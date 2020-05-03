RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1139114011411142

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 206
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
17%
34
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
10%
21
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
44
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
7
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
4%
9
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
16%
32
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
13
Найманий працівник, втратив роботу
5%
10
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
17%
36
Всього голосів : 206
Повідомлення Додано: Пон 04 тра, 2020 00:06

  varlo написав:Коронавирус в Днепре: пациент 21-й больницы рассказал всю правду о лечении и показал палаты
https://nashemisto.dp.ua/2020/05/02/koronavirus-v-dnepre-pacient-21-j-bolnicy-rasskazal-vsju-pravdu-o-lechenii-i-pokazal-palaty-foto/

Зачем больных легкой формой, которых лечат таблетками, держать в больнице?
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Starikan
2
 
Повідомлень: 17180
З нами з: 12.10.11
Подякував: 1858 раз.
Подякували: 2714 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 04 тра, 2020 00:09

39, 42 Норвегия и Финляндия смертей на миллион — карантин
265 Швеция без карантина

Думаем потом пишем
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
Ukrainian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8551
З нами з: 18.06.08
Подякував: 19 раз.
Подякували: 617 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 04 тра, 2020 00:52

  varlo написав:Коронавирус в Днепре: пациент 21-й больницы рассказал всю правду о лечении и показал палаты
https://nashemisto.dp.ua/2020/05/02/koronavirus-v-dnepre-pacient-21-j-bolnicy-rasskazal-vsju-pravdu-o-lechenii-i-pokazal-palaty-foto/
заголовок конечно прям новостной, посмотрел фото - вполне цивильно,полная противоположность подборкам "новые фото ужасов росийских больниц"
Diman
 
Повідомлень: 467
З нами з: 11.07.13
Подякував: 8 раз.
Подякували: 33 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 04 тра, 2020 01:02

Re: Эпидемия коронавируса в мире

37.2 ? Антибиотик ? В больнице лежать ? Зачем? У меня месяц уже 37,2 я переболел
https://www.youtube.com/watch?v=ZWR2R6SNnd4 а вам что больше нравиться швабра или что-то другое ?
Прошу распространить, лайк дизлайк подписка и злобный комментарий приветствуются .
yama
 
Повідомлень: 2261
З нами з: 12.08.17
Подякував: 4213 раз.
Подякували: 440 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 04 тра, 2020 01:03

НА ЧЕРКАСЬКИХ ВУЛИЦЯХ НАЦГВАРДІЯ І ВІЙСЬКОВА ТЕХНІКА

Центральна влада налякана, і робить дурницю за дурницею.

Сьогодні вдень я опублікував заклик до людей прийти завтра під Головне управління Нацполіції в Черкаській області, де мав відбутись допит міського голови Анатолій Бондаренко, і висловити йому свою підтримку.

Сотні людей були готові приїхати, щоб засвідчити свою солідарність. Мені дзвонили, писали з усіх куточків України.

Проте менше ніж через годину після моєї публікації допит відмінили, «перенісши на невизначений термін» - вочевидь злякались масової акції. Хоча геть нічого незаконного чи, боронь Боже, агресивного, ніхто не планував.

Минуло ще кілька годин, і ввечорі на черкаських вулицях з‘явилась техніка Нацгвардії, вщент набита бійцями.

Одну з таких вантажівок я помітив біля мого будинку, і поцікавився у них, в зв‘язку з чим таке небачене раніше посилення? Відповіли, що «патрулюють». Агов! Я в Черкасах вже 7 місяців і КрАЗами мій район не патрулюють!

Вам не залякати Черкаси! Приженіть хоч танки! Це місто вільних людей і справедливого порядку. Так було, є і буде.

ПРОШУ РЕПОСТ!
Україна має це знати!


https://www.facebook.com/st.kolomiets

Зображення

Рюкзак так бы Крым и Донецк с Луганском освобождал. Или хоть перекрывал контрабанду в Мукачево, или "бурштыновые республики". Но зачем это ему?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 11257
З нами з: 18.04.15
Подякував: 6787 раз.
Подякували: 3021 раз.
 
Профіль
3
2
3
Повідомлення Додано: Пон 04 тра, 2020 01:08

  Wisznia написав:
Под ником Пенсионер вроде говорил, что делал, если не ошибаюсь. У него нашли антитела.

Надо будет, когда шум сойдет, тоже себе сделать, ради интереса, меня тоже гложут сомнения, пару раз в декабре и марте очень похоже было у меня.


http://store-ds.com.ua/ua/catalog/infek ... wb-p-n-1-/[/quote]
Це була реклама теста?
Пенсіонер, наскільки пам'ятаю, робив тест а клініці. Краще в нього запитати[/quote] там хитрая методика если мазок то легко взять не правильно ,читайте смотрите комара или там кровь?
https://www.youtube.com/watch?v=ZWR2R6SNnd4 а вам что больше нравиться швабра или что-то другое ?
Прошу распространить, лайк дизлайк подписка и злобный комментарий приветствуются .
yama
 
Повідомлень: 2261
З нами з: 12.08.17
Подякував: 4213 раз.
Подякували: 440 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1139114011411142
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: yama і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 692, 693, 694
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
6932 1551468
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 01 тра, 2020 13:03
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (85312)
04.05.2020 01:05
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.