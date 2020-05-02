Авторы обнаружили, что у ирландских пациентов с тяжелой инфекцией COVID-19 происходит аномальное свертывание крови, вызывающее образование микротромбов в легких. Они также обнаружили, что ирландские пациенты с более высоким уровнем свертываемости крови имели значительно худший прогноз и с большей вероятностью потребовали госпитализации в ОИТ.
«Наши новые результаты показывают, что COVID-19 связан с уникальным типом расстройства свертывания крови, который в основном сосредоточен в легких и который, несомненно, способствует высокому уровню смертности, наблюдаемому у пациентов с COVID-19», - сказал профессор Джеймс О Доннелл, директор Ирландского центра сосудистой биологии, RCSI и консультант-гематолог в Национальном центре коагуляции в больнице Святого Джеймса, Дублин.
«В дополнение к пневмонии, поражающей небольшие воздушные мешочки в легких, мы также обнаруживаем сотни легких тромбов по всему легкому. Этот сценарий не наблюдается при других типах легочной инфекции и объясняет, почему уровни кислорода в крови резко падают при тяжелой ХОБЛ -19 инфекция. ...
P.S. Только-только почистили ветку (перенесли в "Политическую", очень разумное решение!) и вот опять рецидив.
Китайское информационное агентство "Синьхуа" опубликовало короткую анимацию с участием фигурок ЛЕГО - терракотового воина в защитной маске и Статуи Свободы. Основной смысл видео в том, что Китай предупреждал об опасности начиная с декабря, но США игнорировали все предупреждения и отмахивались от них, пока не грянул гром. После чего сменили риторику и начали задавать вопросы в духе "А почему вы нас раньше не предупредили?". В общем, словесная перепалка между Пекином и Вашингтоном, представленная в юмористическом ключе. Смотрим!
После открытия красного занавеса на сцену выходит терракотовый воин. На дворе декабрь. Воин говорит: "Мы зафиксировали странную вспышку пневмонии". А ВОЗ ему отвечает: "Вас понял". Далее, в январе, появляется Статуя Свободы и дальнейшая беседа проходит уже с ней. Вернее, перепалка. - Мы обнаружили новый вирус. - И что? - Он опасен. - Это всего лишь грипп.
- Носите маски. - Нафиг надо. - Оставайтесь дома. - Это нарушение прав человека.
- Мы строим полевые госпитали. - Это концлагерь. - Построили за 10 дней. - Хорош уже выпендриваться!
- Пора вводить локдаун. - Какое варварство.
- Наша медицинская система перегружена. - Только посмотрите, какой этот Китай отсталый. - Вирус убивает врачей. - Типичная страна третьего мира.
- Он переносится по воздуху. - В апреле он исчезнет сам собой. - Оставайтесь дома! - Нарушение прав человека!
- У нас статистика заболевших пошла на убыль. - Невозможно! Посмотрите, что творится в Италии!
- Мы носили маски. - Вы нам врали. - Мы открыли все данные. - Вы всё держали в секрете. - Теперь ваши люди умирают. - Вы нас не предупредили. - Мы сказали, что это опасный вирус. - Вы лгали.
- Мы сказали, что он передается воздушно-капельным путем. - Вы предоставили неверные данные. Почему вы нас не предупредили? - Да мы же сказали, что он опасен. - Вирус не опасен. Но миллионы китайцев умерли. Хотя вирус не опасен. Мы правы. Несмотря на то, что противоречим сами себе.
- Да вы задолбали! Вы что несёте-то? - Да всё понятно. Вы солгали. Мы ничего не делали три месяца. И поскольку ВОЗ согласна с Китаем, мы сокращаем ее финансирование. - Вы себя вообще слышите? - Мы всегда правы. Даже если противоречим сами себе. - Вот что мне больше всего нравится в вас, американцах. Ваша последовательность.
Вновь заболевших + 83 255 Дежавю. Заносим 2 мая как 34-й день серых будней пандемии без особых изменений. Надеюсь не дойдём до какого-то 238-дня с моим подсчётом.
Как познавательный факт, уже много дней подряд основной прирост абсолютных показателей за день в мире дают всего три страны, на уровне 51-55 %, а весь остальной мир даёт чаще всего 45-49 % прироста. Причём названия этих трёх стран меняются, а пропорция остётся. Вирус стабилен даже в мелочах ) Вот например вчерашний день: США, Россия и Великобритания дали 53 % от всех случаев новых заболеваний США, Великобритания и Италия дали 53 % от всех умерших за день
Ведущую роль в динамике вируса занимает Северная Америка - 40 % вновь заболевших и 38 % умерших именно оттуда.
Привет от тропиков и тёплых стран. Бразилия занимает 5-е место по вновь заболевшим, Индия уже на 6-ом месте. Бразилия занимает 4-е место по умершим за день, Эквадор 5-е место.
Несмотря на субботний день вчера многие страны обновили свои максимумы:
Россия + 9623 - maximum, сегодня уже за 10 тысяч Индия + 2442 - maximum Мексика + 1515 - maximum Чили + 1427 - maximum Саудовская Аравия + 1362 - maximum Эмираты + 561 - maximum а также ЮАР, Судан, Чад, Замбия, Куба, Гондурас, Парагвай и тд.
Впервые лидерство в Африке по общему числу заболевших ушло из северной части континента в южную часть - в ЮАР.
После обнаружения коронавируса в Таджикистане, остались без официально заявленных случаев Лесото в Африке и несколько мелких островных государств на просторах Океании. Понятно еще Туркмения и Северная Корея, которые не публикуют статистики, но судя по фото с КНДР - генералы там в масках, значит вирус есть и там.
ТОП самых протестированных стран в мире в пересчете на условный миллион: 1. Фарерские острова - 164 000 2. Исландия - 147 000 3. Эмираты - 121 000 ... Литва - 51 000 - лидер в Восточной Европе ... Бермуды - 45 000 - лидер в Северной Америке ... Италия - 35 000 - лидер среди стран большой семёрки ... Джибути - 14 000 - лидер в Африке две самые непротестированные страны в Европе это Украина и Молдова - чуть меньше 3000
По Украине. + 502 случая. Продолжаем с 10 апреля бегать в одном диапазоне 261-578 Как и следовало ожидать пугалки про всплеск после Пасхи оказались дутыми, потом такими же дутыми окажутся пугалки и про всплеск после шашлыков 1 мая. Ежедневные десятко миллионные перемещения нашего населения оказывает ну гораздо большее воздействие на заболеваемость.
Впервые лидером по вновь заболевшим за день стала Одесская область. Здесь + 80 за день, притом что в самой Одессе только 2 новых случая, основной прирост дает городок Подольск, где вспышка началась с одного семейного врача, который увы заразил персонал больницы и своих посетителей, а потом и сам умер, но волны по семьям идут дальше.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Михалыч написав:Китайское информационное агентство "Синьхуа" опубликовало короткую анимацию с участием фигурок ЛЕГО - терракотового воина в защитной маске и Статуи Свободы. Основной смысл видео в том, что Китай предупреждал об опасности начиная с декабря, но США игнорировали все предупреждения и отмахивались от них, пока не грянул гром.
Тут еще китайской пропаганды не хватало. Предупреждали они. Скрывали все, потом придумали сказку о уханьском рынке, но "вирус не передается от человека к человеку", потом ой, уже передается, но ситуация под контролем, авиасообщение пожалуйста не закрывайте. И вот теперь - "ну мы же предупреждали".
Михалыч написав:Китайское информационное агентство "Синьхуа" опубликовало короткую анимацию с участием фигурок ЛЕГО - терракотового воина в защитной маске и Статуи Свободы. Основной смысл видео в том, что Китай предупреждал об опасности начиная с декабря, но США игнорировали все предупреждения и отмахивались от них, пока не грянул гром.
Тут еще китайской пропаганды не хватало.
А как же демократия, свобода слова и мнений, за которые вроде как стоял майдан или что только пропаганду Зельца и Порохботов которых слились сейчас в экстазе можно постить (кстати, я считаю это все результаты деятельности команды Зе за год его президентства-создание кучи Зе ботов, которые сейчас в экстазе слились с Порохоботами, все, других достижений у команды Зе я пока не наблюдаю).
Кто то считает их мнение или пропаганду более близкой к правде, кто то других, надо подавать разные мнения, что бы у людей развивалось критическое мышление, а то так и будут выбирать постоянно авно во власть наслушавшись предвыборной пропаганды с навешиванием лапши на неспособные к критическому мышлению уши народу Украины доведенного нищетой и постоянными манипуляциями проститутствующими олигархическими СМИ с пропагандой до состояния бы*** лохтората.
Востаннє редагувалось Михалыч в Нед 03 тра, 2020 15:09, всього редагувалось 1 раз.
Михалыч написав:А что только пропаганду Зельца и Порохботов которых слились сейчас в экстазе можно постить
Зельцы и Порохботы вроде в другой теме.
Ну тогда и Ваши обвинения в пропаганде тоже, а я считаю что мой пост был в тему данной ветки форума-"Эпидемия коронавируса в мире".
Где я говорил, что пост не в тему. Пост про коронавирус, все ок. Но это китайская пропаганда. Китай и ВООЗ действовали неадекватно, теперь пытаются оправдаться, так как весь мир готовится с них скоро спросить за содеянное.