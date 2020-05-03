freeze написав:
Итак смотрим статистику за вчера, 2 мая, суббота.
Вновь заболевших + 83 255
Дежавю.
Заносим 2 мая как 34-й день серых будней пандемии без особых изменений.
Надеюсь не дойдём до какого-то 238-дня с моим подсчётом.
Как познавательный факт, уже много дней подряд основной прирост
абсолютных показателей за день в мире дают всего три страны, на
уровне 51-55 %, а весь остальной мир даёт чаще всего 45-49 % прироста.
Причём названия этих трёх стран меняются, а пропорция остаётся.
Вирус стабилен даже в мелочах )
Вот например вчерашний день:
США, Россия и Великобритания дали 53 % от всех случаев новых заболеваний
США, Великобритания и Италия дали 53 % от всех умерших за день
Ведущую роль в динамике вируса занимает Северная Америка -
40 % вновь заболевших и 38 % умерших именно оттуда.
Привет от тропиков и тёплых стран.
Бразилия занимает 5-е место по вновь заболевшим, Индия уже на 6-ом месте.
Бразилия занимает 4-е место по умершим за день, Эквадор 5-е место.
Несмотря на субботний день вчера многие страны обновили свои максимумы:
Россия + 9623 - maximum, сегодня уже за 10 тысяч
Индия + 2442 - maximum
Мексика + 1515 - maximum
Чили + 1427 - maximum
Саудовская Аравия + 1362 - maximum
Эмираты + 561 - maximum
а также ЮАР, Судан, Чад, Замбия, Куба, Гондурас, Парагвай и тд.
Впервые лидерство в Африке по общему числу заболевших ушло из северной
части континента в южную часть - в ЮАР.
После обнаружения коронавируса в Таджикистане, остались без официально
заявленных случаев Лесото в Африке и несколько мелких островных
государств на просторах Океании.
Понятно еще Туркмения и Северная Корея, которые не публикуют
статистики, но судя по фото с КНДР - генералы там в масках, значит
вирус есть и там.
ТОП самых протестированных стран в мире в пересчете на условный миллион:
1. Фарерские острова - 164 000
2. Исландия - 147 000
3. Эмираты - 121 000
... Литва - 51 000 - лидер в Восточной Европе
... Бермуды - 45 000 - лидер в Северной Америке
... Италия - 35 000 - лидер среди стран большой семёрки
... Джибути - 14 000 - лидер в Африке
две самые непротестированные страны в Европе это Украина и
Молдова - чуть меньше 3000
По Украине.
+ 502 случая.
Продолжаем с 10 апреля бегать в одном диапазоне 261-578
Как и следовало ожидать пугалки про всплеск после Пасхи оказались
дутыми, потом такими же дутыми окажутся пугалки и про всплеск после
шашлыков 1 мая. Ежедневные десятко миллионные перемещения нашего
населения оказывает ну гораздо большее воздействие на заболеваемость.
Впервые лидером по вновь заболевшим за день стала Одесская область.
Здесь + 80 за день, притом что в самой Одессе только 2 новых случая,
основной прирост дает городок Подольск, где вспышка началась с
одного семейного врача, который увы заразил персонал больницы и
своих посетителей, а потом и сам умер, но волны по семьям идут дальше.