Додано: Пон 04 тра, 2020 09:20

yama написав: Я не вижу таких цифр их никто не публикует а публикуют инфо мусор помои ,для чего публикуют ??? Я не вижу таких цифр их никто не публикует а публикуют инфо мусор помои ,для чего публикуют ???

Такі цифри публікують для розуміння динаміки процесів.

Оціночні абсолютні цифри інфікованих можна отримати, помноживши кількість померлих від COVID-19 на 150 (моделювання дало 0,66% смертності (діапазон похибки орієнтовно 0,35-0,95%)).

