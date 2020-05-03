НА ЧЕРКАСЬКИХ ВУЛИЦЯХ НАЦГВАРДІЯ І ВІЙСЬКОВА ТЕХНІКА
Центральна влада налякана, і робить дурницю за дурницею.
Сьогодні вдень я опублікував заклик до людей прийти завтра під Головне управління Нацполіції в Черкаській області, де мав відбутись допит міського голови Анатолій Бондаренко, і висловити йому свою підтримку.
Сотні людей були готові приїхати, щоб засвідчити свою солідарність. Мені дзвонили, писали з усіх куточків України.
Проте менше ніж через годину після моєї публікації допит відмінили, «перенісши на невизначений термін» - вочевидь злякались масової акції. Хоча геть нічого незаконного чи, боронь Боже, агресивного, ніхто не планував.
Минуло ще кілька годин, і ввечорі на черкаських вулицях з‘явилась техніка Нацгвардії, вщент набита бійцями.
Одну з таких вантажівок я помітив біля мого будинку, і поцікавився у них, в зв‘язку з чим таке небачене раніше посилення? Відповіли, що «патрулюють». Агов! Я в Черкасах вже 7 місяців і КрАЗами мій район не патрулюють!
Вам не залякати Черкаси! Приженіть хоч танки! Це місто вільних людей і справедливого порядку. Так було, є і буде.