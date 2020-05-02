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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 1134113511361137 Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 206 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін 17% 34 Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін 10% 21 Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін 21% 44 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили 3% 7 Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили 4% 9 Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав 16% 32 Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок 6% 13 Найманий працівник, втратив роботу 5% 10 Маю бізнес, що стоїть, несе збитки 17% 36 Всього голосів : 206 Додано: Нед 03 тра, 2020 14:29 30-Apr-2020

Blood clotting a significant cause of death in patients with COVID-19

https://www.eurekalert.org/pub_releases ... 043020.php



Гуглоперевод - https://u.to/ExNIGA :

Авторы обнаружили, что у ирландских пациентов с тяжелой инфекцией COVID-19 происходит аномальное свертывание крови, вызывающее образование микротромбов в легких. Они также обнаружили, что ирландские пациенты с более высоким уровнем свертываемости крови имели значительно худший прогноз и с большей вероятностью потребовали госпитализации в ОИТ.



«Наши новые результаты показывают, что COVID-19 связан с уникальным типом расстройства свертывания крови, который в основном сосредоточен в легких и который, несомненно, способствует высокому уровню смертности, наблюдаемому у пациентов с COVID-19», - сказал профессор Джеймс О Доннелл, директор Ирландского центра сосудистой биологии, RCSI и консультант-гематолог в Национальном центре коагуляции в больнице Святого Джеймса, Дублин.



«В дополнение к пневмонии, поражающей небольшие воздушные мешочки в легких, мы также обнаруживаем сотни легких тромбов по всему легкому. Этот сценарий не наблюдается при других типах легочной инфекции и объясняет, почему уровни кислорода в крови резко падают при тяжелой ХОБЛ -19 инфекция.

...





P.S. Только-только почистили ветку (перенесли в "Политическую", очень разумное решение!) и вот опять рецидив. Гуглоперевод -Только-только почистили ветку (перенесли в "Политическую", очень разумное решение!) и вот опять рецидив. yanyura Повідомлень: 5496 З нами з: 09.01.09 Подякував: 1849 раз. Подякували: 1293 раз. Профіль 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 03 тра, 2020 14:32 Re: Эпидемия коронавируса в мире

После чего сменили риторику и начали задавать вопросы в духе "А почему вы нас раньше не предупредили?". В общем, словесная перепалка между Пекином и Вашингтоном, представленная в юмористическом ключе. Смотрим!







После открытия красного занавеса на сцену выходит терракотовый воин. На дворе декабрь. Воин говорит: "Мы зафиксировали странную вспышку пневмонии". А ВОЗ ему отвечает: "Вас понял". Далее, в январе, появляется Статуя Свободы и дальнейшая беседа проходит уже с ней. Вернее, перепалка.

- Мы обнаружили новый вирус.

- И что?

- Он опасен.

- Это всего лишь грипп.







- Носите маски.

- Нафиг надо.

- Оставайтесь дома.

- Это нарушение прав человека.







- Мы строим полевые госпитали.

- Это концлагерь.

- Построили за 10 дней.

- Хорош уже выпендриваться!







- Пора вводить локдаун.

- Какое варварство.







- Наша медицинская система перегружена.

- Только посмотрите, какой этот Китай отсталый.

- Вирус убивает врачей.

- Типичная страна третьего мира.







- Он переносится по воздуху.

- В апреле он исчезнет сам собой.

- Оставайтесь дома!

- Нарушение прав человека!







- У нас статистика заболевших пошла на убыль.

- Невозможно! Посмотрите, что творится в Италии!







- Мы носили маски.

- Вы нам врали.

- Мы открыли все данные.

- Вы всё держали в секрете.

- Теперь ваши люди умирают.

- Вы нас не предупредили.

- Мы сказали, что это опасный вирус.

- Вы лгали.







- Мы сказали, что он передается воздушно-капельным путем.

- Вы предоставили неверные данные. Почему вы нас не предупредили?

- Да мы же сказали, что он опасен.

- Вирус не опасен. Но миллионы китайцев умерли. Хотя вирус не опасен. Мы правы. Несмотря на то, что противоречим сами себе.







- Да вы задолбали! Вы что несёте-то?

- Да всё понятно. Вы солгали. Мы ничего не делали три месяца. И поскольку ВОЗ согласна с Китаем, мы сокращаем ее финансирование.

- Вы себя вообще слышите?

- Мы всегда правы. Даже если противоречим сами себе.

- Вот что мне больше всего нравится в вас, американцах. Ваша последовательность. Китайское информационное агентство "Синьхуа" опубликовало короткую анимацию с участием фигурок ЛЕГО - терракотового воина в защитной маске и Статуи Свободы. Основной смысл видео в том, что Китай предупреждал об опасности начиная с декабря, но США игнорировали все предупреждения и отмахивались от них, пока не грянул гром.После чего сменили риторику и начали задавать вопросы в духе "А почему вы нас раньше не предупредили?". В общем, словесная перепалка между Пекином и Вашингтоном, представленная в юмористическом ключе. Смотрим!После открытия красного занавеса на сцену выходит терракотовый воин. На дворе декабрь. Воин говорит: "Мы зафиксировали странную вспышку пневмонии". А ВОЗ ему отвечает: "Вас понял". Далее, в январе, появляется Статуя Свободы и дальнейшая беседа проходит уже с ней. Вернее, перепалка.- Мы обнаружили новый вирус.- И что?- Он опасен.- Это всего лишь грипп.- Носите маски.- Нафиг надо.- Оставайтесь дома.- Это нарушение прав человека.- Мы строим полевые госпитали.- Это концлагерь.- Построили за 10 дней.- Хорош уже выпендриваться!- Пора вводить локдаун.- Какое варварство.- Наша медицинская система перегружена.- Только посмотрите, какой этот Китай отсталый.- Вирус убивает врачей.- Типичная страна третьего мира.- Он переносится по воздуху.- В апреле он исчезнет сам собой.- Оставайтесь дома!- Нарушение прав человека!- У нас статистика заболевших пошла на убыль.- Невозможно! Посмотрите, что творится в Италии!- Мы носили маски.- Вы нам врали.- Мы открыли все данные.- Вы всё держали в секрете.- Теперь ваши люди умирают.- Вы нас не предупредили.- Мы сказали, что это опасный вирус.- Вы лгали.- Мы сказали, что он передается воздушно-капельным путем.- Вы предоставили неверные данные. Почему вы нас не предупредили?- Да мы же сказали, что он опасен.- Вирус не опасен. Но миллионы китайцев умерли. Хотя вирус не опасен. Мы правы. Несмотря на то, что противоречим сами себе.- Да вы задолбали! Вы что несёте-то?- Да всё понятно. Вы солгали. Мы ничего не делали три месяца. И поскольку ВОЗ согласна с Китаем, мы сокращаем ее финансирование.- Вы себя вообще слышите?- Мы всегда правы. Даже если противоречим сами себе.- Вот что мне больше всего нравится в вас, американцах. Ваша последовательность. Михалыч Повідомлень: 1325 З нами з: 01.03.16 Подякував: 20 раз. Подякували: 406 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 03 тра, 2020 14:40 Итак смотрим статистику за вчера, 2 мая, суббота.



Вновь заболевших + 83 255

Дежавю.

Заносим 2 мая как 34-й день серых будней пандемии без особых изменений.

Надеюсь не дойдём до какого-то 238-дня с моим подсчётом.



Как познавательный факт, уже много дней подряд основной прирост

абсолютных показателей за день в мире дают всего три страны, на

уровне 51-55 %, а весь остальной мир даёт чаще всего 45-49 % прироста.

Причём названия этих трёх стран меняются, а пропорция остётся.

Вирус стабилен даже в мелочах )

Вот например вчерашний день:

США, Россия и Великобритания дали 53 % от всех случаев новых заболеваний

США, Великобритания и Италия дали 53 % от всех умерших за день



Ведущую роль в динамике вируса занимает Северная Америка -

40 % вновь заболевших и 38 % умерших именно оттуда.



Привет от тропиков и тёплых стран.

Бразилия занимает 5-е место по вновь заболевшим, Индия уже на 6-ом месте.

Бразилия занимает 4-е место по умершим за день, Эквадор 5-е место.



Несмотря на субботний день вчера многие страны обновили свои максимумы:



Россия + 9623 - maximum, сегодня уже за 10 тысяч

Индия + 2442 - maximum

Мексика + 1515 - maximum

Чили + 1427 - maximum

Саудовская Аравия + 1362 - maximum

Эмираты + 561 - maximum

а также ЮАР, Судан, Чад, Замбия, Куба, Гондурас, Парагвай и тд.



Впервые лидерство в Африке по общему числу заболевших ушло из северной

части континента в южную часть - в ЮАР.



После обнаружения коронавируса в Таджикистане, остались без официально

заявленных случаев Лесото в Африке и несколько мелких островных

государств на просторах Океании.

Понятно еще Туркмения и Северная Корея, которые не публикуют

статистики, но судя по фото с КНДР - генералы там в масках, значит

вирус есть и там.



ТОП самых протестированных стран в мире в пересчете на условный миллион:

1. Фарерские острова - 164 000

2. Исландия - 147 000

3. Эмираты - 121 000

... Литва - 51 000 - лидер в Восточной Европе

... Бермуды - 45 000 - лидер в Северной Америке

... Италия - 35 000 - лидер среди стран большой семёрки

... Джибути - 14 000 - лидер в Африке

две самые непротестированные страны в Европе это Украина и

Молдова - чуть меньше 3000



По Украине.

+ 502 случая.

Продолжаем с 10 апреля бегать в одном диапазоне 261-578

Как и следовало ожидать пугалки про всплеск после Пасхи оказались

дутыми, потом такими же дутыми окажутся пугалки и про всплеск после

шашлыков 1 мая. Ежедневные десятко миллионные перемещения нашего

населения оказывает ну гораздо большее воздействие на заболеваемость.



Впервые лидером по вновь заболевшим за день стала Одесская область.

Здесь + 80 за день, притом что в самой Одессе только 2 новых случая,

основной прирост дает городок Подольск, где вспышка началась с

одного семейного врача, который увы заразил персонал больницы и

своих посетителей, а потом и сам умер, но волны по семьям идут дальше. Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4 Повідомлень: 16550 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4165 раз. Подякували: 6624 раз. Профіль 21 3 5 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 03 тра, 2020 14:45 Михалыч написав: Китайское информационное агентство "Синьхуа" опубликовало короткую анимацию с участием фигурок ЛЕГО - терракотового воина в защитной маске и Статуи Свободы. Основной смысл видео в том, что Китай предупреждал об опасности начиная с декабря, но США игнорировали все предупреждения и отмахивались от них, пока не грянул гром. Китайское информационное агентство "Синьхуа" опубликовало короткую анимацию с участием фигурок ЛЕГО - терракотового воина в защитной маске и Статуи Свободы. Основной смысл видео в том, что Китай предупреждал об опасности начиная с декабря, но США игнорировали все предупреждения и отмахивались от них, пока не грянул гром.

Тут еще китайской пропаганды не хватало. Предупреждали они. Скрывали все, потом придумали сказку о уханьском рынке, но "вирус не передается от человека к человеку", потом ой, уже передается, но ситуация под контролем, авиасообщение пожалуйста не закрывайте. И вот теперь - "ну мы же предупреждали". Тут еще китайской пропаганды не хватало. Предупреждали они. Скрывали все, потом придумали сказку о уханьском рынке, но "вирус не передается от человека к человеку", потом ой, уже передается, но ситуация под контролем, авиасообщение пожалуйста не закрывайте. И вот теперь - "ну мы же предупреждали". Schmit

Повідомлень: 1178 З нами з: 08.09.09 Подякував: 14 раз. Подякували: 172 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 03 тра, 2020 15:01 Schmit написав: Михалыч написав: Китайское информационное агентство "Синьхуа" опубликовало короткую анимацию с участием фигурок ЛЕГО - терракотового воина в защитной маске и Статуи Свободы. Основной смысл видео в том, что Китай предупреждал об опасности начиная с декабря, но США игнорировали все предупреждения и отмахивались от них, пока не грянул гром. Китайское информационное агентство "Синьхуа" опубликовало короткую анимацию с участием фигурок ЛЕГО - терракотового воина в защитной маске и Статуи Свободы. Основной смысл видео в том, что Китай предупреждал об опасности начиная с декабря, но США игнорировали все предупреждения и отмахивались от них, пока не грянул гром.

Тут еще китайской пропаганды не хватало. Тут еще китайской пропаганды не хватало.

А как же демократия, свобода слова и мнений, за которые вроде как стоял майдан

или что только пропаганду Зельца и Порохботов которых слились сейчас в экстазе можно постить (кстати, я считаю это все результаты деятельности команды Зе за год его президентства-создание кучи Зе ботов, которые сейчас в экстазе слились с Порохоботами, все, других достижений у команды Зе я пока не наблюдаю).



Кто то считает их мнение или пропаганду более близкой к правде, кто то других, надо подавать разные мнения, что бы у людей развивалось критическое мышление, а то так и будут выбирать постоянно авно во власть наслушавшись предвыборной пропаганды с навешиванием лапши на неспособные к критическому мышлению уши народу Украины доведенного нищетой и постоянными манипуляциями проститутствующими олигархическими СМИ с пропагандой до состояния бы*** лохтората. А как же демократия, свобода слова и мнений, за которые вроде как стоял майданили что только пропаганду Зельца и Порохботов которых слились сейчас в экстазе можно постить(кстати, я считаю это все результаты деятельности команды Зе за год его президентства-создание кучи Зе ботов, которые сейчас в экстазе слились с Порохоботами, все, других достижений у команды Зе я пока не наблюдаю).Кто то считает их мнение или пропаганду более близкой к правде, кто то других, надо подавать разные мнения, что бы у людей развивалось критическое мышление, а то так и будут выбирать постоянно авно во власть наслушавшись предвыборной пропаганды с навешиванием лапши на неспособные к критическому мышлению уши народу Украины доведенного нищетой и постоянными манипуляциями проститутствующими олигархическими СМИ с пропагандой до состояния бы*** лохтората. Востаннє редагувалось Михалыч в Нед 03 тра, 2020 15:09, всього редагувалось 1 раз. Михалыч Повідомлень: 1325 З нами з: 01.03.16 Подякував: 20 раз. Подякували: 406 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 03 тра, 2020 15:09 Михалыч написав: А что только пропаганду Зельца и Порохботов которых слились сейчас в экстазе можно постить А что только пропаганду Зельца и Порохботов которых слились сейчас в экстазе можно постить

Зельцы и Порохботы вроде в другой теме. Зельцы и Порохботы вроде в другой теме. Schmit

Повідомлень: 1178 З нами з: 08.09.09 Подякував: 14 раз. Подякували: 172 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 03 тра, 2020 15:10 Schmit написав: Михалыч написав: А что только пропаганду Зельца и Порохботов которых слились сейчас в экстазе можно постить А что только пропаганду Зельца и Порохботов которых слились сейчас в экстазе можно постить

Зельцы и Порохботы вроде в другой теме. Зельцы и Порохботы вроде в другой теме.



Ну тогда и Ваши обвинения в пропаганде тоже, а я считаю что мой пост был в тему данной ветки форума-"Эпидемия коронавируса в мире". Ну тогда и Ваши обвинения в пропаганде тоже, а я считаю что мой пост был в тему данной ветки форума-"Эпидемия коронавируса в мире". Михалыч Повідомлень: 1325 З нами з: 01.03.16 Подякував: 20 раз. Подякували: 406 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 03 тра, 2020 15:19 Михалыч написав: Schmit написав: Михалыч написав: А что только пропаганду Зельца и Порохботов которых слились сейчас в экстазе можно постить А что только пропаганду Зельца и Порохботов которых слились сейчас в экстазе можно постить

Зельцы и Порохботы вроде в другой теме. Зельцы и Порохботы вроде в другой теме.



Ну тогда и Ваши обвинения в пропаганде тоже, а я считаю что мой пост был в тему данной ветки форума-"Эпидемия коронавируса в мире". Ну тогда и Ваши обвинения в пропаганде тоже, а я считаю что мой пост был в тему данной ветки форума-"Эпидемия коронавируса в мире".

Где я говорил, что пост не в тему. Пост про коронавирус, все ок. Но это китайская пропаганда. Китай и ВООЗ действовали неадекватно, теперь пытаются оправдаться, так как весь мир готовится с них скоро спросить за содеянное. Где я говорил, что пост не в тему. Пост про коронавирус, все ок. Но это китайская пропаганда. Китай и ВООЗ действовали неадекватно, теперь пытаются оправдаться, так как весь мир готовится с них скоро спросить за содеянное. Schmit

Повідомлень: 1178 З нами з: 08.09.09 Подякував: 14 раз. Подякували: 172 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1134113511361137 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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ЛОБ П'ят 01 тра, 2020 13:03