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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1140114111421143

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 206
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
17%
34
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
10%
21
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
44
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
7
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
4%
9
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
16%
32
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
13
Найманий працівник, втратив роботу
5%
10
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
17%
36
Всього голосів : 206
Повідомлення Додано: Пон 04 тра, 2020 09:12

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Президент США Дональд Трамп заявил, что прогнозирует от 80 до 90 тысяч умерших после заболевания коронавирусом нового типа COVID-19 в стране.

«Ранее я говорил о 65 тысячах, но сейчас думаю, что будет от 80 до 90 тысяч. Число растет и растет быстро», — заявил Трамп.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Пон 04 тра, 2020 09:20

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  yama написав:Я не вижу таких цифр их никто не публикует а публикуют инфо мусор помои ,для чего публикуют ???

Такі цифри публікують для розуміння динаміки процесів.
Оціночні абсолютні цифри інфікованих можна отримати, помноживши кількість померлих від COVID-19 на 150 (моделювання дало 0,66% смертності (діапазон похибки орієнтовно 0,35-0,95%)).
Наочність:Зображення
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
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Повідомлення Додано: Пон 04 тра, 2020 09:32

Руководство НАТО опасается, что осенью 2020 года может возникнуть вторая волна распространения коронавируса, и подготовит военный план действия для противодействия ей.

Об этом пишет 2 мая немецкая газета Der Spiegel.

По информации немецкого журнала Der Spiegel, на тайном заседании на минувшей неделе представители альянса и генеральный секретарь Йенс Столтенберг в связи с этим решили дать ход военном плана действий. Таким образом военный союз хочет лучше подготовиться к новой вспышке вируса, чтобы иметь возможность оказывать более эффективную поддержку пострадавшим от инфекции странам НАТО. План действий должен сформироваться под эгидой главнокомандующего вооруженными силами НАТО в Европе генерала Тода Уолтерса.

Дипломаты альянса считают, что трансатлантический союз должен быть лучше вооружен на случай эпидемии. Опасности пандемии до сих пор уделяли слишком мало внимания. Поэтому наряду с планом действий на случай второй волны коронавируса осенью должен возникнуть также отдельный долгосрочный план под названием Pandemic Response Contingency Plan.

Столтенберг настаивает на скорейшем продвижении плана действий. Он бы хотел, чтобы первый документ был представлен, согласован и принят уже на следующем собрании министров обороны в конце июня. Больше читайте здесь: https://tsn.ua/ru/coronavirus/nato-goto ... 39660.html
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