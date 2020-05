Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

#<1 ... 1139114011411142> Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 206 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін 17% 34 Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін 10% 21 Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін 21% 44 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили 3% 7 Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили 4% 9 Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав 16% 32 Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок 6% 13 Найманий працівник, втратив роботу 5% 10 Маю бізнес, що стоїть, несе збитки 17% 36 Всього голосів : 206 Додано: Нед 03 тра, 2020 21:55 Re: Эпидемия коронавируса в мире

https://nashemisto.dp.ua/2020/05/02/koronavirus-v-dnepre-pacient-21-j-bolnicy-rasskazal-vsju-pravdu-o-lechenii-i-pokazal-palaty-foto/ Коронавирус в Днепре: пациент 21-й больницы рассказал всю правду о лечении и показал палаты

Гадаю, точні тести на антитіла в Україні важко буде знайти (як і в розвинених країнах, мабуть).

Тим паче можна втратити пильність і підчепити десь штам свинячого грипу, смертність від якого серед осіб не похилого віку, мабуть, набагато вища за SARS-2 (хоча вже й травень, не сезон, але в інфекційних хворі з якимись ОРВІ, крім SARS-2, є). Гадаю, точні тести на антитіла в Україні важко буде знайти (як і в розвинених країнах, мабуть).Тим паче можна втратити пильність і підчепити десь штам свинячого грипу, смертність від якого серед осіб не похилого віку, мабуть, набагато вища за SARS-2 (хоча вже й травень, не сезон, але в інфекційних хворі з якимись ОРВІ, крім SARS-2, є). “A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”

1) g говорят о факте заболевания в прошлом или настоящем

2) m говорят об активной болезни

3) ни одни, ни вторые не говорят об иммунитете к ковиду

4) осутствие обоих не говорят о факте отсутствия болезни или носительства в начальной стадии

5) тесты на ковид, как и маски, которые сейчас шьют все, могут быть крайне не аккуратными 1) g говорят о факте заболевания в прошлом или настоящем2) m говорят об активной болезни3) ни одни, ни вторые не говорят об иммунитете к ковиду4) осутствие обоих не говорят о факте отсутствия болезни или носительства в начальной стадии5) тесты на ковид, как и маски, которые сейчас шьют все, могут быть крайне не аккуратными

Видел маски (чёрного цвета) - пошиты явно из агроволокна, которое рулонами продаётся в садоводческих магазинах.



В принципе защищают, но сомневаюсь, что прикладывание данного материала к лицу допустимо. Видел маски (чёрного цвета) - пошиты явно из агроволокна, которое рулонами продаётся в садоводческих магазинах.В принципе защищают, но сомневаюсь, что прикладывание данного материала к лицу допустимо.



Фото маски из хозтоваров - марля или агроволокно - и медицинской маски из аптеки под микроскопом.

Через первую ворона пролетит

Но всё-таки лучше, чем ничего.



По смертям на 1 миллион населения, что Украина что Россия примерно одинаково.

Одна из неразрешенных загадок, которая не раз здесь обсуждалась, восточные славяне, страны с наименьшей в Европе удельной смертностью от коронавируса - Украина, Россия, Беларусь, Словакия. В этой топ-пятерке счастливчиков еще и Латвия, но там тоже до фига славян. Одна из неразрешенных загадок, которая не раз здесь обсуждалась, восточные славяне, страны с наименьшей в Европе удельной смертностью от коронавируса - Украина, Россия, Беларусь, Словакия. В этой топ-пятерке счастливчиков еще и Латвия, но там тоже до фига славян. Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4 Повідомлень: 16569 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4166 раз. Подякували: 6630 раз. Профіль 21 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 03 тра, 2020 22:24 Нарешті! На четвертому місяці почало "доходити" і до журналіздів в штатах, що основний шлях - повітряно-крапельний. Показують наочні репортажі на CNN про аерозолі в повітрі. Ведучі щиро дивуються. ДБ. “A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”

Одна из неразрешенных загадок, которая не раз здесь обсуждалась, восточные славяне, страны с наименьшей в Европе удельной смертностью от коронавируса - Украина, Россия, Беларусь, Словакия. В этой топ-пятерке счастливчиков еще и Латвия, но там тоже до фига славян. Одна из неразрешенных загадок, которая не раз здесь обсуждалась, восточные славяне, страны с наименьшей в Европе удельной смертностью от коронавируса - Украина, Россия, Беларусь, Словакия. В этой топ-пятерке счастливчиков еще и Латвия, но там тоже до фига славян.

Меньше населения доживает до 60-70-80 лет

Записывают как другие причины смерти

Нет достаточного количества надежных тестов

Меньше населения доживает до 60-70-80 лет
Записывают как другие причины смерти
Нет достаточного количества надежных тестов
После смерти вообще не тестирую

Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД

Повідомлень: 8551 З нами з: 18.06.08 Подякував: 19 раз. Подякували: 617 раз. Профіль Вебсайт 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 03 тра, 2020 22:53 Пенсионер написав: Я не сам себе делал. Мне в клинике делали за деньги естественно. Так для интереса. может оно тоже самое но вроде не так как тест на беременность. Я не сам себе делал. Мне в клинике делали за деньги естественно. Так для интереса. может оно тоже самое но вроде не так как тест на беременность.



стремно сейчас просто так ходить в поликлинику.. стремно сейчас просто так ходить в поликлинику.. vladislavlvov

Одна из неразрешенных загадок, которая не раз здесь обсуждалась, восточные славяне, страны с наименьшей в Европе удельной смертностью от коронавируса - Украина, Россия, Беларусь, Словакия. В этой топ-пятерке счастливчиков еще и Латвия, но там тоже до фига славян. Одна из неразрешенных загадок, которая не раз здесь обсуждалась, восточные славяне, страны с наименьшей в Европе удельной смертностью от коронавируса - Украина, Россия, Беларусь, Словакия. В этой топ-пятерке счастливчиков еще и Латвия, но там тоже до фига славян.



Да бросьте - просто мы не сохранили тех людей "хроников" старшей возрастной группы, которые преимущественно и умирают в странах Запада в рамках эпидемии.



Как-то попадалась информация, что статины у нас получают меньше 10% людей, чем требуют. Вот вам сразу ответ по сердечникам и диабетикам, составляющим более половины смертей от ковида в статистике стран "золотого миллиарда" Да бросьте - просто мы не сохранили тех людей "хроников" старшей возрастной группы, которые преимущественно и умирают в странах Запада в рамках эпидемии.Как-то попадалась информация, что статины у нас получают меньше 10% людей, чем требуют. Вот вам сразу ответ по сердечникам и диабетикам, составляющим более половины смертей от ковида в статистике стран "золотого миллиарда" zРадио

Повідомлень: 5484 З нами з: 02.05.18 Подякував: 976 раз. Подякували: 2125 раз. Профіль 2 4 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 03 тра, 2020 23:48 zРадио написав: Да бросьте - просто мы не сохранили тех людей "хроников" старшей возрастной группы, которые преимущественно и умирают в странах Запада в рамках эпидемии. Да бросьте - просто мы не сохранили тех людей "хроников" старшей возрастной группы, которые преимущественно и умирают в странах Запада в рамках эпидемии.



