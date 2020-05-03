Додано: Пон 04 тра, 2020 09:12

Президент США Дональд Трамп заявил, что прогнозирует от 80 до 90 тысяч умерших после заболевания коронавирусом нового типа COVID-19 в стране.



«Ранее я говорил о 65 тысячах, но сейчас думаю, что будет от 80 до 90 тысяч. Число растет и растет быстро», — заявил Трамп.

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