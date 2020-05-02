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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1134113511361137

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 206
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
17%
34
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
10%
21
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
44
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
7
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
4%
9
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
16%
32
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
13
Найманий працівник, втратив роботу
5%
10
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
17%
36
Всього голосів : 206
Повідомлення Додано: Нед 03 тра, 2020 14:29

30-Apr-2020
Blood clotting a significant cause of death in patients with COVID-19

https://www.eurekalert.org/pub_releases ... 043020.php

Гуглоперевод - https://u.to/ExNIGA :
Авторы обнаружили, что у ирландских пациентов с тяжелой инфекцией COVID-19 происходит аномальное свертывание крови, вызывающее образование микротромбов в легких. Они также обнаружили, что ирландские пациенты с более высоким уровнем свертываемости крови имели значительно худший прогноз и с большей вероятностью потребовали госпитализации в ОИТ.

«Наши новые результаты показывают, что COVID-19 связан с уникальным типом расстройства свертывания крови, который в основном сосредоточен в легких и который, несомненно, способствует высокому уровню смертности, наблюдаемому у пациентов с COVID-19», - сказал профессор Джеймс О Доннелл, директор Ирландского центра сосудистой биологии, RCSI и консультант-гематолог в Национальном центре коагуляции в больнице Святого Джеймса, Дублин.

«В дополнение к пневмонии, поражающей небольшие воздушные мешочки в легких, мы также обнаруживаем сотни легких тромбов по всему легкому. Этот сценарий не наблюдается при других типах легочной инфекции и объясняет, почему уровни кислорода в крови резко падают при тяжелой ХОБЛ -19 инфекция.
...



P.S. Только-только почистили ветку (перенесли в "Политическую", очень разумное решение!) и вот опять рецидив.
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 тра, 2020 14:32

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Китайское информационное агентство "Синьхуа" опубликовало короткую анимацию с участием фигурок ЛЕГО - терракотового воина в защитной маске и Статуи Свободы. Основной смысл видео в том, что Китай предупреждал об опасности начиная с декабря, но США игнорировали все предупреждения и отмахивались от них, пока не грянул гром.
После чего сменили риторику и начали задавать вопросы в духе "А почему вы нас раньше не предупредили?". В общем, словесная перепалка между Пекином и Вашингтоном, представленная в юмористическом ключе. Смотрим!



После открытия красного занавеса на сцену выходит терракотовый воин. На дворе декабрь. Воин говорит: "Мы зафиксировали странную вспышку пневмонии". А ВОЗ ему отвечает: "Вас понял". Далее, в январе, появляется Статуя Свободы и дальнейшая беседа проходит уже с ней. Вернее, перепалка.
- Мы обнаружили новый вирус.
- И что?
- Он опасен.
- Это всего лишь грипп.

Зображення

- Носите маски.
- Нафиг надо.
- Оставайтесь дома.
- Это нарушение прав человека.

Зображення

- Мы строим полевые госпитали.
- Это концлагерь.
- Построили за 10 дней.
- Хорош уже выпендриваться!

Зображення

- Пора вводить локдаун.
- Какое варварство.

Зображення

- Наша медицинская система перегружена.
- Только посмотрите, какой этот Китай отсталый.
- Вирус убивает врачей.
- Типичная страна третьего мира.

Зображення

- Он переносится по воздуху.
- В апреле он исчезнет сам собой.
- Оставайтесь дома!
- Нарушение прав человека!

Зображення

- У нас статистика заболевших пошла на убыль.
- Невозможно! Посмотрите, что творится в Италии!

Зображення

- Мы носили маски.
- Вы нам врали.
- Мы открыли все данные.
- Вы всё держали в секрете.
- Теперь ваши люди умирают.
- Вы нас не предупредили.
- Мы сказали, что это опасный вирус.
- Вы лгали.

Зображення

- Мы сказали, что он передается воздушно-капельным путем.
- Вы предоставили неверные данные. Почему вы нас не предупредили?
- Да мы же сказали, что он опасен.
- Вирус не опасен. Но миллионы китайцев умерли. Хотя вирус не опасен. Мы правы. Несмотря на то, что противоречим сами себе.

Зображення

- Да вы задолбали! Вы что несёте-то?
- Да всё понятно. Вы солгали. Мы ничего не делали три месяца. И поскольку ВОЗ согласна с Китаем, мы сокращаем ее финансирование.
- Вы себя вообще слышите?
- Мы всегда правы. Даже если противоречим сами себе.
- Вот что мне больше всего нравится в вас, американцах. Ваша последовательность.
Михалыч
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 тра, 2020 14:40

Итак смотрим статистику за вчера, 2 мая, суббота.

Вновь заболевших + 83 255
Дежавю.
Заносим 2 мая как 34-й день серых будней пандемии без особых изменений.
Надеюсь не дойдём до какого-то 238-дня с моим подсчётом.

Как познавательный факт, уже много дней подряд основной прирост
абсолютных показателей за день в мире дают всего три страны, на
уровне 51-55 %, а весь остальной мир даёт чаще всего 45-49 % прироста.
Причём названия этих трёх стран меняются, а пропорция остётся.
Вирус стабилен даже в мелочах )
Вот например вчерашний день:
США, Россия и Великобритания дали 53 % от всех случаев новых заболеваний
США, Великобритания и Италия дали 53 % от всех умерших за день

Ведущую роль в динамике вируса занимает Северная Америка -
40 % вновь заболевших и 38 % умерших именно оттуда.

Привет от тропиков и тёплых стран.
Бразилия занимает 5-е место по вновь заболевшим, Индия уже на 6-ом месте.
Бразилия занимает 4-е место по умершим за день, Эквадор 5-е место.

Несмотря на субботний день вчера многие страны обновили свои максимумы:

Россия + 9623 - maximum, сегодня уже за 10 тысяч
Индия + 2442 - maximum
Мексика + 1515 - maximum
Чили + 1427 - maximum
Саудовская Аравия + 1362 - maximum
Эмираты + 561 - maximum
а также ЮАР, Судан, Чад, Замбия, Куба, Гондурас, Парагвай и тд.

Впервые лидерство в Африке по общему числу заболевших ушло из северной
части континента в южную часть - в ЮАР.

После обнаружения коронавируса в Таджикистане, остались без официально
заявленных случаев Лесото в Африке и несколько мелких островных
государств на просторах Океании.
Понятно еще Туркмения и Северная Корея, которые не публикуют
статистики, но судя по фото с КНДР - генералы там в масках, значит
вирус есть и там.

ТОП самых протестированных стран в мире в пересчете на условный миллион:
1. Фарерские острова - 164 000
2. Исландия - 147 000
3. Эмираты - 121 000
... Литва - 51 000 - лидер в Восточной Европе
... Бермуды - 45 000 - лидер в Северной Америке
... Италия - 35 000 - лидер среди стран большой семёрки
... Джибути - 14 000 - лидер в Африке
две самые непротестированные страны в Европе это Украина и
Молдова - чуть меньше 3000

По Украине.
+ 502 случая.
Продолжаем с 10 апреля бегать в одном диапазоне 261-578
Как и следовало ожидать пугалки про всплеск после Пасхи оказались
дутыми, потом такими же дутыми окажутся пугалки и про всплеск после
шашлыков 1 мая. Ежедневные десятко миллионные перемещения нашего
населения оказывает ну гораздо большее воздействие на заболеваемость.

Впервые лидером по вновь заболевшим за день стала Одесская область.
Здесь + 80 за день, притом что в самой Одессе только 2 новых случая,
основной прирост дает городок Подольск, где вспышка началась с
одного семейного врача, который увы заразил персонал больницы и
своих посетителей, а потом и сам умер, но волны по семьям идут дальше.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Нед 03 тра, 2020 14:45

  Михалыч написав:Китайское информационное агентство "Синьхуа" опубликовало короткую анимацию с участием фигурок ЛЕГО - терракотового воина в защитной маске и Статуи Свободы. Основной смысл видео в том, что Китай предупреждал об опасности начиная с декабря, но США игнорировали все предупреждения и отмахивались от них, пока не грянул гром.

Тут еще китайской пропаганды не хватало. Предупреждали они. Скрывали все, потом придумали сказку о уханьском рынке, но "вирус не передается от человека к человеку", потом ой, уже передается, но ситуация под контролем, авиасообщение пожалуйста не закрывайте. И вот теперь - "ну мы же предупреждали".
Schmit
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Повідомлення Додано: Нед 03 тра, 2020 15:01

  Schmit написав:
  Михалыч написав:Китайское информационное агентство "Синьхуа" опубликовало короткую анимацию с участием фигурок ЛЕГО - терракотового воина в защитной маске и Статуи Свободы. Основной смысл видео в том, что Китай предупреждал об опасности начиная с декабря, но США игнорировали все предупреждения и отмахивались от них, пока не грянул гром.

Тут еще китайской пропаганды не хватало.

А как же демократия, свобода слова и мнений, за которые вроде как стоял майдан :?:
или что только пропаганду Зельца и Порохботов которых слились сейчас в экстазе можно постить :?: (кстати, я считаю это все результаты деятельности команды Зе за год его президентства-создание кучи Зе ботов, которые сейчас в экстазе слились с Порохоботами, все, других достижений у команды Зе я пока не наблюдаю).

Кто то считает их мнение или пропаганду более близкой к правде, кто то других, надо подавать разные мнения, что бы у людей развивалось критическое мышление, а то так и будут выбирать постоянно авно во власть наслушавшись предвыборной пропаганды с навешиванием лапши на неспособные к критическому мышлению уши народу Украины доведенного нищетой и постоянными манипуляциями проститутствующими олигархическими СМИ с пропагандой до состояния бы*** лохтората.
Востаннє редагувалось Михалыч в Нед 03 тра, 2020 15:09, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 03 тра, 2020 15:09

  Михалыч написав:А что только пропаганду Зельца и Порохботов которых слились сейчас в экстазе можно постить

Зельцы и Порохботы вроде в другой теме.
Schmit
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Повідомлення Додано: Нед 03 тра, 2020 15:10

  Schmit написав:
  Михалыч написав:А что только пропаганду Зельца и Порохботов которых слились сейчас в экстазе можно постить

Зельцы и Порохботы вроде в другой теме.


Ну тогда и Ваши обвинения в пропаганде тоже, а я считаю что мой пост был в тему данной ветки форума-"Эпидемия коронавируса в мире".
Михалыч
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 тра, 2020 15:19

  Михалыч написав:
  Schmit написав:
  Михалыч написав:А что только пропаганду Зельца и Порохботов которых слились сейчас в экстазе можно постить

Зельцы и Порохботы вроде в другой теме.


Ну тогда и Ваши обвинения в пропаганде тоже, а я считаю что мой пост был в тему данной ветки форума-"Эпидемия коронавируса в мире".

Где я говорил, что пост не в тему. Пост про коронавирус, все ок. Но это китайская пропаганда. Китай и ВООЗ действовали неадекватно, теперь пытаются оправдаться, так как весь мир готовится с них скоро спросить за содеянное.
Schmit
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