.

Кроме того, в гумпомощь от РФ также вошли 45 аппаратов искусственной вентиляции легких, которые нельзя было сразу же использовать из-за разницы в напряжении (в США все электроприборы рассчитаны на напряжение 110 вольт, российские ИВЛ работают при 220 вольт), сообщает телеканал.

Туда входили также тысячи респираторов, хирургических перчаток, медицинской спецодежды и антисептиков.

"Не было сразу ясно, насколько полезной была эту поставка 1 апреля в нью-йоркский аэропорт имени Джона Кеннеди для близлежащих больниц", – отмечает ABC News.

Партия российской помощи была передана властям штатов Нью-Йорк и Нью-Джерси, которые пока не ответили на вопрос телеканала о том, был ли груз передан в больницы или остался на складе.
Больше читайте тут: https://gordonua.com/news/worldnews/ros ... 98113.html


:lol: :lol: :lol:
Libo
Аватар користувача
2

 
Заблокований
Повідомлень: 8163
З нами з: 14.11.11
Подякував: 346 раз.
Подякували: 3978 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Нед 03 тра, 2020 14:06

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Дії УПЦ (МП) під час карантину: релігійний фундаменталізм чи щось інше?
https://www.radiosvoboda.org/a/30588024.html
Ethereum
 
Повідомлень: 1210
З нами з: 11.02.18
Подякував: 7 раз.
Подякували: 81 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 1134113511361137>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 692, 693, 694
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
6932 1551357
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 01 тра, 2020 13:03
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.