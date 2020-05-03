freeze написав:

Итак смотрим статистику за вчера, 2 мая, суббота.Вновь заболевших + 83 255Дежавю.Заносим 2 мая как 34-й день серых будней пандемии без особых изменений.Надеюсь не дойдём до какого-то 238-дня с моим подсчётом.Как познавательный факт, уже много дней подряд основной приростабсолютных показателей за день в мире дают всего три страны, науровне 51-55 %, а весь остальной мир даёт чаще всего 45-49 % прироста.Причём названия этих трёх стран меняются, а пропорция остаётся.Вирус стабилен даже в мелочах )Вот например вчерашний день:США, Россия и Великобритания дали 53 % от всех случаев новых заболеванийСША, Великобритания и Италия дали 53 % от всех умерших за деньВедущую роль в динамике вируса занимает Северная Америка -40 % вновь заболевших и 38 % умерших именно оттуда.Привет от тропиков и тёплых стран.Бразилия занимает 5-е место по вновь заболевшим, Индия уже на 6-ом месте.Бразилия занимает 4-е место по умершим за день, Эквадор 5-е место.Несмотря на субботний день вчера многие страны обновили свои максимумы:Россия + 9623 - maximum, сегодня уже за 10 тысячИндия + 2442 - maximumМексика + 1515 - maximumЧили + 1427 - maximumСаудовская Аравия + 1362 - maximumЭмираты + 561 - maximumа также ЮАР, Судан, Чад, Замбия, Куба, Гондурас, Парагвай и тд.Впервые лидерство в Африке по общему числу заболевших ушло из севернойчасти континента в южную часть - в ЮАР.После обнаружения коронавируса в Таджикистане, остались без официальнозаявленных случаев Лесото в Африке и несколько мелких островныхгосударств на просторах Океании.Понятно еще Туркмения и Северная Корея, которые не публикуютстатистики, но судя по фото с КНДР - генералы там в масках, значитвирус есть и там.ТОП самых протестированных стран в мире в пересчете на условный миллион:1. Фарерские острова - 164 0002. Исландия - 147 0003. Эмираты - 121 000... Литва - 51 000 - лидер в Восточной Европе... Бермуды - 45 000 - лидер в Северной Америке... Италия - 35 000 - лидер среди стран большой семёрки... Джибути - 14 000 - лидер в Африкедве самые непротестированные страны в Европе это Украина иМолдова - чуть меньше 3000По Украине.+ 502 случая.Продолжаем с 10 апреля бегать в одном диапазоне 261-578Как и следовало ожидать пугалки про всплеск после Пасхи оказалисьдутыми, потом такими же дутыми окажутся пугалки и про всплеск послешашлыков 1 мая. Ежедневные десятко миллионные перемещения нашегонаселения оказывает ну гораздо большее воздействие на заболеваемость.Впервые лидером по вновь заболевшим за день стала Одесская область.Здесь + 80 за день, притом что в самой Одессе только 2 новых случая,основной прирост дает городок Подольск, где вспышка началась содного семейного врача, который увы заразил персонал больницы исвоих посетителей, а потом и сам умер, но волны по семьям идут дальше.