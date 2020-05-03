vladislavlvov написав:коллеги я так понял это тест на антитела к вирусу позволит определить болел или нет и есть ли имунитет Тест-набір АТ-Коронавірус-тест-МБА для швидкого виявлення антитіл класів G та M до COVID-19 кто то делал себе?
Гадаю, точні тести на антитіла в Україні важко буде знайти (як і в розвинених країнах, мабуть). Тим паче можна втратити пильність і підчепити десь штам свинячого грипу, смертність від якого серед осіб не похилого віку, мабуть, набагато вища за SARS-2 (хоча вже й травень, не сезон, але в інфекційних хворі з якимись ОРВІ, крім SARS-2, є).
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vladislavlvov написав:коллеги я так понял это тест на антитела к вирусу позволит определить болел или нет и есть ли имунитет Тест-набір АТ-Коронавірус-тест-МБА для швидкого виявлення антитіл класів G та M до COVID-19
кто то делал себе?
1) g говорят о факте заболевания в прошлом или настоящем 2) m говорят об активной болезни 3) ни одни, ни вторые не говорят об иммунитете к ковиду 4) осутствие обоих не говорят о факте отсутствия болезни или носительства в начальной стадии 5) тесты на ковид, как и маски, которые сейчас шьют все, могут быть крайне не аккуратными
Видел маски (чёрного цвета) - пошиты явно из агроволокна, которое рулонами продаётся в садоводческих магазинах.
В принципе защищают, но сомневаюсь, что прикладывание данного материала к лицу допустимо.
Фото маски из хозтоваров - марля или агроволокно - и медицинской маски из аптеки под микроскопом. Через первую ворона пролетит Но всё-таки лучше, чем ничего.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Ukrainian написав:В Рашке больше десяти тысяч новых за сутки Чем больше русских умрет от вируса тем меньше для Донбасса останется
По смертям на 1 миллион населения, что Украина что Россия примерно одинаково. А в разрезе влияния на общую смертность - вообще доли процентов.
Одна из неразрешенных загадок, которая не раз здесь обсуждалась, восточные славяне, страны с наименьшей в Европе удельной смертностью от коронавируса - Украина, Россия, Беларусь, Словакия. В этой топ-пятерке счастливчиков еще и Латвия, но там тоже до фига славян.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Ukrainian написав:В Рашке больше десяти тысяч новых за сутки Чем больше русских умрет от вируса тем меньше для Донбасса останется
По смертям на 1 миллион населения, что Украина что Россия примерно одинаково. А в разрезе влияния на общую смертность - вообще доли процентов.
Одна из неразрешенных загадок, которая не раз здесь обсуждалась, восточные славяне, страны с наименьшей в Европе удельной смертностью от коронавируса - Украина, Россия, Беларусь, Словакия. В этой топ-пятерке счастливчиков еще и Латвия, но там тоже до фига славян.
Меньше населения доживает до 60-70-80 лет Записывают как другие причины смерти Нет достаточного количества надежных тестов После смерти вообще не тестирую
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар". Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
Ukrainian написав:В Рашке больше десяти тысяч новых за сутки Чем больше русских умрет от вируса тем меньше для Донбасса останется
По смертям на 1 миллион населения, что Украина что Россия примерно одинаково. А в разрезе влияния на общую смертность - вообще доли процентов.
Одна из неразрешенных загадок, которая не раз здесь обсуждалась, восточные славяне, страны с наименьшей в Европе удельной смертностью от коронавируса - Украина, Россия, Беларусь, Словакия. В этой топ-пятерке счастливчиков еще и Латвия, но там тоже до фига славян.
Да бросьте - просто мы не сохранили тех людей "хроников" старшей возрастной группы, которые преимущественно и умирают в странах Запада в рамках эпидемии.
Как-то попадалась информация, что статины у нас получают меньше 10% людей, чем требуют. Вот вам сразу ответ по сердечникам и диабетикам, составляющим более половины смертей от ковида в статистике стран "золотого миллиарда"