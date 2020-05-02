freeze написав:Итак смотрим статистику за пятницу, 1 мая.
Первое, что бросается в глаза, количество вновь заболевших + 94552. Третий результат за всё время пандемии, коронавирус не собирается сдаваться, скорее наоборот. Количество активных больных с коронавирусом уже превысило 2 000 000 человек. США и Великобритания топчатся на верхах, США дали + 36007 заболевших, Великобритания + 6201, у обоих вторые свои результаты за время пандемии. Великобритания вышла на третье место по количеству умерших, и через пару дней явно выйдет и на второе место, обогнав Италию. Что и не удивительно, пока остальные страны Европы принимали хоть какие-то меры, в Лондоне было метро, забитое людьми, вырабатывающими коллективный иммунитет.
Основные драйверами продвижения вируса на сегодня, кроме США, являются Россия и Бразилия, обновившие свои очередные максимумы - + 7933 и + 6729 соответственно. Собянин заявил, что по результатам слепого скринингового тестирования, в Москве вероятно заражено около 2 процентов населения, то есть примерно каждый пятидесятый, или где-то 250 000 человек. Такое чувство, что Испания живет на втором плато, спустились с верхнего в 7-8 тысяч заражений, и сейчас уже долго идёт неснижаемо на 3-4 тысячах. И ничего сделать не могут.
Тенденция ухода коронавируса в так называемые страны незолотого миллиарда усиливается, богатые страны должны понимать, что как только в странах второго и третьего мира счёт пойдет также на сотни тысяч, коронавирус обязательно вернётся по второму кругу и к ним назад. Вот посмотрите вчера просто "прекрасный" список стран, бегущих на верх, и обновивших свои максимумы: Россия и Бразилия, уже упомянули Перу + 3483 - второй их результат Индия + 2394 - maximum то чего все боятся Пакистан + 1619- maximum Мексика + 1425- maximum Эмираты + 557- maximum Колумбия + 499- maximum Гана + 403- maximum Египет + 358- maximum Кувейт + 353- maximum Нигерия + 238- maximum а также Сенегал, Майотта, Судан обновили свои максимумы.
По Украине. + 550 заболевших, второй результат за время пандемии, вообще уже с 10 апреля результат бегает в одном диапазоне 261-578. Если посмотреть на соседей - Венгрия, Румыния, Грузия, они ходят по своему верхнему плато уже месяц, нет особых причин не предположить, что Украина не повторит их путь, то есть к знаменитой дате Икс - 11 мая, когда надо решать, что делать дальше с карантином, у нас тоже ничего особо не изменится, по крайней мере количество новых заражений вряд ли будет меньше. Возникает закономерный вопрос - А что делать дальше ? Я думаю в правительстве и офисе Зеленского, судя по их хаотичным метаниям, сами не знают, что делать дальше. Походил вчера по Одессе, полно народа на улицах, в парках, на море, если троллейбусы и трамваи как-то пытаются контролировать наполняемость, чтобы не было стоячих пассажиров, то часть маршруток уже забиты под завязку, аж в двери не влазят, на дорогах пробки. Такое чувство что весь жесткий карантин у нас деградировал до закрытых магазинчиков маленького бизнеса и почему-то закрытых строительных рынков, все продовольственные рынки в Одессе работают, все сетевые магазины тоже работают.
Найбільший прікол буде. коли працювати дозволять, а роботи не буде, продажі впадуть в багатьох, що й відкриватись не варта було... Зараж ще усі злі і на очікуваннях. От тоді буде розчарування. По плато - так десь і мало бути бо: - мала кількість тестувань по суті не показує реальну картину - реальну показувати б мала кількість тяжких і "нових тяжких"
тобто під домашнім макарона-арештом тобі подобається, ну то сиди собі, влада дозволяє... але ж не всі такі жертви стокгольмського синдрома...
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
В Україні зафіксовано 11913 випадків коронавірусної хвороби COVID-19
За даними ЦГЗ, станом на 9:00 3 травня в Україні 11913 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 288 летальних, 1547 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 502 нові випадки.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
Вінницька область — 435 випадків; Волинська область — 324 випадки; Дніпропетровська область — 448 випадків; Донецька область — 70 випадків; Житомирська область — 423 випадки; Закарпатська область — 508 випадків; Запорізька область — 275 випадків; Івано-Франківська область — 965 випадків; Кіровоградська область — 397 випадків; м. Київ — 1511 випадків; Київська область — 784 випадки; Львівська область — 473 випадки; Луганська область — 37 випадків; Миколаївська область — 149 випадків; Одеська область — 409 випадків; Полтавська область — 222 випадки; Рівненська область — 726 випадків; Сумська область — 110 випадків; Тернопільська область — 868 випадків; Харківська область — 348 випадків; Херсонська область — 136 випадків; Хмельницька область — 115 випадків; Чернівецька область — 1818 випадків; Черкаська область — 308 випадків; Чернігівська область — 54 випадки.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 3 травня 2020 року до Центру надійшло 681 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 31724 повідомлення про підозру на COVID-19.
Россия выставила США счет на $660 тыс. за поставку партии гуманитарной помощи. Об этом сообщает телеканал ABC News со ссылкой на документы, имеющиеся в его распоряжении.
Отмечается, что РФ поставила США тысячи предметов, обычно не используемых американскими врачами, – например, противогазы химического типа и резиновые перчатки, используемые при домашней уборке.
Кроме того, в гумпомощь от РФ также вошли 45 аппаратов искусственной вентиляции легких, которые нельзя было сразу же использовать из-за разницы в напряжении (в США все электроприборы рассчитаны на напряжение 110 вольт, российские ИВЛ работают при 220 вольт), сообщает телеканал.
Туда входили также тысячи респираторов, хирургических перчаток, медицинской спецодежды и антисептиков.
"Не было сразу ясно, насколько полезной была эту поставка 1 апреля в нью-йоркский аэропорт имени Джона Кеннеди для близлежащих больниц", – отмечает ABC News.