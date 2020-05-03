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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1139114011411142>

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 206
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
17%
34
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
10%
21
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
44
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
7
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
4%
9
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
16%
32
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
13
Найманий працівник, втратив роботу
5%
10
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
17%
36
Всього голосів : 206
Повідомлення Додано: Нед 03 тра, 2020 21:55

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Коронавирус в Днепре: пациент 21-й больницы рассказал всю правду о лечении и показал палаты
https://nashemisto.dp.ua/2020/05/02/koronavirus-v-dnepre-pacient-21-j-bolnicy-rasskazal-vsju-pravdu-o-lechenii-i-pokazal-palaty-foto/
Delta oporteat nos salvos fieri!
http://www.savedelta.org.ua/
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Повідомлення Додано: Нед 03 тра, 2020 22:10

  vladislavlvov написав:коллеги я так понял это тест на антитела к вирусу позволит определить болел или нет и есть ли имунитет
Тест-набір АТ-Коронавірус-тест-МБА для швидкого виявлення антитіл класів G та M до COVID-19
кто то делал себе?

Гадаю, точні тести на антитіла в Україні важко буде знайти (як і в розвинених країнах, мабуть).
Тим паче можна втратити пильність і підчепити десь штам свинячого грипу, смертність від якого серед осіб не похилого віку, мабуть, набагато вища за SARS-2 (хоча вже й травень, не сезон, але в інфекційних хворі з якимись ОРВІ, крім SARS-2, є).
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Повідомлення Додано: Нед 03 тра, 2020 22:15

  detroytred написав:
  adeges написав:
  vladislavlvov написав:коллеги я так понял это тест на антитела к вирусу позволит определить болел или нет и есть ли имунитет
Тест-набір АТ-Коронавірус-тест-МБА для швидкого виявлення антитіл класів G та M до COVID-19

кто то делал себе?


1) g говорят о факте заболевания в прошлом или настоящем
2) m говорят об активной болезни
3) ни одни, ни вторые не говорят об иммунитете к ковиду
4) осутствие обоих не говорят о факте отсутствия болезни или носительства в начальной стадии
5) тесты на ковид, как и маски, которые сейчас шьют все, могут быть крайне не аккуратными

Видел маски (чёрного цвета) - пошиты явно из агроволокна, которое рулонами продаётся в садоводческих магазинах.

В принципе защищают, но сомневаюсь, что прикладывание данного материала к лицу допустимо.


Фото маски из хозтоваров - марля или агроволокно - и медицинской маски из аптеки под микроскопом.
Через первую ворона пролетит :mrgreen:
Но всё-таки лучше, чем ничего.

Зображення
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Повідомлення Додано: Нед 03 тра, 2020 22:17

  Ukrainian написав:В Рашке больше десяти тысяч новых за сутки
Чем больше русских умрет от вируса тем меньше для Донбасса останется


По смертям на 1 миллион населения, что Украина что Россия примерно одинаково.
А в разрезе влияния на общую смертность - вообще доли процентов.
Теперь уже точно не вернусь
Shram
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 тра, 2020 22:24

  Shram написав:
  Ukrainian написав:В Рашке больше десяти тысяч новых за сутки
Чем больше русских умрет от вируса тем меньше для Донбасса останется


По смертям на 1 миллион населения, что Украина что Россия примерно одинаково.
А в разрезе влияния на общую смертность - вообще доли процентов.


Одна из неразрешенных загадок, которая не раз здесь обсуждалась, восточные славяне, страны с наименьшей в Европе удельной смертностью от коронавируса - Украина, Россия, Беларусь, Словакия. В этой топ-пятерке счастливчиков еще и Латвия, но там тоже до фига славян.
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freeze
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Повідомлення Додано: Нед 03 тра, 2020 22:24

Нарешті!

На четвертому місяці почало "доходити" і до журналіздів в штатах, що основний шлях - повітряно-крапельний. Показують наочні репортажі на CNN про аерозолі в повітрі. Ведучі щиро дивуються. ДБ.
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Повідомлення Додано: Нед 03 тра, 2020 22:44

  freeze написав:
  Shram написав:
  Ukrainian написав:В Рашке больше десяти тысяч новых за сутки
Чем больше русских умрет от вируса тем меньше для Донбасса останется


По смертям на 1 миллион населения, что Украина что Россия примерно одинаково.
А в разрезе влияния на общую смертность - вообще доли процентов.


Одна из неразрешенных загадок, которая не раз здесь обсуждалась, восточные славяне, страны с наименьшей в Европе удельной смертностью от коронавируса - Украина, Россия, Беларусь, Словакия. В этой топ-пятерке счастливчиков еще и Латвия, но там тоже до фига славян.

Меньше населения доживает до 60-70-80 лет
Записывают как другие причины смерти
Нет достаточного количества надежных тестов
После смерти вообще не тестирую
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Нед 03 тра, 2020 22:53

  Пенсионер написав:Я не сам себе делал. Мне в клинике делали за деньги естественно. Так для интереса. может оно тоже самое но вроде не так как тест на беременность.


стремно сейчас просто так ходить в поликлинику..
vladislavlvov
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Повідомлення Додано: Нед 03 тра, 2020 23:10

  freeze написав:
  Shram написав:
  Ukrainian написав:В Рашке больше десяти тысяч новых за сутки
Чем больше русских умрет от вируса тем меньше для Донбасса останется


По смертям на 1 миллион населения, что Украина что Россия примерно одинаково.
А в разрезе влияния на общую смертность - вообще доли процентов.


Одна из неразрешенных загадок, которая не раз здесь обсуждалась, восточные славяне, страны с наименьшей в Европе удельной смертностью от коронавируса - Украина, Россия, Беларусь, Словакия. В этой топ-пятерке счастливчиков еще и Латвия, но там тоже до фига славян.


Да бросьте - просто мы не сохранили тех людей "хроников" старшей возрастной группы, которые преимущественно и умирают в странах Запада в рамках эпидемии.

Как-то попадалась информация, что статины у нас получают меньше 10% людей, чем требуют. Вот вам сразу ответ по сердечникам и диабетикам, составляющим более половины смертей от ковида в статистике стран "золотого миллиарда"
zРадио
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Повідомлення Додано: Нед 03 тра, 2020 23:48

  zРадио написав:Да бросьте - просто мы не сохранили тех людей "хроников" старшей возрастной группы, которые преимущественно и умирают в странах Запада в рамках эпидемии.


В соседней Молдове и Румынии удельная смертность в 3-4 раза выше. Не думаю, что они далеко ушли по хроникам и старожилам от нас.
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