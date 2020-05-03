yama написав:Я не вижу таких цифр их никто не публикует а публикуют инфо мусор помои ,для чего публикуют ???
Такі цифри публікують для розуміння динаміки процесів. Оціночні абсолютні цифри інфікованих можна отримати, помноживши кількість померлих від COVID-19 на 150 (моделювання дало 0,66% смертності (діапазон похибки орієнтовно 0,35-0,95%)). Наочність:
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Руководство НАТО опасается, что осенью 2020 года может возникнуть вторая волна распространения коронавируса, и подготовит военный план действия для противодействия ей.
Об этом пишет 2 мая немецкая газета Der Spiegel.
По информации немецкого журнала Der Spiegel, на тайном заседании на минувшей неделе представители альянса и генеральный секретарь Йенс Столтенберг в связи с этим решили дать ход военном плана действий. Таким образом военный союз хочет лучше подготовиться к новой вспышке вируса, чтобы иметь возможность оказывать более эффективную поддержку пострадавшим от инфекции странам НАТО. План действий должен сформироваться под эгидой главнокомандующего вооруженными силами НАТО в Европе генерала Тода Уолтерса.
Дипломаты альянса считают, что трансатлантический союз должен быть лучше вооружен на случай эпидемии. Опасности пандемии до сих пор уделяли слишком мало внимания. Поэтому наряду с планом действий на случай второй волны коронавируса осенью должен возникнуть также отдельный долгосрочный план под названием Pandemic Response Contingency Plan.
Столтенберг настаивает на скорейшем продвижении плана действий. Он бы хотел, чтобы первый документ был представлен, согласован и принят уже на следующем собрании министров обороны в конце июня. Больше читайте здесь: https://tsn.ua/ru/coronavirus/nato-goto ... 39660.html