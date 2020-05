Додано: Нед 03 тра, 2020 00:44

freeze написав:



Первое, что бросается в глаза, количество вновь заболевших + 94552.

Третий результат за всё время пандемии, коронавирус не собирается сдаваться, скорее наоборот.

Количество активных больных с коронавирусом уже превысило 2 000 000 человек.

США и Великобритания топчатся на верхах, США дали + 36007 заболевших, Великобритания + 6201, у обоих вторые свои результаты за время пандемии.

Великобритания вышла на третье место по количеству умерших, и через пару дней явно выйдет и на второе место, обогнав Италию. Что и не удивительно, пока остальные страны Европы принимали хоть какие-то меры, в Лондоне было метро, забитое людьми, вырабатывающими коллективный иммунитет.



Основные драйверами продвижения вируса на сегодня, кроме США, являются Россия и Бразилия, обновившие свои очередные максимумы - + 7933 и + 6729 соответственно.

Собянин заявил, что по результатам слепого скринингового тестирования, в Москве вероятно заражено около 2 процентов населения, то есть примерно каждый пятидесятый, или где-то 250 000 человек.

Такое чувство, что Испания живет на втором плато, спустились с верхнего в 7-8 тысяч заражений, и сейчас уже долго идёт неснижаемо на 3-4 тысячах. И ничего сделать не могут.



Тенденция ухода коронавируса в так называемые страны незолотого миллиарда усиливается, богатые страны должны понимать, что как только в странах второго и третьего мира счёт пойдет также на сотни тысяч, коронавирус обязательно вернётся по второму кругу и к ним назад.

Вот посмотрите вчера просто "прекрасный" список стран, бегущих на верх, и обновивших свои максимумы:

Россия и Бразилия, уже упомянули

Перу + 3483 - второй их результат

Индия + 2394 - maximum то чего все боятся

Пакистан + 1619- maximum

Мексика + 1425- maximum

Эмираты + 557- maximum

Колумбия + 499- maximum

Гана + 403- maximum

Египет + 358- maximum

Кувейт + 353- maximum

Нигерия + 238- maximum

а также Сенегал, Майотта, Судан обновили свои максимумы.



По Украине.

+ 550 заболевших, второй результат за время пандемии, вообще уже с 10 апреля результат бегает в одном диапазоне 261-578.

Если посмотреть на соседей - Венгрия, Румыния, Грузия, они ходят по своему верхнему плато уже месяц, нет особых причин не предположить, что Украина не повторит их путь, то есть к знаменитой дате Икс - 11 мая, когда надо решать, что делать дальше с карантином, у нас тоже ничего особо не изменится, по крайней мере количество новых заражений вряд ли будет меньше. Возникает закономерный вопрос - А что делать дальше ? Я думаю в правительстве и офисе Зеленского, судя по их хаотичным метаниям, сами не знают, что делать дальше.

Походил вчера по Одессе, полно народа на улицах, в парках, на море, если троллейбусы и трамваи как-то пытаются контролировать наполняемость, чтобы не было стоячих пассажиров, то часть маршруток уже забиты под завязку, аж в двери не влазят, на дорогах пробки.

Найбільший прікол буде. коли працювати дозволять, а роботи не буде, продажі впадуть в багатьох, що й відкриватись не варта було...

Зараж ще усі злі і на очікуваннях. От тоді буде розчарування.

По плато - так десь і мало бути бо:

- мала кількість тестувань по суті не показує реальну картину

тобто під домашнім макарона-арештом тобі подобається, ну то сиди собі, влада дозволяє...

але ж не всі такі жертви стокгольмського синдрома... тобто під домашнім макарона-арештом тобі подобається, ну то сиди собі, влада дозволяє...але ж не всі такі жертви стокгольмського синдрома...

